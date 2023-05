per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Nach den teils heftigen Unwettern am gestrigen Sonntag gehen die Aufräumarbeiten heute weiter. Besonders betroffen waren die Kreise Tuttlingen, Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Und für heute sind leider neue Unwetter angesagt.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist heute zusammen mit Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne) zu Gast beim Windpark Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch-Hall). Der Windpark wird ab Sommer 2024 mit insgesamt sieben Windrädern betrieben werden.

Im Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags soll heute der ehemalige Landespolizeipräsident Gerhard Klotter vernommen werden. Er ist Vorgänger der amtierenden Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, die bereits im Ausschuss befragt wurde. Der Ausschuss des Landtags befasst sich mit der Sex-Affäre um den baden-württembergischen Inspekteur der Polizei sowie mit der Beförderungspraxis in der Polizeiführung.

6:15 Uhr VfB Stuttgart holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf Die Fans des VfB Stuttgart werden gestern einmal ganz tief durchgeatmet haben. Nach dem 4:1-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 kletterten die Schwaben auf Platz 15 in der Tabelle. Heißt auch: Gewinnt der VfB das letzte Spiel der Saison zuhause gegen 1899 Hoffenheim, hat das Team von Coach Sebastian Hoeneß den Klassenerhalt sicher. Ob die Kraichgauer am kommenden Samstag noch die volle Konzentration auf den Rasen bringen? Nach dem 4:2-Sieg am Wochenende im Heimspiel gegen Union Berlin haben die Hoffenheimer den Klassenerhalt nämlich schon perfekt gemacht.

6:09 Uhr Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nahe Karlsruhe Ein gestern Abend als vermisst gemeldetes Ultraleichtflugzeug ist in der Nähe des Baggersees Rohrköpfle bei Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) gefunden worden. Die traurige Gewissheit: Bei dem Absturz sind die beiden Piloten ums Leben gekommen. Über die Ursache des Absturzes ist noch nichts bekannt, nach Angaben der Polizei wurde die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nach dem Vorfall eingeschaltet. Karlsruhe Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt Tote nach Absturz von Ultraleichtflugzeug bei Linkenheim-Hochstetten An einem Baggersee im Kreis Karlsruhe ist am Sonntag ein Flugzeug abgestürzt. Dabei kamen zwei Männer ums Leben. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg