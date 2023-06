Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

10:00 Uhr Tschüss und ein schönes Wochenende! Das war´s für heute, für diese Woche, für diesen Monat mit dem Newsticker am Morgen. Ich verabschiede mich nun und wünsche euch allen ein schönes und erholsames Wochenende! Am Montag startet meine Kollegin Susanne Veil ab 6 Uhr mit dem nächsten Newsticker für Baden-Württemberg in die Woche. Bis dahin könnt ihr euch auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten. Ein schönes Wochenende euch!

8:43 Uhr Mehr Körperverletzungen an Schulen in BW Die Kriminalität an Schulen in Baden-Württemberg - also sexuelle Übergriffe, Schlägereien, Vandalismus, Drogenmissbrauch und Diebstahl - ist im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Im Vergleich zu 2021 nahm sie um 51,3 Prozent zu, wie das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD berichtet. Allerdings taugen die Jahre 2020 und 2021 auch nur bedingt als Vergleich. Schließlich war der Schulbetrieb in dieser Zeit wegen der Corona-Pandemie erheblich eingeschränkt. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 ging die Zahl der Fälle laut Innenministerium sogar um 9,2 Prozent zurück. Gestiegen sind auch die sogenannten Rohheitsdelikte, wie Körperverletzungen und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Von 2021 zu 2022 nahmen sie um 86,6 Prozent zu. Auch im Vergleich zu 2019 stiegen die Rohheitsdelikte um 8,8 Prozent. Die 1.851 Fälle sind der höchste Wert in den vergangenen zwölf Jahren.

8:12 Uhr CDU-Bundesvize Jung sieht AfD als "Hauptgegner" Der stellvertretende CDU-Bundeschef Andreas Jung, der den Wahlkreis Konstanz im Bundestag vertritt, sieht die AfD - und nicht die Grünen - als ideologischen Hauptgegner der CDU. Das sagte der Klimaexperte am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Neben der AfD bekämpfe man die Linke. Damit teilt er nicht die Meinung des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Dieser hatte nach der Wahl eines AfD-Kandidaten zum Landrat im thüringischen Kreis Sonneberg eine stärkere Auseinandersetzung mit den Grünen angekündigt - diese seien auf absehbare Zeit die Hauptgegner in der Bundesregierung.

7:58 Uhr Schicksal von Susanne Burger beschäftigt SWR-Community Auch die SWR-Community beschäftigt der Fall von Susanne Burger. Gerade über das Rentensystem in Deutschland wird intensiv diskutiert. Außerdem teilen viele Userinnen und User ihre eigenen Erfahrungen oder geben Tipps, wie beispielsweise Wohngemeinschaften für ältere Menschen. Besonders bemerkenswert: Manche Menschen wollen Susanne Burger helfen und fragen nach dem Kontakt.

7:49 Uhr Rentnerin muss in Weinheimer Obdachlosenunterkunft leben Ein ganzes Leben lang gearbeitet und jetzt reicht das Geld für die Miete nicht: Susanne Burger lebt in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Viele Jahre lang hatte die 73-Jährige eine Wohnung, aber im vergangenen Jahr wurde ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Nachdem sie lange vergeblich nach einer bezahlbaren Ersatzwohnung gesucht hatte, blieb ihr am Ende nur noch eins: Der Umzug in eine Obdachlosenunterkunft.

7:21 Uhr Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen im Land. Die erfreuliche Nachricht: Bisher liegen keine Meldungen über längere Staus vor. Einzig auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen dem Dreieck Weil am Rhein und dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel gibt es einen Kilometer Stau - für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer auf der rechten Spur. Da der Verkehr an einem Freitag erwartungsgemäß noch zunehmen wird, gibt es alle aktuellen Verkehrsmeldungen jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:04 Uhr Schlag gegen Betrüger-Bande: Ermittler nennen heute weitere Details Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) informieren heute über den Schlag gegen eine internationale Betrüger-Bande. Diese soll mit sogenannten Schockanrufen in 120 Fällen allein in Deutschland einen Schaden von rund fünf Millionen Euro verursacht haben. Nach Angaben des LKA sollen die Täter gezielt ältere Personen angerufen und erzählt haben, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Um eine Inhaftierung zu vermeiden, müsse eine Kaution gezahlt werden. Die Polizei hatte Mitte Juni in mehreren deutschen Städten sowie in Großbritannien Anwesen durchsucht. Dabei wurde der mutmaßliche Kopf der Bande in London festgenommen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 30. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:53 Uhr Tübingens OB Palmer kehrt zurück Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) kehrt nach seiner vierwöchigen Auszeit zurück. Am Montag wird er den Dienstbetrieb im Rathaus wieder übernehmen. Offiziell endet seine Auszeit aber bereits morgen und schon heute will er beim Tübinger Sommerfest auftreten.

6:38 Uhr Wetterbericht: Kaltfront bringt Schauer und Gewitter Heute wird das Wetter wolkig und regnerisch. Besonders im Süden und Südosten von Baden-Württemberg kann es zu kräftigen Gewittern kommen. Lokal sind auch Unwetter mit Starkregen möglich. Im Laufe des Nachmittags wird es in Nordbaden trocken, hier lockern die Wolken auf. Ab und zu kommt die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen heute 18 Grad im Schwarzwald bis zu 24 Grad an Rhein und Neckar. Dazu weht schwacher bis mäßiger und teils böiger Westwind. Weitere Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Enquetekommission "Krisenfeste Gesellschaft" befragt heute Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Kommission soll Handlungsempfehlungen erarbeiten, die das Ziel haben, das baden-württembergische Gemeinwesen für die Zukunft resilienter und krisenfester aufzustellen. Der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei fortgesetzt. Der 50-Jährige soll eine Hauptkommissarin sexuell genötigt haben. Heute sollen mehrere Chatverläufe durchgeschaut werden. Einen Monat nach Beginn seiner Auszeit kehrt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) wieder ins Rathaus zurück. Bereits heute nimmt er wieder einzelne Termine wahr - etwa die Eröffnung des Tübinger Sommerfests. Am Montag nehme Palmer dann auch wieder den regulären Dienstbetrieb im Rathaus auf, so die Stadtverwaltung.

6:01 Uhr Demo gegen AfD-Veranstaltung in Rottweil Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstagabend in Rottweil gegen eine Veranstaltung der AfD in Rottweil demonstriert. Laut Veranstaltern waren es zwischen 1.000 und 1.200 Menschen, die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmenden. In der Halle waren derweil 750 Besucherinnen und Besucher, die den Ausführungen des rechtsextremen Fraktionschef der AfD Thüringen, Björn Höcke, und Parteichef Tino Chrupalla zuhörten. Rottweil AfD-Veranstaltung mit Höcke und Chrupalla Hunderte Demonstrierende bei AfD-Veranstaltung in Rottweil In Rottweil demonstrieren am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen gegen eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen. Eine Pro-AfD-Demo blieb klein. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Freiburg SWR4 BW Südbaden Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 29. Juni 2023 um 22 Uhr.