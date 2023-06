Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:48 Uhr Immer weniger Beschäftigte in Büros Immer weniger Beschäftigte in Deutschland arbeiten in Büros. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung Combine Consulting. In diesem Jahr seien Büros nicht einmal mehr zur Hälfte belegt, heißt es - im Schnitt liege die Auslastung bei 41 Prozent. Vor der Corona-Krise waren es noch 60 Prozent. Besonders beliebte Homeoffice-Tage sind demnach Montag und Freitag.

9:27 Uhr Reaktionen aus BW zum AfD-Landrat Die AfD stellt erstmals einen Landrat in Deutschland. Ihr Kandidat Robert Sesselmann setzte sich in der Stichwahl in Sonneberg in Thüringen mit fast 53 Prozent gegen CDU-Amtsinhaber Jürgen Köpper durch. Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz als "erwiesen rechtsextrem" eingestuft und beobachtet. Viele Politikerinnen und Politker reagieren bestürzt - auch in Baden-Württemberg. "Nach diesem Wahlergebnis sind alle Demokraten gefordert. Wir müssen die AfD stellen und benennen was sie ist: Eine Gefahr für Deutschland", schreibt die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast aus BW auf Twitter. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nannte das Wahlergebnis eine Warnung an alle demokratischen Kräfte, gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. AfD-Co-Chefin Alice Weidel twitterte, das sei erst der Anfang. Nach Wahlsieg in Sonneberg Nach Wahlsieg in Sonneberg: Steht die AfD vor einem "Triumphzug"? Die AfD hat im thüringischen Sonneberg erstmals ein kommunales Spitzenamt erobert. Experten sehen das als Zäsur. Es werde immer schwieriger, gegen die Rechtspopulisten Politik zu …

8:41 Uhr Öffentlicher Dienst: Mehr Gewalt gegen Beschäftigte In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr so viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Opfer von Gewalttaten geworden wie noch nie. Rund 1.200 Opfer von Gewalt im öffentlichen Dienst verzeichnete die Polizei im Vorjahr - ein Anstieg um zehn Prozent. Betroffen sind Lehrkräfte ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus oder Beschäftigte in Jobcentern und Bürgerämtern. Gleichzeitig gab es im vergangenen Jahr 57 Fälle von Hasskriminalität gegen Bürgermeister oder kommunale Mandatsträger, darunter drei körperliche Angriffe. Dies geht aus einer Landtags-Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 26. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:29 Uhr Run auf Weck-Gläser nach Insolvenzantrag Fast jeder kennt sie - die bekannten Weck-Gläser. Vergangene Woche wurde über die Insolvenz des Unternehmens aus Wehr (Keis Waldshut) berichtet. Seither gibt es einen Auftragsboom für die Firma, laut dem Insolvenzverwalter gingen an einem Tag 30 mal so viele Bestellungen ein wie an normalen Tagen vor Bekanntwerden der Insolvenz. Auch unser Beitrag dazu auf Instagram wurde äußerst positiv von den Userinnen und Usern aufgenommen. Viele berichteten über ihre Erfahrungen mit den Weck-Gläsern. Eine Userin schreibt beipielsweise: "Ich mag die Weck-Gläser auch einfach gern, egal ob klassisch zum Einwecken, als Aufbewahrung, die Kleinen als Dessertgläser oder auch als Deko. Ich hab fast alles Plastik aus der Küche verbannt und durch Glas ersetzt." Der aktuelle Boom bei Weck bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen gerettet ist - allerdings sieht der Insolvenzverwalter für die Standorte von Weck in Wehr und in Bonn eine Zukunft.

8:16 Uhr Rotlichtviertel in Heilbronn: Neue Revierkämpfe? Gibt es bald wieder Revierkämpfe im Heilbronner Rotlichtmilieu? Das befürchtet zumindest das Ordnungsamt. Seit vergangenem Herbst ist die Straßenprostitution im Industriegebiet verboten. Laut Behörde könnte sich das Problem damit aber nur verlagern.

7:34 Uhr Kessel Festival: Schutzraum für Frauen Beim Kessel Festival, das am Wochenende in Stuttgart stattfand, war in diesem Jahr ein sogenanntes Awareness-Team im Einsatz. Besucherinnen und Besucher konnten sich im Falle einer Belästigung an das Personal wenden, in dem sie "Wo geht's nach Panama" oder einfach "Panama" sagten. Dann wurden sie in einen "Safe Space" begleitet, also eine Art Rückzugsort. Der Schutz von Frauen auf Konzerten und Festivals wird seit dem Vorfall rund um Rammstein-Frontmann Till Lindemann intensiv diskutiert. Video herunterladen (74,5 MB | MP4)

