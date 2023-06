Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:51 Uhr Trauma als Berufskrankheit: Bestätigung für ehemaligen Rettungssanitäter Hier noch eine wirklich spannende Geschichte: Gestern hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden, dass Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) bei Rettungssanitäterinnen und -sanitätern wie eine Berufskrankheit betrachtet werden können - obwohl sie nicht auf der offiziellen Liste der Berufskrankheiten stehen. Diese Entscheidung könnte wegweisend sein und zwar nicht nur für den ehemaligen Rettungssanitäter Uwe T., der geklagt hatte. Er war beim Amoklauf in Winnenden im Jahr 2009 im Einsatz, bei dem insgesamt 16 Menschen ums Leben kamen. Einige Jahre später wurde er mit einem brutalen Mord an zwei Frauen konfroniert. Seit 2016 ist er erwerbsunfähig, da bei ihm eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 22. Juni 2023 um 19:30 Uhr.

8:56 Uhr Größte Blume der Welt kurz vor der Blüte Es ist mal wieder soweit: In den Hohenheimer Gärten in Stuttgart steht die größte Blume der Welt, die sogenannte Titanwurz, kurz vor der Blüte. Die Pflanze wird laut Fachleuten bis zu drei Meter hoch, ihre spektakuläre Blüte ist weltweit eine große Attraktion in botanischen Gärten. Berüchtigt ist der Gestank der Blüte: Sie riecht nach Aas. Damit lockt die Pflanze Käfer an, die für ihre Bestäubung sorgen. Fans der Titanwurz können das seltene Spektakel im Sammlungsgewächshaus der Universität Hohenheim verfolgen. Zudem bietet die Uni Hohenheim einen Livestream an. Auch in der Wilhelma in Stuttgart blüht manchmal eine Titanwurz, wie dieses Archivbild zeigt. Ähnlich spektakulär dürfte das Exemplar in Hohenheim in seiner Blüte aussehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

8:21 Uhr ADAC: Benzin und Diesel an Autobahntankstellen extrem teuer Der ADAC hält die Spritpreise an Autobahntankstellen teilweise für massiv überteuert. Bei einem Vergleich von 40 Autobahntankstellen fand der Club Unterschiede von durchschnittlich gut 40 Cent je Liter Super E10. Bei Diesel waren es im Mittel knapp 36 Cent. Absoluter Spitzenreiter war eine Autobahntankstelle, die für E10 fast 70 Cent mehr kassierte. ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand kritisiert die hohen Unterschiede deutlich: "Wenn Mineralölkonzerne ihren Kraftstoff an der Autobahn ein paar Cent teurer verkaufen als anderswo, ist das nachvollziehbar. Für das Ausmaß der in unserer Stichprobe festgestellten Preisaufschläge fehlt mir jedoch jedes Verständnis", betonte er. "Das ist einfach nur dreist." Video herunterladen (64,7 MB | MP4)

7:39 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für BW Da wir das Thema Verkehr ja gerade hatten, können wir auch mal schauen, was momentan auf den Straßen in Baden-Württemberg los ist. Und auch jetzt kommen wir an der A8 nicht vorbei. Von Karlsruhe in Richtung Stuttgart gibt es vier Kilometer stockenden Verkehr zwischen dem Rastplatz "Am Waisenrain" und Pforzheim-Süd. Besonders aufpassen müsst ihr aber auf der A8 von Stuttgart in Richtung München. Zwischen Aichelberg und Mühlhausen steht ein defekter Lkw auf der mittleren Spur! Diese und alle weiteren Verkehrsmeldungen gibt es hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:25 Uhr Vollsperrung der A8 bei Pforzheim am Wochenende Wer am Wochenende mit dem Auto von Karlsruhe nach Stuttgart will, muss mit heftigen Staus und Problemen rechnen. Der Grund: Die A8 wird bei Pforzheim voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH Südwest soll der Abschnitt zwischen Pforzheim-Nord und Süd von Freitagabend, 22 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen, 8 Uhr, gesperrt sein. An der Ausbaustrecke im Enztal sind am Wochenende mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig geplant. Unter anderem soll bei der Tank- und Rastanlage sowie zwischen Niefern-Öschelbronn und Eutingen an zwei neuen Brücken gearbeitet werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Juni 2023 um 5:30 Uhr.

7:16 Uhr Unbefristete Streiks bei der Bahn möglich Die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Bahn sind gescheitert. Die Gewerkschaft will jetzt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden lassen. Das beschloss der EVG-Vorstand gestern. Den Fahrgästen der Deutschen Bahn und auch der Konkurrenzunternehmen könnten damit unruhige Wochen bevorstehen. Die Urabstimmung werde vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen, sagte Gewerkschaftschef Martin Burkert. Die Bahn reagierte verärgert auf die Ankündigung. Das sei eine Eskalation. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Juni um 22 Uhr.

7:07 Uhr Wetter in BW: Weniger Hitze, kaum Niederschlag Nachdem das Wetter gestern ja wirklich im Fokus stand, schauen wir doch mal, wie es heute weitergeht. Noch in der Nacht galten Warnungen vor Starkregen und Hagel in BW. Mittlerweile ist es vielerorts aber nur noch bewölkt. Der Regen in Oberschwaben und am Bodensee hört langsam auf. Am Vormittag kommt bereits verbreitet die Sonne heraus. Der Nachmittag wird dann freundlich mit einigen Wolken, aber auch reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 28 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Es wird also heute nicht ganz so heiß und schwül wie in den vergangenen Tagen.

Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht der Fernsehsendung SWR Aktuell BW von gestern Abend: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:56 Uhr Tauchboot "Titan" wahrscheinlich implodiert Kommen wir nun kurz zu einem sehr streitbaren, aber eben auch sehr gesprächswertigen Thema: das Tauchboot Titan. Tagelang war mit großem Aufwand nach dem kleinen Boot mit fünf Insassen gesucht worden. Nun scheint klar: Die Männer sind wohl nicht mehr am Leben. Nach Angaben der US-Küstenwache starben sie, als das Boot in einer Tiefe von 3.800 Metern implodierte. Auch die Betreiberfirma "OceanGate Expeditions" erklärte, sie gehe vom Tod der fünf Männer aus. Tauchboot wohl implodiert Verschollenes Tauchboot: US-Küstenwache hält "Titan"-Insassen für tot Die am Meeresboden gefundenen Trümmerteile gehören laut US-Küstenwache zur verschollenen "Titan". Für die Insassen des Bootes gab es demnach keine Überlebenschance. Das Weiße Haus… Der Funkkontakt zu dem Tauchboot war am Sonntag abgebrochen. Menschen weltweit verfolgten die Suche nach dem vermissten Boot in den Tiefen des Atlantiks. Allerdings wurde gerade in den Sozialen Medien auch heftig darüber diskutiert, inwiefern solch ein Aufwand und so eine Aufmerksamtkeit gerechtfertigt sei. Das wurde auch bei einem SWR-Insta-Post deutlich:

6:28 Uhr Strobl warnt vor russischer Spionage in Baden-Württemberg Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine registriert der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg eine erhöhte Aktivität russischer Geheimdienste. "Cyberangriffe, Spionage, Propaganda und Desinformation sind Werkzeuge dieses Krieges, der an Landesgrenzen nicht Halt macht. Auch wir in Baden-Württemberg sind betroffen", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das vergangene Jahr gestern im Landtag. Besonders im Fokus der russischen Spionage stünden Behörden, die Rüstungsindustrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Als hoch schätzen die Verfassungsschützer auch die Gefahr durch russische Hackerangriffe ein. Die IT-Strukturen verschiedener Stellen in Baden-Württemberg seien im vergangenen Jahr wiederholt Ziel von Cyber-Attacken gewesen, sagte Strobl. Baden-Württemberg Verfassungsschutzbericht 2022 Mehr russische Spionage und Cyber-Attacken in BW Eine zunehmende Zahl von Rechtsextremisten, Attacken von "Reichsbürgern" und russische Spionage-Tätigkeit - das alles ist Thema im Verfassungsschutzbericht 2022. Über dieses Thema berichtete SWR2 BW am 22. Juni 2023 um 16 Uhr.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Stuttgart werden heute die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel fortgesetzt. In der letzten Verhandlung am 17. Mai waren die Tarifparteien ohne Annäherung auseinandergegangen. ver.di fordert 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr.

fortgesetzt. In der letzten Verhandlung am 17. Mai waren die Tarifparteien ohne Annäherung auseinandergegangen. ver.di fordert 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Vor dem Landgericht Ulm soll heute ein Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Mordes fortgesetzt werden. Anfang Februar sollen sie einen Polizeibeamten angegriffen und mit Fäusten und Tritten schwer verletzt haben. Heute ist der vierte Tatverdächtige als Zeuge geladen. Er war zur Tatzeit erst 13 Jahre alt.

fortgesetzt werden. Anfang Februar sollen sie einen Polizeibeamten angegriffen und mit Fäusten und Tritten schwer verletzt haben. Heute ist der vierte Tatverdächtige als Zeuge geladen. Er war zur Tatzeit erst 13 Jahre alt. Ab heute Abend um 22 Uhr wird die A8 zwischen Pforzheim Nord und Süd zum wiederholten Male gesperrt. Hintergrund ist der sechsspurige Ausbau. Wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilte, soll die Vollsperrung bis voraussichtlich Montagmorgen 8 Uhr andauern. An der Ausbaustrecke im Enztal sind am Wochenende mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig geplant.

6:01 Uhr BW bleibt von schweren Unwetterschäden verschont Aufatmen nach den "Superzellen"- und Tornado-Warnungen: Baden-Württemberg ist - anders als zum Beispiel Hessen - von schweren Unwettern weitgehend verschont geblieben. In Freiburg stürzten einige Bäume durch Sturmböen um. Laut Feuerwehr gab es Schäden durch herabgestürzte Äste und umgeknickte Bäume. Im Kreis Heidenheim wurden Unterführungen wegen Starkregens überflutet. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. Einige Probleme gab es im Regionalverkehr der Bahn in Baden-Württemberg. Bis 2 Uhr war ein Teil der Strecke Freiburg - Basel gesperrt. Einige Open-Air Veranstaltungen wurden vorsichtshalber abgesagt, so auch das Konzert der Musikerin Ayliva in Ulm-Wiblingen gestern Abend. Die ausführliche Berichterstattung zum Unwetter in Baden-Württemberg von gestern und heute Nacht findet ihr hier noch einmal komplett in unserem Unwetter-Ticker zum Nachlesen. ++ Keine schweren Schäden in BW ++ Freundliches Sommerwetter am Freitag ++