10:09 Uhr Schüsse in Sindelfingen - ein Toter Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind am Morgen ein Mensch getötet und ein Mensch schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 53-Jahre alten Mann festgenommen. Sie geht bislang von einem Einzeltäter aus. Aktuell durchsuchen Einsatzkräfte das Gebäude auf der Suche nach weiteren Verletzten. Die ersten Notrufe kamen laut Polizei um 7:45 Uhr in der Leitstelle an. Der Einsatzort ist ein Gebäude auf dem Werksgelände. Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden: Sindelfingen Anteilnahme vor Moschee Trauergebet nach tödlichen Schüssen im Mercedes-Werk Sindelfingen Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer im Mercedes-Werk in Sindelfingen haben sich der Polizei zufolge rund 1.000 Menschen an der örtlichen Ditib-Moschee zu einem Trauergebet

versammelt. 12:05 Uhr SWR Extra: Schüsse im Mercedes-Werk Sindelfingen SWR Fernsehen

9:45 Uhr Warnstreiks in Deutschland ab Sonntagabend Mit einem bundesweiten Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend, 22 Uhr, für 50 Stunden lahmlegen. Bis Dienstagabend um 24 Uhr sind Fern-, Regional- und Güterverkehr betroffen, wie die Gewerkschaft heute mitteilte.

9:43 Uhr Schüsse auf Mercedes-Gelände Auf dem Mercedes Gelände in Sindelfingen sind Schüsse gefallen. Nach SWR-Informationen hat es einen Toten gegeben. Laut Polizei besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung:

9:35 Uhr 1. Literaturfestival Stuttgart beginnt heute In Stuttgart beginnt heute das 1. Literaturfestival Stuttgart 2023. Mehr als 50 Veranstaltungen sind in den nächsten zehn Tagen geplant. Das Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder. Es reicht von Prosa über Lyrik bis hin zur Graphic Novel, also Comics im Buchformat. Unter dem Titel "Schreiben, während die Welt geschieht" hat die Schriftstellerin und Journalistin Lena Gorelik so renommierte Schriftstellerinnen wie Chimamanda Ngozi Adichie, die heute Abend bei der Eröffnung dabei sein wird, aber auch Newcomer versammelt.

9:31 Uhr Sehempfehlung: Die Techno-Szene Kiews packt an Meine Kollegin Svitlana Magazova hat eine Reportage über die Techno-Szene Kiews gedreht. Dort verbinden junge Menschen den Wiederaufbau ihrer Stadt mit Gemeinschaft, Kreativität und natürlich fetten Beats.

9:24 Uhr Bahnhöfe in BW werden modernisiert Bahnfahrende können sich freuen: Die Deutsche Bahn beginnt heute mit der Modernisierung von insgesamt 51 Bahnhöfen in Baden-Württemberg. Los geht es in Bretten im Kreis Karlsruhe. Dort sollen barrierefreie "Bahnhöfe der Zukunft" entstehen: mit Aufzügen und Markierungen für Menschen mit Sehbehinderungen.

9:19 Uhr Erster Bürgerrat in Berlin zum Thema Ernährung Blick nach Berlin: Der Bundestag hat heute entschieden, einen ersten Bürgerrat einzusetzen. Das 160-köpfige Gremium soll über das Thema Ernährung beraten. Die Mitglieder aus dem Volk sollen gelost werden. Das bedeutet, jede und jeder könnten demnächst Post aus Berlin bekommen. Die erste Sitzung des Bürgerrats ist für September geplant. Was das Prinzip dahinter ist, haben die Kolleginnen und Kollegen von "Die da oben" in diesem Post sehr schön erklärt. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell im Radio am 11. Mai 2023 um 8 Uhr.

