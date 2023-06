Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

9:03 Uhr Porsche lädt zur ersten Hauptversammlung seit dem Börsengang Zum ersten Mal seit dem Börsengang im Dezember müssen Vorstand und Aufsichtsrat von Porsche den Aktionärinnen und Aktionären Rede und Antwort stehen. Die freuen sich sicher über 18 Prozent Umsatzrendite. Aber auch Kritik dürfte es geben: Einige stört es, dass Oliver Blume gleichzeitig Vorstandschef von Porsche und von VW ist.

8:44 Uhr Neuer Name fürs Stadion des VfB Stuttgart sorgt für Diskussionen Gestern wurde bekannt, dass das Stadion des VfB Stuttgart umbenannt wird und die nächsten zehn Jahre "MHP-Arena Stuttgart" heißen soll. Grund dafür ist, dass mit Porsche und MHP - einer Firma, die zum Porsche-Konzern gehört - zwei weitere große Player als Investoren beim VfB Stuttgart einsteigen. Der bisherige Namensgeber Mercedes-Benz bleibt Partner des VfB, verzichtet aber auf die Namensrechte für das Stadion. Bei unserem SWR Aktuell Instagram-Account sorgt das für ziemliche Diskussionen. Was sagt ihr zur Umbenennung?

8:32 Uhr Weiterer IKEA in Baden-Württemberg? Die Träume sind ausgeträumt Das war ein Streich, den sogar der Stadtplaner als gelungen bezeichnet: Ein Hinweisschild an einem Kreisverkehr in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sorgt seit Tagen für Wirbel: Kommt etwa der schwedische Möbelriese IKEA in die Stadt? Die Stadt reagierte jetzt - und erklärte, dass es sich bei dem Plakat um einen Scherz handelt. "Wie kann man nur so mit meinen Gefühlen spielen...?" lautete nur einer von vielen Kommentaren unter dem Facebook-Post der Stadtverwaltung. Der Traum, künftig auch im Kreis Schwäbisch Hall ein Billi-Regal kaufen zu können, ist ausgeträumt. Es wird wird kein IKEA-Möbelhaus in Crailsheim gebaut, auch wenn seit geraumer Zeit ein großes Plakat vor dem Roßfelder Kreisverkehr darauf hinweist. Pressestelle Stadtverwaltung Schwäbisch Hall

7:02 Uhr Sicherheitsdienst in Freibad nach Angriff auf Bademeister? Diese Meldung vom Wochenende schlägt nach wie vor hohe Wellen: Weil ein Bademeister in Malsch (Kreis Karlsruhe) zum Ende der Öffnungszeiten schließen wollte und eine sechsköpfige Gruppe bat, das Freibad zu verlassen, wurde er von den Gästen brutal zusammengeschlagen. Der stellvertretende Bürgermeister von Malsch, Werner Scherer (Freie Wähler), setzt nun auf die Arbeit der Polizei, die nach den Tätern fahndet. Nun denkt die Gemeinde über einen Sicherheitsdienst im Schwimmbad nach. Schließen will Scherer das Bad aber nicht. Video herunterladen (84,2 MB | MP4)

6:34 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Ein paar Tropfen gibt es noch am Morgen, dann wird es aber schnell trocken und die Sonne kommt im Verlauf des Tages immer häufiger heraus, am freundlichsten wird`s in Südbaden. 20 Grad im Hochschwarzwald und bis 27 Grad am Kaiserstuhl sind heute möglich. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (34,8 MB | MP4)

6:23 Uhr Kinderärzte schließen ihre Praxen aus Protest Eltern erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, dass es schwer ist, einen Termin bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt zu bekommen. Wie herausfordernd das für Mütter und Väter sein kann, die mit ihrem Neugeborenen auf der Suche sind, kann man nur erahnen. Die Lage sei katastrophal, da sind sich Eltern und Ärzte einig. 19 Kinderärzte und -ärztinnen im Rems-Murr-Kreis haben deshalb am Dienstag ihre Praxen nicht geöffnet. Sie fordern unter anderem mehr Entlastungen durch weniger Bürokratie und mehr psychosoziale Beratungsstellen. Schorndorf Kritik an medizinischer Versorgung in BW Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis schließen Praxen aus Protest Im Rems-Murr-Kreis haben Kinderärzte am Dienstag mit einem Aktionstag gegen die Zustände in ihrem Fachbereich protestiert. Sie fordern mehr Unterstützung von der Politik. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

6:12 Uhr Das wird heute wichtig In der heutigen Landtagssitzung in Baden-Württemberg debattieren die Fraktionen unter anderem über die Änderungen im Kitabetreuungsgesetz. Heute findet die Hauptversammlung der Porsche AG statt. Für die Aktionäre des Stuttgarter Sportwagenbauers dürfte sich der Börsengang der AG im vergangenen September bereits gelohnt haben: Von 82,50 Euro stieg die Aktie auf über 110 Euro. Gregor Braun gehört zu den erfolgreichsten deutschen Radrennfahrern. Derzeit muss er sich am Landgericht Tübingen wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Braun und seine damalige Geliebte sollen laut Anklage regelmäßig deren Tochter gezwungen haben, die beiden beim Geschlechtsverkehr zu filmen. Das Kind sei zu Beginn sechs Jahre alt gewesen. Heute könnte das Urteil fallen.