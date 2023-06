Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

10:00 Uhr Bis morgen! Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen früh haben wir noch einmal das Vergnügen hier im Newsticker am Morgen für BW. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Macht's gut und bis bald!

9:44 Uhr Beschäftigte fehlen häufiger wegen Krankheit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland fehlen immer häufiger, weil sie krank sind. Eine Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, dass sich Erwerbstätige allein in diesem Jahr bis März rund 5,3 Arbeitstage haben krankschreiben lassen - das ist auf ein Jahr gesehen ein Anstieg um etwa einen halben Arbeitstag. Vor allem die zuletzt heftigen Erkältungs- und Grippewellen werden als Gründe aufgeführt.

9:33 Uhr Mehr vermisste Flüchtlingskinder In Deutschland werden immer mehr Flüchtlingskinder vermisst. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" schreibt über entsprechende Zahlen aus dem Bundeskriminalamt. Aktuell gelten mehr als 300 Kinder unter 13 Jahren als vermisst. Vor einem Jahr war es weniger als die Hälfte. Das Bundeskriminalamt sagt, dass viele Vermisste zum Beispiel zu Familienangehörigen oder in die Heimat reisen - ohne den deutschen Behörden Bescheid zu sagen.

8:44 Uhr Empfehlung: ARD-Doku "Dirty Litte Secrets" Habt ihr euch schon mal gefragt, wer eigentlich die ganzen Musikstücke komponiert hat, die wir so nebenbei auf unseren Spotify-Playlists laufen haben? Und wie viel Geld verdienen diese Leute eigentlich damit? Playlists gibt es ja für so ziemlich jede Situation und Stimmung. Die ARD-Dokumentation "Dirty Little Secrets" lüftet ein paar der Geheimnisse des Musikstreaming-Giganten Spotify. Zum Beispiel in Folge 2 das um die sogenannten Geistermusiker, die Playlists wie Peaceful Piano mit über 7 Millionen Likes erst möglich machen. Manche Menschen, die angeblich Musikstücke für entspannte Stunden mit Spotify-Playlists komponiert haben, gibt es so in Wirklichkeit gar nicht. Christian Meckel

8:27 Uhr A8-Sperrung: Lkw gelöscht - langer Stau Der Lkw, der auf der A8 Stuttgart in Richtung München zwischen Hohenstadt und Merklingen gebrannt hat, ist mittlerweile gelöscht. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, ist der Stau vor dem gesperrten Autobahnstück zwischenzeitlich auf fünf Kilometer angewachsen.

7:55 Uhr Lkw brennt: A8 Stuttgart-München gesperrt Wie die Ulmer Polizei gerade mitteilt, ist die A8 von Stuttgart in Richtung München zwischen den Rastplätzen Albhöhe und Merklingen aktuell gesperrt. Auf dem rechten Fahrstreifen brennt ein Lkw. Und sofort das erste #UPDATE ⬇️Die #A8 (Stuttgart ➡️ München) ist zwischen Rastplatz #Albhöhe & #Merklingen aktuell komplett gesperrt! Der #LKW brennt zur Zeit immer noch 🔥#RETTUNGSGASSE unbedingt weiter freihalten - danke! ♥️

7:40 Uhr Mutmaßlicher Femizid: Ex-Mann sticht Frau in Bonndorf nieder Am Freitag ist eine 35-jährige Frau nahe ihrer Wohnung in Bonndorf (Kreis Waldshut) mit einem Messer angegriffen worden. Sie starb später, die genaue Todesursache wird noch ermittelt. Im Verdacht steht ihr getrennt lebender Ehemann, der laut Polizei bereits mehrfach strafrechtlich aufgefallen ist. Zuletzt wurde 2021 wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt. Erst im Mai soll seine Frau ein familiengerichtliches Annäherungsverbot gegen ihn erwirkt haben. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 05. Juni 2023 um 6 Uhr.

7:29 Uhr THW übt Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall Es ist ein Übungsszenario, das in Zukunft so oder so ähnlich durchaus vorkommen könnte: Ein Erdbeben der Stärke 5,3. Zuvor hat es wochenlang geregnet und die Böden an den Ufern von Neckar und Ammer sind aufgeweicht. Trinkwasserleitungen sind zerstört, die Versorgung von Bevölkerung und Einsatzkräften ist in Gefahr. Was dann zu tun ist, übt das Technische Hilfswerk von heute bis Sonntag bei einer Großübung auf dem Festplatz in Tübingen. Tübingen Bundesweite Großübung Zerstörte Trinkwasserleitung: Tübinger THW simuliert den Ernstfall Starkregen und Erdbeben - solche Ereignisse können in der Region Neckar-Alb durchaus vorkommen. Das Technische Hilfswerk probt ab Montag den Ernstfall am Neckar in Tübingen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 05. Juni 2023 um 6 Uhr.

