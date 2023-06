6:03 Uhr

VfB Stuttgart: Großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Mit einem am Ende deutlichen 3:0 ist der VfB Stuttgart im Hinspiel der Bundesliga-Relegation als Sieger aus der Partie gegen den Hamburger SV hervorgegangen. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß trafen vor rund 47.500 Zuschauern in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena Konstantinos Mavropanos (1. Spielminute), Josha Vagnoman (51.) und Serhou Guirassy (54.). Damit hat der VfB vor dem Rückspiel in Hamburg am 5. Juni einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Highlights des Spiels hat euch unsere Sportredaktion hier zusammengefasst: