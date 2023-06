Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

9:36 Uhr Heidelberger Grüne und SPD wollen Verpackungssteuer Getränke-Bechern, Salat-Schüsseln oder Nudel-Boxen soll es an den Kragen gehen: Geht es nach den Grünen und der SPD, gehören in Heidelberg überfüllte Mülleimer bald der Vergangenheit an. Sie fordern die Stadtverwaltung auf, eine Satzung zu erarbeiten, die die Einführung einer Verpackungssteuer ermöglichen würde. Vorbild ist die Stadt Tübingen: Deren Modell einer Verpackungssteuer war Ende Mai vom Bundesverwaltungsgericht für zulässig erklärt worden. Die Steuer soll auf alle nicht wiederverwendbaren Verpackungen von Speisen und Getränken erhoben werden. Als Begründung führen die Fraktionen an, dass der Gebrauch von Einwegverpackungen für den "take-away“-Konsum stark zugenommen habe. Das belaste die öffentlichen Flächen.

9:26 Uhr Firma Ziehl-Abegg erzielt mit TikTok großen Erfolg Beim Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg in Künzelsau (Hohenlohekreis) steigert ein dreiköpfiges Team durch lustige TikTok-Videos nicht nur die Bekanntheit des Unternehmens, sondern gewinnt mit der Reichweite auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2020 begann das Projekt TikTok bei Ziehl-Abegg - ins Leben gerufen von Rainer Grill, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn sie auf der Plattform Ventilatoren zeigen würden, dann würden das nur Menschen anschauen, die sich für Ventilatoren interessieren, so Grill. Ihnen sei es wichtig, die Menschen zu erreichen, die sich vorher nicht mit dem Thema Ventilatoren auseinander gesetzt haben und mit dem Firmennamen Ziehl-Abegg nichts anfangen können.

9:14 Uhr Weitere Bahn-Einschränkungen im Raum Stuttgart Leider weiter keine guten Nachrichten für Fahrgäste im Raum Stuttgart: Im Zuge der Bauarbeiten für den digitalen Bahnknoten hat die Deutsche Bahn (DB) jetzt weitere Einschränkungen im Nah-, Fern-, S-Bahn- sowie Güterverkehr im Sommer und Herbst angekündigt. An die bereits bekannte S-Bahn-Stammstreckensperrung in den Sommerferien schließen sich nach Angaben der Bahn ab dem 10. September nun auch Einschränkungen im Bereich Untertürkheim und Bad Cannstatt sowie auf der Schusterbahn bis Zazenhausen an. Zwischen dem 2. und dem 26. Oktober seien dann die Bereiche Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen von Oberleitungsarbeiten betroffen. S-Bahnen werden laut DB dann nicht in Feuerbach halten können. Auch der Fern- und Regionalverkehr werde mit Ersatzhalten umgeleitet. Region Stuttgart Stuttgart 21, Gäubahn, Stammstrecke Der Streckensperrungs-Ticker: Weitere Einschränkungen ab September Der Bahnknoten Stuttgart wird digitalisiert, es gibt Sperrungen auf der Gäubahn und im Juli auch auf der S-Bahn-Stammstrecke. Was wann aktuell ist: fortlaufend im Sperrungsticker.

8:59 Uhr Kein Käufer für teures "Star Wars"-Kleid Und wir schwenken kurz in die USA. Denn falls von euch, liebe Ticker-Leserinnen und -Leser, jemand das nötige Kleingeld hat: Die weiße Robe, die Prinzessin Leia im ersten "Star Wars"-Film 1977 getragen hat, hat bei einer Versteigerung in Los Angeles wider Erwarten keinen Käufer gefunden. Das Kleidungsstück sollte nach Schätzung des Unternehmens "Propstore", das Film- und TV-Requisiten und Kostüme verkauft und die Auktion organisierte, bis zu zwei Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) einbringen. Bei der Versteigerung gestern wurde das Mindestgebot jedoch nicht erreicht. Das Kleid, das Schauspielerin Carrie Fisher in der Schlussszene des Films trug, galt lange als verschollen, war dann aber auf einem Dachboden in London gefunden und restauriert worden.

