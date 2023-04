BW-Newsticker am Morgen: Lkw-Unfall auf A6, Störer bei Demokratieveranstaltung, U-Boot für Technik Museum Sinsheim

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

8:40 Uhr Kunst in U-Bahn-Haltestellen in Karlsruhe Wo gibt es Kunstwerke außerhalb von Museumswänden zu betrachten, ganz nebenbei bei der Fahrt mit der U-Bahn? Ab jetzt bietet das Karlsruhe an: In sieben Haltestellen der Karlsruher U-Bahn sind Werke des Künstler Markus Lüpertz zu sehen. Sie wurden vergangene Nacht enthüllt. Mit dabei waren Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sowie die badische Landesbischöfin Heike Springhart. Für die mitternächtliche Vernissage wurde der Bahnverkehr im gesamten U-Bahn-Tunnel bis 4 Uhr morgens eingestellt. Die 14 Keramikreliefs zeigen die Schöpfungsgeschichte. Jedes der Werke wiegt bis zu 1,5 Tonnen und zeigt neben der frei interpretierten biblischen Schöpfungsgeschichte die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer. Karlsruhe Bahnverkehr umgeleitet Kunstwerk vollendet: Lüpertz "Genesis" in der Karlsruher U-Bahn enthüllt In der Nacht auf Freitag wurde das Kunstprojekt "Genesis" in der Karlsruher U-Bahn enthüllt. 14 Keramikreliefs des Künstlers Markus Lüpertz zeigen die Schöpfungsgeschichte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:15 Uhr Rund 30 Menschen stören Demokratieveranstaltung in Heidelberg Rund 30 Personen haben am Abend eine Veranstaltung in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg gestört. In der Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt gab es am Abend eine Podiumsdiskussion mit dem Titel: "Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei?“ Etwa dreißig Leute hätten immer wieder durch Sprechchöre und das Verlesen von Parolen gestört, so die Veranstalter. Sie riefen irgendwann die Polizei. Als diese wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs die Personalien aufnehmen wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Störer leicht verletzt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Die Gedenkstätte schreibt in einer Stellungnahme, man begrüße es, dass so viele junge, politisch engagierte Menschen gekommen seien. Es sei dagegen sehr bedauerlich dagegen, dass keinerlei Bereitschaft zum Dialog bestanden habe. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 28. April um 7:30 Uhr.

8:07 Uhr Autobahn nach Lkw-Unfall auf A6 wieder frei Der schwere Lkw-Unfall auf der A6 bei Sinsheim hat in der Nacht zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn geführt. Seit 6 Uhr ist sie wieder frei. Gegen 1:20 Uhr war ein 32-jähriger Lkw- Fahrer laut Polizei mit seinem Gefährt in das Absperrungs-Fahrzeug vor einer Baustelle gekracht. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Der 32-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Lkw eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Er wurde schwer verletzt. In dem Lkw mit der Absperrung saß zum Unfallzeitpunkt niemand. Die Trümmer waren über sämtliche Fahrstreifen verteilt , so dass die Fahrtrichtung Mannheim der A6 voll gesperrt werden musste. Sinsheim Lkw kracht in Baustellen-Fahrzeug A6 bei Sinsheim-Steinsfurt ganze Nacht gesperrt Nach einem Lkw-Unfall war die A6 bei Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) die ganze Nacht zum Freitag gesperrt. Das hat die Polizei mitgeteilt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:50 Uhr Geldautomat im Kreis Biberach gesprengt Unbekannte haben heute Morgen in Berkheim (Kreis Biberach) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind laut Polizei auf der Flucht. Auf der Suche nach den Verdächtigen sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden, bislang allerdings erfolglos. Zum entstandenen Schaden und ob Geld erbeutet wurde, konnte der Sprecher am Morgen noch keine Angaben machen.

Über das Thema berichtet SWR4 BW, Studio Ulm, am 28. April um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr Lange Reise beginnt: U-Boot für Technik Museum Sinsheim Ein U-Boot der Marine aus Kiel tritt seine Reise in den Süden an. Es soll in das Technik Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) kommen. Das 48 Meter lange Schiff U17 wird am Morgen in Kiel vom Trockendock auf einen Ponton gehoben. Dabei kommt ein 900-Tonnen-Kran zum Einsatz. Das U-Boot wird zunächst ins Technik Museum Speyer in Rheinland-Pfalz gebracht. In der Werkstatt dort werden dann die Arbeiten erledigt, damit das U-Boot zu seinem endgültigen Ziel gebracht werden kann: dem Technik Museum Sinsheim. Das U-Boot muss vor allem leichter werden, dafür werden etwa 100 Tonnen Batterien aus dem Schiff ausgebaut werden. Nach einem Jahr in der Werkstatt soll dann die Reise beendet werden: Über den Rhein bis nach Mannheim und von dort über den Neckar, vorbei an Heidelberg bis nach Haßmersheim. Dort wird U17 auf einen Tieflader verladen und nach Sinsheim gebracht. SWR

