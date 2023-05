6:00 Uhr

Guten Morgen

Guten Morgen an diesem Dienstag, mein Name ist Simon Ukena und ich starte mit euch heute in den Tag. Am Sonntag gab es teils heftige Unwetter in Baden-Württemberg. Besonders war Balingen im Zollernalbkreis betroffen, wo der Fluss Eyach über die Ufer getreten ist. Jetzt diskutieren Anwohner, ob der Hochwasserschutz ausreichend war. Das schauen wir uns heute morgen mal an. Also: Kaffeemaschine an und los geht's.