8:32 Uhr Neues Förderprogramm für E-Auto-Ladestellen Der Bund unternimmt einen weiteren Schritt, um E-Autos für Privatleute attraktiver zu machen: Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) startet nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein neues Förderprogramm für die Lade-Infrastruktur. Wer privat ein E-Auto fährt, lädt es meistens am Arbeitsplatz oder zuhause auf: In etwa sieben von zehn Fällen, schätzt die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Das Verkehrsministerium möchte, dass E-Auto-Nutzer ihren Wagen zuhause möglichst umweltfreundlich aufladen und fördert künftig die Infrastruktur dafür - also konkret das Paket aus Ladestation, Stromspeicher und Photovoltaikanlage. Über sie soll das E-Auto den Strom aus Sonnenenergie bekommen. Geplant ist, dass das Förderprogramm im Herbst startet, es hat nach ARD-Informationen ein Volumen von 500 Millionen Euro. Noch unklar ist, wie hoch die einzelne Förderung ausfallen wird - auch ob es um eine pauschale Zahlung geht oder ob sich der Staat prozentual an der Rechnung für die Lade-Infrastruktur beteiligt. Das Verkehrsministerium hatte schon einmal private Ladestationen gefördert, die sogenannten Wallboxes, mit pauschal 900 Euro. Damals mussten Bürgerinnen und Bürger nicht nachweisen, dass sie auch ein E-Auto besitzen. Das ist beim neuen Programm anders: Nur wer schon privat ein E-Auto fährt, kann mitmachen.

8:19 Uhr Verkehrslage: Probleme auf der A5 und A81 Wenn ihr heute Vormittag auf den Straßen unterwegs seid, ist hier unser Service für die Autofahrerinnen und Autofahrer: Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe gibt es zwischen Rastatt-Nord und Ettlingen sechs Kilometer Stau. Hier müsst ihr euch auf eine Verzögerung von bis zu 25 Minuten einstellen. Und auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Pleidelsheim und Stuttgart-Feuerbach stockt der Verkehr aktuell auf zwölf Kilometern - Verzögerungen bis zu einer Viertelstunde sind möglich. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:07 Uhr Konstanzer Gemeinderat entscheidet über Straßen-Umbenennung Diese Diskussion wird in mehreren Städten geführt: Die Namensgeber von sechs Konstanzer Straßen sollen Nationalsozialisten gewesen sein oder haben sich antisemitisch, rassistisch oder menschenfeindlich verhalten. Deshalb wird seit Jahren diskutiert, ob die Straßen umbenannt werden sollen. Heute will nun der Gemeinderat eine Entscheidung fällen. Otto Raggenbass, Felix Wankel, Franz Knapp, Werner Sombart und Hindenburg - das sind die umstrittenen Namen, um die es geht. Von ihnen wolle man sich distanzieren und stattdessen andere wichtige Menschen ehren. Das war die Meinung vieler Anlieger in Konstanz bei einer Anhörung vor zwei Jahren. Die Umbenennung wäre aber aufwendig, weil es eine Adressänderung für Firmen und Anwohner bedeuten würde.

7:57 Uhr Leichenteile der Titan-Insassen geborgen Die Suche nach der "Titan" haben vergangene Woche auch in Baden-Württemberg viele Menschen verfolgt. Nach dem Unglück des Tauchboots sind nun Leichenteile geborgen worden. Das hat die US-Küstenwache mitgeteilt. Vorher hatte ein Schiff Trümmerteile der Titan abgeladen. Experten sollen die Unglücksursache ermitteln. Das nicht zertifizierte Tauchboot war mit fünf Menschen an Bord zum Wrack der Titanic in 4.000 Meter Tiefe unterwegs. Es war vermutlich wegen des großen Drucks in der Tiefe implodiert.

7:36 Uhr Auto stößt in Karlsruhe mit Straßenbahn zusammen Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Karlsruhe sind drei Menschen verletzt worden. Der Wagen war gestern Abend im Stadtteil Mühlburg beim Abbiegen von der Tram erfasst worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die drei Auto-Insassen kamen in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

7:26 Uhr Elektroschrott wird selten im Supermarkt zurückgegeben Habt ihr euer kaputtes Handy schonmal im Supermarkt abgegeben? Seit fast einem Jahr können Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Elektroschrott auch im Supermarkt und Discounter zurückgeben. Das wird selten genutzt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Handelsketten ergab. Bei Edeka, Rewe oder Penny heißt es der Umfrage zufolge, von dem Angebot werde wenig Gebrauch gemacht. Ähnlich äußerten sich Lidl und Aldi-Nord. Nur Kaufland berichtete, dass die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zur Rückgabe von Elektrogeräten gerne annehmen. Bei Netto ist es von Standort zu Standort unterschiedlich. Seit dem 1. Juli 2022 müssen Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern, alte Elektrogeräte bis zu 25 Zentimeter Kantenlänge zurücknehmen. Unabhängig davon, ob die Geräte dort gekauft worden sind. Die Neuregelung sollte die Entsorgung von ausgedienten Handys, Rasierern oder anderen Kleingeräten einfacher machen.