9:12 Uhr Kritik an den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels Der Bund will Länder und Kommunen bei der Versorgung von Geflüchteten dieses Jahr mit einer Milliarde Euro zusätzlich unterstützen. Das ist das Ergebnis der gestrigen Beratungen. Kritik kommt unter anderem aus den Kommunen. Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brötel (CDU), zeigte sich im SWR-Gespräch unzufrieden. Mit Geld allein seien die Probleme der Kommunen und Landkreise nicht zu lösen - vor allem bei der Unterbringung der Geflüchteten. Es brauche Wohnungen, Personal in Kitas und Schulen, Sprach- und Integrationskurse. Diese Probleme blieben weiter ungeklärt.

8:42 Uhr Die Stimmung in unserer Insta-Community derzeit: Ab durch die Hecke! Frühling ist eben einfach Pflanz- und Gartensaison. Viele von euch haben kein Bock auf Unkraut jäten. Andere empfehlen dafür mehrjährige Stauden, die einfach immer wieder kommen, und Gartenkräuter, die blühen, duften und keine Pflege brauchen.

8:33 Uhr Lidl weist Vorwürfe von Tierschutzorganisation zurück Gestern haben wir darüber berichtet, dass die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung bei Geflügelfleisch der Lidl-eigenen Marke "Metzgerfrisch" Keime und Krankheitserreger gefunden haben will. Der Lebensmittel-Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat sich nun offiziell zu den Vorwürfen geäußert. Bei gängiger Zubereitung von Geflügel gehe für den Verbraucher keinerlei Gesundheitsgefahr aus, heißt es in einer Mitteilung des Discounters an den SWR. Strenge Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen würden die Produkte sicher machen, so Lidl weiter. Geflügelfleisch sei grundsätzlich vergleichsweise anfällig für Keimbelastung, weshalb es niemals roh verzehrt werden sollte. Die festgestellten Keime seien nicht auf die Haltungsform der Tiere zurückzuführen. Sie seien vielmehr eine Herausforderung der gesamten Branche im Zusammenhang mit Geflügelfleisch. Es werde aber gemeinsam an Verbesserungen gearbeitet, so Lidl. Die Tierschutzorganisation ist der Meinung, dass die hohe Keimbelastung auf die Bedingungen in Lidls Hühnermast zurückzuführen ist. Bad Wimpfen Hühnerfleisch gesundheitsschädlich? Lidl weist Vorwürfe von Tierschutzorganisation zurück Lidl hat jetzt die Vorwürfe der Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung zurückgewiesen. Vom Geflügelfleisch der hauseigenen Marke gehe keinerlei Gesundheitsgefahr aus. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:01 Uhr Sprachförderung oder mehr Druck? Tests zum Leseverstehen geplant Laut einer Bildungsstudie haben Schulkinder in Baden-Württemberg Probleme beim Lesen und Zuhören. Das Kultusministerium plant deshalb, in einem neuen Konzept Sprachkenntnisse noch vor der Einschulung zu überprüfen. Dieser Ansatz wird von euch auf unserem Instagram-Kanal sehr kontrovers diskutiert. Manche von euch sehen es so, wie diese Userin und befürchten eine Drohkulisse und mehr Leistungsdruck für kleine Kinder: "2x die Woche in der Schule laut Vorlesen, das ist schwarze Pädagogik und beschämt Kinder nur, wenn sie es nicht können. Das ist keine Förderung!!!!" Andere von euch finden das Konzept gut: "Das ist für mich ein Beitrag von Chancengleichheit. Gerade für Kinder aus Familien, wo es hier Themen gibt finde ich das einen guten Ansatz. Und das sind nicht nur Familien mit Migrationshintergrund." Denn so könne sichergestellt werden, dass Kinder bei der Einschulung dem Unterricht folgen können.

