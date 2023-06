Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:48 Uhr Mehr Paketlieferungen, mehr CO2 - geht das besser? Nicht erst seit Corona lassen wir uns Dinge gerne nach Hause liefern. Kleidung, Handys, Medikamente oder auch Essen: Seit 2011 hat sich die Zahl der Pakete, die in Deutschland ausgeliefert werden, fast verdoppelt - knapp 4,2 Milliarden waren es im vergangenen Jahr. Das ist sehr praktisch, hat aber einen Nachteil: Der Verkehr in Innenstädten und Wohngebieten hat massiv zugenommen. Und mit ihm CO2-Ausstoß und Luftverschmutzung. Wie geht das besser? Auch darum ging es auf der Urban Future-Konferenz in Stuttgart.

8:54 Uhr Heizungsgesetz: Ampel-Koalition einigt sich Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat einen Durchbruch beim Heizungsgesetz erzielt. Bei einem Treffen mit den Fraktionsspitzen wurden noch offene Punkte geklärt.

8:35 Uhr Preis für Werbelügen geht an Pom-Bär Weil die Firma Intersnack besonders irreführend für ihre Pom-Bär Ofenchips wirbt, hat sie von Foodwatch den "Goldenen Windbeutel" bekommen. Das ist ein Negativpreis, der jährlich für Werbelügen vergeben wird. Foodwatch kritisiert, dass Intersnack mit weniger Fett wirbt, aber den hohen Zuckergehalt der Chips unterschlägt. Über dieses Thema berichtete DASDING am 27. Juni 2023 um 8 Uhr.

7:10 Uhr Von Kampfjet verfolgt: Flugzeug wirft Drogen über Frankreich ab Ein von einem französischen Abfangjäger verfolgter Sportflieger, der nahe der deutschen Grenze gesichtet wurde, hat Drogenpakete abgeworfen. Das berichtete der Sender France Info am Montag unter Berufung auf die Ermittler. Das Flugzeug sei am Samstag beim verbotenen Überflug des stillgelegten französischen Atomkraftwerks Fessenheim am Rhein nahe Freiburg im Breisgau aufgefallen. Ein Abfangjäger vom Typ Rafale sei daraufhin aufgestiegen, um das Sportflugzeug zur Landung zu zwingen. Rund 500 Kilometer weiter über Südfrankreich habe der Rafale-Pilot beobachtet, wie mehrere Pakete aus dem Sportflugzeug geworfen wurden. Der Sportflieger landete dem Bericht zufolge auf dem Flugplatz von Aubenas, wo der Pilot das Personal mit dem Tod bedroht und zu Fuß die Flucht ergriffen habe. Spezialkräfte der Polizei nahmen den aus Polen stammenden Piloten in der Nähe des Flugplatzes fest. Wie der Sender France bleu berichtete, war der Mann bei den Behörden bereits wegen Drogenhandels bekannt. Die abgeworfenen Pakete wurden in mehreren kleinen Bergdörfern entdeckt. Sie beinhalteten eine synthetische Droge, die eine ähnliche Wirkung wie Kokain hat.

7:02 Uhr Verkehr in BW: Kurzer Stau auf der A8 Überwiegend herrscht freie Fahrt auf den Straßen in Baden-Württemberg. Einen kleineren Stau gibt es lediglich auf der A8 bei Pforzheim. In Richtung Stuttgart stockt dort der Verkehr rund vier Kilometer. Ebenfalls vier Kilometer sind es auf der A5 bei Bruchsal, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit 20 Minuten Verzögerung rechnen.

6:46 Uhr Gewässer der Brugga wegen Krebspest gesperrt Das Gewässer der Brugga im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald bleibt gesperrt. Grund dafür ist der Erreger der Krebspest, der für die ansässigen Dohlenkrebse tödlich ist. Die Seuche hat sich nun weiter ausgebreitet. Für den Menschen ist das ungefährlich - er hat allerdings dabei geholfen, dass sich die Erreger ausbreiten. Die Seuche kann über kontaminiertes Wasser übertragen werden. Hierzu reichen schon Wassertropfen an Gummistiefeln, Kescher oder im Hundefell. Angeln und andere Aktivitäten im Gewässer und dessen Nebenarmen bleibt deshalb verboten. Mithilfe der trockengelegten Verbindungsgewässer konnte bislang verhindert werden, dass der Erreger auf andere Gewässer überspringt.

6:44 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute wechseln sich Wolken und Sonne ab, am freundlichsten wird es in Südbaden. Im Laufe des Nachmittags ziehen aus Nordwesten wieder dichtere Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad rund um die Albhochfläche und bis 26 Grad in der Kurpfalz. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht der Fernsehsendung SWR Aktuell BW von gestern Abend: Video herunterladen (34,3 MB | MP4)

6:28 Uhr Unfall im Kreis Esslingen: Zwei Autos stoßen frontal zusammen Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Wernau (Kreis Esslingen) verletzt worden. Am Montagabend war ein 24-Jähriger aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein 20 Jahre alter Mitfahrender verletzte sich schwer. Die 34 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ein 25-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 27. Juni 2023 um 5:30 Uhr.

6:21 Uhr Früher Geflüchteter, heute Rathaus-Chef Diese Geschichte hatte auch international für Aufsehen gesorgt: Ryyan Alshebl flüchtete vor Jahren vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland und wurde zum Rathaus-Chef in Ostelsheim (Kreis Calw) gewählt. Jetzt ist der 29-Jährige offiziell im Amt. Seit gestern zieht er die Fäden als Bürgermeister. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs : Ein Mann muss sich vor dem Tübinger Landgericht verantworten, weil er die Tochter seiner Geliebten gezwungen haben soll, die beiden beim Geschlechtsverkehr zu filmen. Heute wird das Urteil erwartet.

: Ein Mann muss sich vor dem Tübinger Landgericht verantworten, weil er die gezwungen haben soll, die beiden beim Geschlechtsverkehr zu filmen. Heute wird das Urteil erwartet. Heute findet die Landespressekonferenz (LPK) statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellen in der LPK die Luft- und Raumfahrtstrategie des Landes vor.

statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellen in der LPK die des Landes vor. In Stuttgart beginnt heute das SWR Doku Festival. Gezeigt werden bedeutende nationale und internationale Kino- und Fernseh-Dokumentarfilme. Auf dem Programm stehen auch Film-Gespräche, Doku-Events und Medienkompetenz-Angebote.