7:15 Uhr Madonna auf Intensivstation: Welttournee abgesagt Popsängerin Madonna hat ihre Welttournee abgesagt. Sie wurde am Samstag in eine Intensivstation in New York eingeliefert, teilte ihr Manager am Abend mit. Als Grund dafür nannte er eine bakterielle Infektion. Ihr Gesundheitszustand habe sich inzwischen gebessert. Medienberichten zufolge war die 64-Jährige am Samstag bewusstlos aufgefunden worden. Madonnas Welttournee sollte Mitte Juli in Kanada beginnen.

6:54 Uhr Wohnungsbrand in Achern: zwei Menschen leicht verletzt Großer Feuerwehreinsatz am Abend im Ortenaukreis: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Achern sind zwei Menschen leicht verletzt worden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die meisten Bewohner des Gebäudes konnten sich selbst ins Freie retten - eine ältere Frau wurde mit einer Drehleiter gerettet. Die zwei Leichtverletzten kamen in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch waren sämtliche Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Polizeisprechers im sechsstelligen Bereich.

6:43 Uhr Lehrerverband fordert mehr Hitzeschutz Und wir bleiben beim Thema Wetter: Weil es immer mehr heiße Tage gibt, fordert der Deutsche Lehrerverband, dass die Schulen besser vor Hitze geschützt werden. Verbandschef Heinz-Peter Meidinger hat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, die Gebäude müssten energetisch saniert und besser isoliert werden - zum Beispiel mit Umluftanlagen, die nachts kalte Luft ins Klassenzimmer bringen. Hintergrund ist einerseits die steigende Zahl an heißen Tagen pro Jahr - gleichzeitig soll es bundesweit weniger hitzefrei geben.

6:32 Uhr Wetterbericht: Gegen Abend einzelne Schauer Heute wird das Wetter in Baden-Württemberg warm und sonnig, vereinzelt wird es auch ein bisschen nass. Am Morgen zeigen sich erste Quellwolken am Himmel, die zum Nachmittag dicker werden. Gegen Abend sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Es ist schwach windig, die Temperaturen steigen auf 23 Grad auf der Ostalb und bis 30 Grad in der Ortenau. Weitere Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (43,1 MB | MP4)

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will heute eine Regierungserklärung zur Wasserstoff-Strategie des Landes abgeben. Demnach soll die Versorgung des Landes mit Wasserstoff bis spätestens 2030 garantiert werden. Das Maestro-Logo kanntet ihr bislang von eurer EC-Karte. Nun wird Maestro nach und nach aufs internationale Zahlungssystem von Mastercard und Visa umgestellt. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg verleiht heute den Lehrerpreis 2023. Er würdigt herausragende Leistungen und besonders innovative Konzepte von Lehrkräften im Bereich nachhaltige Entwicklung - also einer Bildung, die zukunftsfähiges Denken in den Blick nimmt. Der Preis ist mit dreimal 25.000 Euro Preisgeld dotiert.

6:01 Uhr Kretschmann gibt Regierungserklärung zur Wasserstoffstrategie ab Baden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral werden, dafür muss auch über andere Optionen der Energiegewinnung nachgedacht werden. Mit einer Regierungserklärung will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute im Landtag die Pläne seiner Regierung zum Ausbau der Wasserstoffversorgung in Baden-Württemberg erläutern. Die Versorgung mit Wasserstoff soll bis spätestens 2030 garantiert werden. Der Wasserstoffbedarf in Baden-Württemberg könnte sich laut Prognosen künftig fast verzehnfachen - auf rund 30 Terawattstunden im Jahr 2040. Zum Vergleich: Der gesamte Energieverbrauch Baden-Württembergs soll 2040 bei etwa 197 Terawattstunden liegen. Eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden.