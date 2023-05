In Ravensburg ist gestern Abend ein Autofahrer mit seinem Wagen von einem Regionalzug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Fahrgäste und das Zugpersonal blieben unverletzt. Der 68-Jährige Autofahrer fuhr über einen Bahnübergang ohne Schranken, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von der Sonne geblendet und übersah den Zug. Nach dem Zusammenstoß wurde sein Wagen zehn Meter mitgeschleift und kam neben dem Gleis zum Stehen. Die Bahnstrecke war für eine längere Zeit gesperrt.

6:09 Uhr

Messerstecherei in Stuttgart

Er bleibt Präsident: Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl der Türkei gewonnen. Am Sonntagabend haben seine Anhänger auch in Baden-Württemberg gefeiert. Nicht immer bleib es dabei friedlich: In Stuttgart kam es laut Polizei bei einem Autokorso sogar zu einer Messerstecherei. In Baden-Württemberg haben rund 126.000 Türkinnen und Türken bei der Wahl ihre Stimme abgegeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Erdogan nach seinem Wahlsieg inzwischen nach Deutschland eingeladen. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollen beide Seiten an den deutsch-türkischen Beziehungen arbeiten, aber auch an dem Verhältnis zwischen der Türkei und der EU.