7:43 Uhr Rechtsfragen an der deutsch-französischen Grenze Was, wenn man im deutsch-französischen Grenzgebiet wohnt, vielleicht als Familie mit einem deutschem und einem französischen Elternteil - an wen wendet man sich bei Rechtsfragen? Oder was tun, wenn es in einer deutsch-französischen Familie Streit um die Kinder gibt? Um den Rechtsweg für Deutsche und Franzosen im Grenzgebiet zu vereinfachen, hat das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz jetzt eine Kontaktstelle für Justizfragen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland und Frankreich werden in Kehl (Ortenaukreis) von Fachleuten aus beiden Ländern zu grenzüberschreitenden Rechtsfällen kostenlos beraten. "Das ist ein einmaliges Projekt", sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) am späten Mittwochabend in Straßburg beim offiziellen Start. Ein wichtiger Bereich seien deutsch-französische Familien, falls es dort zu Schwierigkeiten komme. Es können aber auch andere Dinge sein: Ein Verkehrsunfall im anderen Land, Mietverträge oder schlicht ein Einkauf auf der anderen Seite der Grenze, der zu rechtlichen Problemen geführt hat. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 11. Mai 2023 um 7 Uhr.

7:33 Uhr Der Verkehr in BW Aktuell ist es relativ ruhig auf den Straßen in Baden-Württemberg. Besonders vorsichtig fahren solltet ihr aber auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Adelsried und Neusäß. Hier gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und die rechte Spur ist gesperrt. Auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart ist zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost eine Baustelle. Daher kommt es aktuell auf 2 Kilometern zu stockendem Verkehr. Auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried steht ein defektes Fahrzeug, der Standstreifen ist hier blockiert. Und auf der A861 im Dreieck Hochrhein Richtung Schweiz zwischen Rheinfelden-Mitte und Grenzübergang Rheinfelden gibt es 1 Kilometer Lkw-Stau auf der rechten Spur. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für eure Strecke findet ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:24 Uhr Traditionsunternehmen gerät ins Straucheln: Versandhaus Klingel insolvent Das Pforzheimer Versandhaus Klingel gibt es seit 1923. Jetzt ist das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten. Als Ursache für die Probleme nennt die Klingel-Gruppe schwierige Marktbedingungen, etwa durch die deutliche Konsumzurückhaltung seit Beginn des Krieges in der Ukraine, gestiegene Kosten sowie die hohe Inflation. Unter anderem hätten sich die Katalogproduktion und der Versand signifikant verteuert. Noch ist nicht ganz klar, was das für die 1.800 Beschäftigten bedeutet. Die Zielgruppe des Unternehmens sind die sogenannten "Best Ager": Mehr als 3,3 Millionen Kundinnen und Kunden im Alter zwischen 55 und 70 Jahren kaufen laut dem Unternehmen bei den verschiedenen Klingel-Marken ein. Über die Hälfte der Bestellungen gingen online ein. Pforzheim Traditionsunternehmen in der Krise Versandhaus Klingel aus Pforzheim insolvent Die Pforzheimer Klingel-Gruppe hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Traditionsunternehmen ist einer der größten Versandhändler in Deutschland. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:12 Uhr In diesem Leben schon einen Baum gepflanzt? Schottergärten sind schlecht für die Biodiversität und das Klima. Und seit zwei Jahren eigentlich auch verboten. Immer mehr Städte wollen gegen Gärten, die Bienen und dem Stadtklima wenig bieten, nun aktiv vorgehen. Was aber, wenn man das mal schick fand, oder die Schotterwüste vielleicht von den Vorgängern geerbt hat? Wie ihr der Wüste Leben einhauchen könnt, weiß Gartenexperte Hans-Willi Konrad. Dazu braucht es nicht mal einen besonders grünen Daumen und es muss ja auch nicht gleich ein Baum sein: Schleh- und Sanddorn-Sträucher, Lavendel, Minze oder Thymian schmecken Insekten und sind pflegeleicht. Im besten Fall gibt es dann sogar bald was zu ernten.

7:02 Uhr Sondersendung zu den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels Der Bund will den Ländern in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlingen bereitstellen. Darauf haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die Vertreter der Bundesregierung bei ihrem Treffen zur Flüchtlingspolitik gestern Abend geeinigt. Denn die Städte sind mit der Unterbringung von Flüchtlingen angesichts der hohen Zahl inzwischen überfordert.