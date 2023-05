Es gibt Neuigkeiten im Tarifstreit bei der Bahn: Die Gewerkschaft EVG hat das nachgebesserte Tarifangebot der Deutschen Bahn gestern Abend als unzureichend abgelehnt . Wesentliche Forderungen seien nach wie vor nicht erfüllt, hieß es in einer Erklärung. Die Bahn hatte der EVG je nach Lohngruppe ein Gehaltsplus von acht bis zwölf Prozent angeboten. Dazu einen Inflationsausgleich von insgesamt 2.850 Euro. Die Bahn will nun erstmal nicht mit der EVG weiterverhandeln. Das sei sinnlos, weil sich die Gewerkschaft keinen Millimeter bewege, sagte Bahn-Vorstand Martin Seiler in der Nacht.

Baden-Württemberg ist 2022 von größeren Schäden durch Unwetter verschont geblieben. Die Versicherungen müssen deshalb weniger Geld ausgeben. Insgesamt wurden rund 285 Millionen Euro ausgezahlt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mitteilte. Mehr als die Hälfte davon entfiel demnach auf Schäden an Häusern, Hausrat und Gewerbebetrieben, der Rest auf Fahrzeugschäden. Im Vorjahr mussten die Versicherer den Angaben zufolge noch 1,4 Milliarden Euro für Schäden dieser Art auszahlen.

Zug bei Karlsruhe evakuiert

Viele Bahnfahrer dürften schonmal in einem Zug gesessen haben, der außerplanmäßig stoppte. Aber mitten auf der Strecke aussteigen müssen? So erging es gestern Abend 142 Menschen in der Nähe des Karlsruher Stadtteils Durlach. Ihre S-Bahn strandete wegen eines Oberleitungsschadens und der Zug wurde evakuiert. Aktuell kommt es noch zu Einschränkungen auf der Strecke. Wegen Reparaturarbeiten ist der Zugverkehr nach Angaben der Bahn heute Vormittag noch gestört. So kommt es zwischen Stuttgart und Karlsruhe zu Verspätungen, weil Züge umgeleitet werden müssen.

Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 31. Mai 2023 um 5:30 Uhr.