Bei einem Verkehrsunfall nahe Altensteig (Kreis Calw) sind am Donnerstagnachmittag acht Menschen verletzt worden. Ein 19-Jahre alter Mann war mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er geriet in den Gegenverkehr, streifte mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Wagen und stieß anschließend sein Auto mit zwei Motorrädern zusammen. Weil eines der Unfallautos quer auf der Straße stehen blieb, prallten noch zwei weitere Biker gegen den Wagen. Alle acht Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, dabei kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Für viele Menschen in Baden-Württemberg ist nach Christi Himmelfahrt heute Brückentag angesagt.

