Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

10:00 Uhr Gehabt euch wohl! Und damit verabschiede ich mich für heute! Morgen ist an dieser Stelle Jakob Fandrey für euch da. Bis dahin bekommt ihr alle wichtigen Nachrichten aus Baden-Württemberg rund um die Uhr auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Habt einen schönen Tag!

9:49 Uhr SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig Ich bin ganz ehrlich: Fußball gehört nicht unbedingt zu meinen großen Leidenschaften. Dass das Spiel des SC Freiburg heute Abend ein besonderes ist, ist jedoch selbst mir bewusst. Das Team von Trainer Christian Streich muss gegen Titelverteidiger RB Leizpig ran. Schon vergangene Saison standen sich beide Vereine im Endspiel gegenüber. Damals gewannen die Sachsen im Elfmeterschießen gegen die Breisgauer mit 4:2. Der Einzug ins Finale galt dennoch als größter Erfolg in der Vereinsgeschichte. Heute also quasi die Neuauflage - verbunden mit der Chance, diesmal zu gewinnen. Anpfiff ist in Freiburg um 20:45 Uhr. Verfolgen könnt ihr das Spiel live im ZDF. Die Vorgeschichte haben euch die Kolleginnen und Kollegen vom Sport kompetent zusammengefasst: Freiburg Fußball | DFB-Pokal Der Weg des SC Freiburg ins Pokal-Halbfinale Der SC Freiburg steht im DFB-Pokal-Halbfinale und trifft auf den Finalgegner des letzten Jahres RB Leipzig. Den Weg der Breisgauer und alle Tore gibt es hier. 19:45 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

9:41 Uhr Demonstrationen für mehr Klimaschutz in Konstanz Vor vier Jahren hat die Stadt am Bodensee den Klimanotstand ausgerufen. Dafür gab es zwar weltweit Aufsehen - geändert habe sich aber wenig, kritisiert die Klimaschutzgruppe "Fridays for Future". Zuletzt seien die städtischen CO2-Emmissionen sogar gestiegen. Für den Nachmittag plant die Gruppe daher einen Demonstrationszug. Eine andere Klimaschutzgruppe protestiert heute Morgen an der Konstanzer Uni. An dieser Aktion sind nach SWR-Informationen aber nur wenige Aktivistinnen und Aktivisten beteiligt. Die Klimaschutzgruppe "End Fossil: Occupy" demonstriert an der Uni Konstanz. SWR

8:54 Uhr Brennendes Polizeiauto in Stuttgart Im Stuttgarter Westen hat gestern Abend ein Streifenwagen gebrannt, wie die Polizei dem SWR bestätigt hat. Eine Anwohnerin hatte die Feuerwehr alarmiert. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. In der Nacht suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach zwei möglichen Tätern, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurden - bislang allerdings ohne Erfolg. Das Polizeifahrzeug sei beim Brand stark beschädigt worden. 7Aktuell

7:56 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Geduld braucht ihr auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost, durch einen Stau dauert es hier bis zu 50 Minuten länger. Auf Höhe Pforzheim Ost steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Vorsicht auch in der Gegenrichtung, hier gab es einen Unfall zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad. Es staut sich außerdem auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Pleidelsheim und Stuttgart-Zuffenhausen, hier solltet ihr bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Bei der S-Bahn im Raum Stuttgart kommt es derzeit zu Ausfällen und Verspätungen bei den Linien S6, S60 und S62. Grund dafür ist eine defekte S-Bahn zwischen Korntal und Ditzingen.



Hier könnt ihr euch über die aktuelle Verkehrslage informieren: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:05 Uhr Rekordbilanz beim Frühlingsfest in Stuttgart Ich hoffe, ihr konntet das lange Wochenende genießen! Falls ihr die Zeit genutzt habt, um euch auf dem Frühlingsfest mit gebrannten Mandeln, im Festzelt oder der Achterbahn zu vergnügen, seid ihr übrigens Teil eines Rekords: Rund 370.000 Besucherinnen und Besucher kamen in den vergangenen drei Tagen auf den Cannstatter Wasen. "Das waren die besten drei Tage am Stück, die wir jemals hatten", ist Wasen-Chef Marcus Christen begeistert. Nicht nur die Festzelte, auch die Schausteller seien mehr als zufrieden. Die Halbzeitbilanz fällt also positiv aus. Noch bis 14. Mai geht es weiter. Die wichtigsten Fragen rund um Anfahrt, Attraktionen und Veranstaltungen beantworten wir euch hier. Halbzeit zum Frühlingsfest: Veranstalter, Festzelte und Schausteller sind zufrieden. Bis Mitte Mai geht die Traditionsveranstaltung in ihrer 83. Ausgabe noch weiter. (Bild von vorletztem Wochenende) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig

6:38 Uhr So reagiert die Politik auf Palmers Parteiaustritt Auch aus der Politik kommen erste Reaktionen: Der Tübinger Grünen-Bundestagsabgeordnete Chris Kühn bezeichnete den Parteiaustritt als konsequenten Schritt. Palmer habe sich in den letzten Jahren inhaltlich und programmatisch weit von der Partei entfernt. Der Tübinger Grünen-Landtagsabgeordnete Lede Abal geht davon aus, dass Palmer mit dem Austritt einem Rauswurf zuvorkommen wollte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellt sich heute außerdem wieder den Fragen der Landtagspresse. Dabei wird es sehr wahrscheinlich auch um die Causa Palmer gehen.

6:20 Uhr Eure Reaktionen auf Palmers angekündigte Auszeit Palmers angekündigte Auszeit und sein Parteiaustritt werden von euch im Netz fleißig diskutiert. Die Ansichten gehen auseinander. "Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung!", lobt eine Nutzerin bei uns auf Instagram. Ein Facebook-Nutzer findet es "bedauerlich und bedenklich, wenn nicht mehr über Inhalte diskutiert wird, sondern die Art und Weise der Wortwahl". Ein anderer hält genau diese Wortwahl jedoch für nicht zu entschuldigen: "Schon erschreckend, für wie viele Menschen die Verharmlosung des Holocaust hier eine nachvollziehbare Reaktion ist oder man das als bloße 'Meinung' abtut." Man möge sich über manche Aussagen Palmers streiten können, diese Entgleisung gehöre jedoch nicht dazu.

6:14 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart wird der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg fortgesetzt. Dem inzwischen freigestellten Beamten wird vorgeworfen, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben. Heute soll Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz aussagen.

in Baden-Württemberg fortgesetzt. Dem inzwischen freigestellten Beamten wird vorgeworfen, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben. Heute soll Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz aussagen. In Konstanz wollen Schülerinnen und Schüler, sowie Studierende am Nachmittag für mehr Klimaschutz demonstrieren. Aufgerufen dazu hat die Ortsgruppe von Fridays for Future in Konstanz am Bodensee. Das Ergebnis rund dreieinhalb Jahre nach Ausrufung des Klimanotstands sei verheerend, es gebe kaum Fortschritte, hieß es im Aufruf. Die jungen Leute wollen auch Schulen und die Universität Konstanz besetzen.

am Bodensee. Das Ergebnis rund dreieinhalb Jahre nach Ausrufung des Klimanotstands sei verheerend, es gebe kaum Fortschritte, hieß es im Aufruf. Die jungen Leute wollen auch Schulen und die Universität Konstanz besetzen. Am Abend steht das Halbfinale im Fußball-DFB Pokal an. Der SC Freiburg empfängt RB Leipzig. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das Team von Trainer Christian Streich muss damit gegen den Titelverteidiger antreten. RB Leipzig gewann im vergangen Jahr den DFB Pokal - im Finale gegen den SC Freiburg.

6:07 Uhr Wechselhaftes Wetter in Baden-Württemberg Das April-Wetter scheint uns auch im Mai erhalten zu bleiben: Am Vormittag kommt zwar immer mal die Sonne raus, aber es gibt auch dichte Wolkenfelder. Insbesondere im Süden des Landes kommt es am Nachmittag zu Schauern und Gewittern. Dabei bleibt es einigermaßen mild mit Temperaturen von 14 bis 19 Grad. Und am Abend soll es dann auch schon wieder freundlicher werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,2 MB | MP4)