7:25 Uhr Nasskaltes Wetter macht Obstbauern zu schaffen Obstbäuerinnen und Obstbauern am Bodensee machen sich Sorgen um ihre Ernte. Der April war am Bodensee überwiegend kalt und regnerisch. Frostschäden und Krankheiten bedrohen die Ernte. Ein Obstbauer aus Konstanz-Litzelstetten zum Beispiel erwartet zumindest leichte Frostschäden durch die Minusgrade kurz vor Ostern. Ein größeres Problem sei aber, dass sich durch die Feuchtigkeit Pilzkrankheiten bei Äpfeln, Kirschen und Zwetschgen ausbreiteten. Besonders gefährdet seien Äpfel. Auch Manfred Büchele vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee befürchtet, dass der Schorfpilz sich ausbreiten könnte. Konstanz Frostschäden und Pilzkrankheiten Nasskalter Frühling macht Obstbauern am Bodensee zu schaffen Der April war bisher überwiegend kalt und regnerisch. Für Obstbauern in der Bodenseeregion ist das kein ideales Wetter, manche sorgen sich um ihre Ernte. 9:00 Uhr SWR4 BW am Vormittag SWR4 Baden-Württemberg

6:47 Uhr Verkehrslage in Baden-Württemberg Nach dem Lkw-Unfall auf der A6 bei Sinsheim ist die Fahrbahn zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt wieder freigegeben worden. Die Unfallaufnahme ist beendet. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd gibt es noch Stau. Dort war die Fahrbahn saniert worden und die Autobahn in der Nacht komplett gesperrt. Sie ist jetzt zwar wieder freigegeben, es gibt aber einen Rückstau von vier Kilometern. Hier könnt ihr euch über die aktuelle Verkehrslage informieren: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:39 Uhr Flugmanöver löst Großeinsatz im Landkreis Tuttlingen aus Ein Flugmanöver eines motorisierten Gleitschirmfliegers hat in Geisingen im Landkreis Tuttlingen einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Polizei hatten mehrere Zeugen gestern gemeldet, dass ein Pilot mit seinem Flieger abgestürzt sei. Viele Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren los. Auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Der vermeintliche Absturz entpuppte sich letztlich als eine sogenannte Steilspirale - ein Flugmanöver, das der Pilot gezielt geflogen war. Über diese Thema berichtete SWR1 BW am 28.April 2023 um 6:30 Uhr.

6:13 Uhr Lkw-Unfall auf der A6 bei Sinsheim Ein Lastwagen ist in der Nacht in die Absperrung einer Baustelle auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gekracht. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde er von Rettungskräften befreit und kam in ein Krankenhaus. Er sei mit seinem Fahrzeug gegen 1:20 Uhr in Richtung Mannheim gegen einen stehenden Lkw geprallt, an dem eine Sperrwand für die Baustelle angebracht war. Wegen der Bergung von Trümmerteilen sperrte die Polizei zunächst alle Fahrstreifen. Über das Thema berichtete SWR1 BW am 28.4.2023 um 6 Uhr.

6:11 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre wird in Stuttgart fortgesetzt. Unter anderem geht es um das Handeln von Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Fall des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den mittlerweile freigestellten Inspekteur der Polizei, Andreas R. In Mannheim wird am Vormittag das Hector Institut für Künstliche Intelligenz (KI) in der Psychiatrie eröffnet. Es ist am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim angesiedelt. Dort soll künftig erforscht werden, wie KI Psychologen und Psychiater unterstützen kann - zum Beispiel dabei, Daten aus Studien oder MRT-Bilder des Gehirns auszuwerten. Elmar Braun, der deutschlandweit erste Bürgermeister der Grünen, wird heute Abend in den Ruhestand verabschiedet. Der 67-Jährige stand 32 Jahre lang an der Spitze der Gemeinde Maselheim im Landkreis Biberach. Bei der Verabschiedung am Abend wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. In Heidelberg beginnt die Austellung "Picturing the Pandemic". Die Corona-Pandemie hat in den letzten Jahren die Welt verändert. Erinnerungen an diese Zeit halten Menschen aus aller Welt mit ihren Bildern auf einer digitalen Plattform fest. Jetzt beteiligt sich auch Heidelberg mit vielen gesammelten Fotos am internationalen Projekt "Picturing the Pandemic". Die Ausstellung zeigt die Bilder zusammen mit Beiträgen aus 55 Staaten im Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen.

6:07 Uhr Wetter für Baden-Württemberg Es wird heute stürmisch und ziemlich regnerisch. Vor allem am Vormittag regnet es in Baden-Württemberg noch viel, dann gibts am Nachmittag wieder ab und zu etwas Sonne. Laut Deutschem Wetterdienst sind nachmittags aber auch örtlich Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich. Auch kann es zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen reichen von 13 bis 19 Grad. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (37,2 MB | MP4)