7:21 Uhr Solo-Sieg im Schwarzwald: Buchmann als Deutscher Meister zur Tour Ob das ein Zeichen für die anstehende Tour de France ist? Emanuel Buchmann aus Ravensburg hat sich im Schwarzwald zum deutschen Meister im Straßenradsport gekürt - und das auf beeindruckende Art und Weise. Gut eine Woche vor dem Beginn der Frankreich-Rundfahrt zeigte sich der 30-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe in einer starken Verfassung. Nach einer Solo-Fahrt über mehr als 70 Kilometer gewann er am Ende souverän. Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es am Start, als eine kleine Spitzengruppe von acht Fahrern falsch abbog, weil es einem Kamera-Motorrad gefolgt war. Aus Kulanz durften die Rennteilnehmer bei der nächstmöglichen Gelegenheit ohne Zeitverlust, aber mit gesparten Kilometern, ins Hauptfeld einsteigen. Video herunterladen (57,3 MB | MP4)

7:16 Uhr Diese Maßnahmen plant BW als Anpassung an den Klimawandel Die Sommer werden immer heißer und trockener. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat jetzt Maßnahmen zusammengestellt, um die Folgen des Klimawandels erträglicher zu gestalten. Ein 300 Seiten dickes Papier hat das Ministerium dazu als Arbeitsentwurf vorgelegt. Darin ist beispielsweise vorgesehen, auch die Trinkwasserversorgung zu checken: Was muss sich hier bis 2050 verändern? Auch in der Bundespolitik steht das Thema heute auf der Agenda: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lädt am Nachmittag in Berlin zu einem Fachgespräch zum Umgang mit Hitzewellen. Mit Expertinnen und Experten will er dabei auch den geplanten "Hitzeschutzplan" diskutieren. Anpassung an den Klimawandel Trockenheit und Hitze: Was BW für Städte und Wälder plant Die Sommer werden immer heißer, trockener. Die Natur leidet, die Landwirtschaft bekommt Probleme. Anpassung an den Klimawandel ist gefragt - die BW-Umweltministerin hat Pläne. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

7:11 Uhr Ostalbkreis: Fahrrad-Demo blockiert B19 am Sonntag Am Wochenende auch aufs Rad geschwungen? Eigentlich war es für eine Fahrradtour fast schon ein bisschen zu heiß. Doch hier ging es auch nicht ums Vergnügen: Wegen einer Fahrrad-Demonstration war die B19 zwischen Aalen (Ostalbkreis) und Heidenheim am Sonntagnachmittag gesperrt. Denn der Verkehrsclub Ostalb findet, die baden-württembergische Landesregierung sollte mehr für die Verkehrswende auf der Ostalb tun - und rief deshalb zu der Demo auf. Die Kritik der Radelnden: Straßenprojekte würden in kürzester Zeit vorangetrieben, aber beim Ausbau und der Elektrifizierung der Brenzbahn tue sich praktisch nichts. Ebenso steckten die Planungen für einen Radschnellweg von Heidenheim nach Aalen fest. Video herunterladen (42,2 MB | MP4)

6:36 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Zuerst Sonne, dann Abkühlung - so könnte man das Wetter heute in Baden-Württemberg zusammenfassen. Nach einem sonnigen Start in den Tag mit lockeren Wolkenfeldern ziehen später Gewitter auf, besonders im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad im Hochschwarzwald bis 31 Grad am Oberrhein. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht der Fernsehsendung SWR Aktuell BW von gestern Abend: Video herunterladen (40,8 MB | MP4)

6:25 Uhr Heute ist Weltdrogentag Drogensucht ist ein wachsendes Problem. In der Bundesrepublik starben im vergangenen Jahr 1.990 Menschen durch den Missbrauch illegaler Drogen, so die Bilanz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Burkhard Blienert (SPD). Das sind 164 Fälle und neun Prozent mehr als noch 2021. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Vor allem jüngere Menschen zählen immer öfter zu den Drogentoten. Oft sind sie mit ihrem Drogenproblem allein, denn laut Expertinnen und Experten gibt es zu wenige Beratungsstellen - auch in Baden-Württemberg. Das ist eine Last - sowohl für die Betroffenen als auch "indirekt" Betroffenen wie Eltern und Freunde. Baden-Württemberg Anzahl junger Drogentoter steigt Weltdrogentag: Betroffene fühlen sich allein gelassen Drogensucht ist ein wachsendes Problem in Baden-Württemberg. Neben den Suchtkranken selbst fühlen sich vor allem ihre Angehörigen alleingelassen.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird heute vorraussichtlich ein wegweisendes Urteil im Dieselskandal zu den sogenannten Thermofenstern verkünden. Die Richterinnen und Richter müssen entscheiden, wie sich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 21. März auf die künftige Rechtsprechung auswirkt. Der EuGH hatte darin die Hürden für Schadenersatz-Klagen deutlich niedriger angesetzt als der BGH bisher.