7:10 Uhr Social-Community lacht: BW ist größer geworden ... ... aber nur ein bisschen. Der Post über die um acht Meter verlegte Grenze zur Schweiz bei Bad Säckingen (Kreis Waldshut) hat in der Community für viel Spott gesorgt. Ein User spricht etwa von einer "bemerkenswerten Taktik", ein anderer schreibt, "dann haben sich die #theländ-Sticker ja gelohnt". Und bei einem User hat die Geschichte offenbar die Fantasie angeregt. Er fragt, ob er noch von der Schweizer Justiz belangt werden könne, wenn er genau dort eine Straftat begangen hätte, wo früher einmal Schweiz war und nun Baden-Württemberg ist.

7:03 Uhr Zwei Schwerverletzte bei JGA Und am Wochenende so? Am Samstag ist ein Junggesellinnenabschied in Leibertingen (Kreis Sigmaringen) dramatisch geendet. Zwei Frauen mussten schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, eine dritte wurde leicht verletzt. Die Frauen im Alter von 28, 31 und 37 Jahren hatten sich laut Polizei unbemerkt in den geöffneten Kofferraum der Autofahrerin gesetzt. Als die 26-Jährige losfuhr, fielen sie heraus. Die Fahrerin sei nüchtern gewesen, hieß es. Ob die künftige Braut unter den Verletzten vom Samstagabend ist, teilte die Polizei nicht mit. SWR Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 04. Juni 2023 um 12 Uhr.

6:30 Uhr Mehr Krätze-Fälle in einzelnen Landkreisen Krätze - das klingt unangenehm und wie etwas, das wir längst ausgerottet haben. Doch die ansteckende Hautkrankheit (Fachausdruck: Skabies), die durch winzige Milben verursacht wird, bricht lokal immer wieder aus. Einen starken Anstieg beobachtet aktuell das Kreisgesundheitsamt Biberach. Waren dort im vergangenen Jahr insgesamt noch 15 Fälle bekannt geworden, so sind es in diesem Jahr bereits 49. "Wir gehen davon aus, dass wir aktuell nur die Spitze des Eisbergs sehen", sagt Amtsleiter Claus Unger. Mit 169 Fällen in diesem Jahr gab es auch Zunahmen in Einrichtungen im Bereich des Gesundheitsamtes Karlsruhe. Der BW-Hausärzteverband spricht seit einiger Zeit zwar von einer "steigenden Tendenz", doch ob die Krätze wirklich auf dem Vormarsch ist, lässt sich nur schwer sagen. Meldepflichtig ist die Krankheit nämlich nur in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Pflegeheimen, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften. Laut Robert Koch-Institut zeigt die Auswertung von Abrechnungsdaten niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, dass seit 2009 die Krätze-Diagnosen in ganz Deutschland etwa um das Neunfache zugenommen haben. 2018 wurde demnach bundesweit eine Gesamtzahl von über 380.000 Fällen erreicht. Wie die Zunahme im langjährigen Vergleich zu bewerten ist, sei aber unklar. "Die lokale Häufigkeit der Skabies unterliegt laut mehreren Autoren langjährigen Zyklen, deren Ursachen jedoch unklar sind."

6:05 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Wettertechnisch startet die Woche so, wie das Wochenende aufgehört hat: mit sehr viel Sonne. Dabei klettern die Temperaturen im Norden von Baden-Württemberg auf bis zu 28 Grad. Am Nachmittag ziehen einige Quellwolken ins Land und können im Süden vereinzelt für Gewitter sorgen. In den kommenden Tagen bleiben uns die sommerlichen Temperaturen jedoch erhalten. Erst zum Ende der Woche breitet sich feuchte Luft aus und die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt zu. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Heute Abend spielt der VfB Stuttgart im Relegations-Rückspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV. Spielbeginn ist um 20:45 Uhr (live im Fernsehen beim Bezahlsender Sky, bei Sat1 und im Stream auf Ran.de). Das Hinspiel am Donnerstag hat der VfB komfortabel mit 3:0 gewonnen.

im Relegations-Rückspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV. Spielbeginn ist um 20:45 Uhr (live im Fernsehen beim Bezahlsender Sky, bei Sat1 und im Stream auf Ran.de). Das Hinspiel am Donnerstag hat der VfB komfortabel mit 3:0 gewonnen. Auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) wird heute das Heilig-Blut-Fest gefeiert. Im Mittelpunkt steht eine Reliquie, die Blut von Christus enthalten soll.

(Kreis Konstanz) wird heute das gefeiert. Im Mittelpunkt steht eine Reliquie, die Blut von Christus enthalten soll. Das Technische Hilfswerk (THW) startet heute eine Trinkwasseraufbereitungsübung auf dem Festplatz in Tübingen. Ortsverbände aus fünf Bundesländern werden erwartet. Angelehnt an die Ereignisse im Ahrtal soll die Übung die Trinkwasserversorgung bei einem Großschadensereignis im Raum Tübingen simulieren.