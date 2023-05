Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:03 Uhr Staig: Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Alb-Donau-Kreis ums Leben gekommen. Der Mann kam gestern mit seiner Maschine bei Staig auf der Landstraße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei heute Morgen mitteilte. Er prallte gegen ein Verkehrsschild, stürzte in den Graben und starb noch an der Unfallstelle. Zeugen fanden den toten Biker neben seinem Motorrad am späten Nachmittag. Die Polizei ermittelt. "Das Motorrad war total beschädigt und wurde abgeschleppt", hieß es von der Polizei.

8:15 Uhr Flüchtlingsunterbringung: Städtetag warnt vor Überlastung Der Städtetag Baden-Württemberg warnt vor dem Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingsfinanzierung vor einer Überlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. "Viele Kommunen in Baden-Württemberg sind bei den Aufnahmekapazitäten schon weit über die Belastungsgrenze hinaus", sagte Ralf Broß, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags, in Stuttgart. Vielerorts seien die Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft, und die Kommunen müssten sich mit der Belegung von Sporthallen, Gewerbehallen oder dem Aufbau von Zeltstädten behelfen. Aus Sicht der Städte in Baden-Württemberg braucht es mehr Unterstützung vom Bund. "Der Bund muss sich bei den Kosten für die Unterbringung und die Integration mehr beteiligen", forderte Broß. Am Mittwoch ist ein Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt geplant, bei dem es vor allem um die Finanzierung der Flüchtlingskosten gehen soll.

7:28 Uhr Bürgerentscheid zum Zentralklinikum Mittelbaden Das neue Zentralklinikum Mittelbaden darf an der vorgesehenen Stelle gebaut werden. In einem Bürgerentscheid in Rastatt (Kreis Karlsruhe) haben sich rund 71 Prozent für den Standort Münchfeldsee ausgesprochen. Eine Bürgerinitiative wollte das Erholungsgebiet am See erhalten und den Bau verhindern. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Abstimmung auch alle ihr Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben, denn die Stimmzettel hatten im Vorfeld für Verwirrung gesorgt. Die Frage lautete: "Sind Sie gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans am Standort 'Am Münchfeldsee' für den Bau eines Klinikums?" Wer also gegen den Standort Münchfeldsee war, musste somit "Ja" ankreuzen und umgekehrt.

7:03 Uhr Polizei stoppt Raser aus der Schweiz Zwei hochmotorisierte Autos mit Schweizer Kennzeichen haben sich am Wochenende auf der A81 bei Rottweil ein Rennen geliefert. Pech für die Fahrer: die Polizei filmte sie dabei. Ein ziviles Videofahrzeug der Verkehrspolizei bemerkte die beiden Raser auf der A81 zwischen Engen (Kreis Konstanz) und Rottweil. Mit hoher Geschwindigkeit und sehr geringem Abstand zueinander fuhren sie über viele Kilometer auf der Autobahn und drängelten sich durch den Verkehr. Später wurden sie durch mehrere Polizeistreifen gestoppt - der eine Fahrer musste sein Fahrzeug abgeben.

6:32 Uhr BW: Viertelmillion Kinder könnten von Grundsicherung profitieren Mehr als 257.000 Kinder und Jugendliche könnten in Baden-Württemberg von der im Bund geplanten Kindergrundsicherung profitieren. Davon geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aus. "Auch im wohlhabenden Baden-Württemberg brauchen Familien mit geringem Einkommen dringend mehr Unterstützung für ein gutes Aufwachsen ihrer Kinder", sagte DGB-Landeschef Kai Burmeister. Die Ampel-Koalition müsse sich daher endlich auf die Maßnahme verständigen und ausreichend Geld dafür bereitstellen. Ende 2022 lebten in Baden-Württemberg demzufolge 174.176 Minderjährige in Familien, die Bürgergeld erhalten. Zudem gab es 82.843 Kinder und Jugendliche, die Kinderzuschlag bekommen. An Geringverdiener wird dieser demnach zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt. Nach DGB-Angaben würden beide Gruppen - insgesamt 257.019 Kinder und Jugendliche - mit der Kindergrundsicherung bessergestellt. Hinzu kommen laut Gewerkschaftsbund noch jene Familien, die wegen ihres geringen Einkommens zwar einen Rechtsanspruch auf Leistungen haben, diese aber nicht beantragen. Bei Geringverdienenden, die ergänzend Bürgergeld erhalten könnten, betrage die Dunkelziffer bis zu 50 Prozent. Der DGB bezieht sich in der Auswertung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

6:15 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig Wer zahlt die Milliarden Euro Mehrkosten , die der Bau von Stuttgart 21 verschlingt? Diese Frage wird ab heute vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Die Deutsche Bahn klagt gegen das Land Baden-Württemberg, Stadt und Region Stuttgart sowie die Flughafen Stuttgart GmbH.

, die der Bau von verschlingt? Diese Frage wird ab heute vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Die Deutsche Bahn klagt gegen das Land Baden-Württemberg, Stadt und Region Stuttgart sowie die Flughafen Stuttgart GmbH. Nicht nur die Preise für Strom und Gas sind vergangenes Jahr gestiegen - auch Öl und andere Heizstoffe sind deutlich teurer geworden. Von heute an können Privathaushalte rückwirkend Härtefallhilfen beantragen.

beantragen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt in Stuttgart die Ergebnisse einer großen Umfrage unter Kita-Leitungen vor. Dabei geht es vor allem darum, wie sich der Personalmangel auf den Betrieb der Kitas auswirkt - und auch, was man dagegen machen kann.

6:08 Uhr Lebensmittelladen in Stuttgart-Wangen brennt Ein brennender Lebensmittelladen hat in Stuttgart-Wangen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der kleine Supermarkt am Wangener Marktplatz stand in Vollbrand, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Demnach wurde das Feuer gegen kurz nach 3:00 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch unklar.

6:05 Uhr Das Wetter zum Start in die neue Woche Nach den heftigen Unwettern am Sonntag, startet die neue Woche ebenfalls durchwachsen. Immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick, denn ab und zu lässt sich auch die Sonne blicken. Mit den sommerlichen Temperaturen ist es aber erst einmal vorbei. Am Montag klettert das Thermometer auf maximal 19 Grad. Ab Dienstag wird es dann nochmal etwas kühler und es auch wieder nass.

6:04 Uhr Situation in Kitas "noch schlimmer" geworden Den anhaltenden Fachkräftemangel in baden-württembergischen Kitas bekommen ihre Leiterinnen und Leiter deutlich zu spüren. Eine neue Befragung des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) unter Kitaleitungen zeigt, dass sich nach den alarmierenden Befunden im vergangenen Jahr die aktuelle Situation in wesentlichen Bereichen noch weiter verschlechtert hat. "In der Tat wird's noch schlimmer", sagte ein Sprecher des VBE Baden-Württemberg vor der Veröffentlichung der Landesergebnisse der Studie heute in Stuttgart. In Baden-Württemberg nahmen laut Verband mit über 3.000 Kitaleiterinnen und -leitern im bundesweiten Vergleich die meisten Menschen an der Umfrage teil. Die Studie nehme vor allem die Folgen des Personalmangels in den Blick und frage etwa nach mehr Fehlzeiten von Angestellten oder ob Kitas mit weniger Personal arbeiten müssten, als sie zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht benötigten.