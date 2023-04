Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

Und noch einmal zu einem gekrönten Haupt in diesem Newsticker: Die schwedische Königin Silvia kommt am 26. Mai nach Heidelberg. Sie bekommt dann die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wird Königin Silvia die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt im Heidelberger Rathaus verleihen, teilte die Stadt mit. Königin Silvia wurde am 23. Dezember 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte sie ihren späteren Mann und schwedischen König Carl Gustav kennen.

9:44 Uhr A8 bei Pforzheim wird die ganze Nacht gesperrt Ab heute Abend 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr morgen früh wird die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Süd in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Laut Autobahn GmbH Südwest müssen Fahrbahnschäden behoben werden. Eigentlich hätten die erst im Sommer im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim repariert werden sollen. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hätten die Schäden aber so sehr verstärkt, dass eine kurzfristige Fahrbahnsanierung nötig sei, so die Autobahn GmbH. Es gibt Umleitungen für alle, die auf der Strecke nachts unterwegs sind.

9:25 Uhr Hackerangriff auf Krankenkassen-IT-Dienstleister Viele Krankenkassen haben gerade mit Computerproblemen zu kämpfen. Der Grund dafür ist ein Hackerangriff bei einem IT-Dienstleister, den fast 80 Prozent der gesetzlichen Krankenkassen nutzen. Die Störungen wirken sich auch auf Apotheken und Arztpraxen aus. Offiziell heißt es beim IT-Dienstleister Bitmarck, es gebe technische Störungen im Tagesgeschäft, weil eine Cyberattacke abgewehrt werde. Die Störung hat wahrscheinlich Folgen für viele Menschen: Ganz konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass das Kranken- und Pflegegeld jetzt zum Monatswechsel nicht pünktlich ausgezahlt werden kann. Auch auf die Arztpraxen wirkt sich das aus: Bei elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gibt es Verzögerungen.

9:00 Uhr 100 Scheiben an Aalener Jobcenter zertrümmert Zuerst waren es 50 Fensterscheiben, die am Jobcenter in Aalen (Ostalbkreis) zertrümmert wurden. Dann wurden weitere 20 an der Arbeitsagentur eingeschlagen. Der jüngste Schaden war am vergangenen Sonntag entdeckt worden: 30 zertrümmerte Scheiben am Gebäude der Agentur für Arbeit in Aalen, der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang fiel laut Polizei ein Mann auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte:

8:55 Uhr Fürst aus Hohenlohe bei der Krönung von König Charles Bei der Krönung von König Charles am 6. Mai in London wird auch die adlige Verwandtschaft aus Hohenlohe erwartet. Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg wird mit Ehefrau Saskia zum royalen Großereignis nach Großbritannien reisen. Für Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg sei die Teilnahme an der Krönungsfeierlichkeit seines Großonkels eine große Ehre, heißt es auf seiner Homepage.

8:44 Uhr "Server-Hotel" in Heidelberg ensteht im 3D-Druckverfahren Auf einem ehemaligen US-Kasernengelände in Heidelberg entsteht ein neues Rechenzentrum - ein sogenanntes Serverhotel. Das Besondere: Es wird komplett im 3D-Druckverfahren gebaut. Nach Auskunft der Krausgruppe, die das Gebäude errichtet, handelt es sich dabei um eines der größten Projekte, die bisher im 3D-Druck Verfahren in Europa realisiert werden. Wenn es Ende Juli 2023 fertig ist, hat das Serverhotel eine Länge von fünf Metern, eine Tiefe von elf Metern und ist neun Meter hoch. Bei dem Bau arbeitet die Krausgruppe mit der Firma Peri 3d Construction und Heidelberg Materials zusammen. Für den Druck wird ein Hightech-Baustoff von Heidelberg Materials verwendet, der sich besonders gut für den 3D-Druck-Bau eignet. Dieser spezielle Druckbeton sei darüber hinaus auch besonders umwelt- und klimafreundlich, da er zu 100 Prozent recyclebar sei, heißt es von den Projektleitern. Video herunterladen (40,7 MB | MP4)

8:35 Uhr Streit um Biber im Schwarzwald Er baut Burgen und Dämme: der Biber. Das größte Nagetier Deutschlands war schon fast ausgestorben bei uns, doch durch strenge Schutzmaßnahmen hat sich der Bestand an Bibern in Deutschland und auch in Baden-Württemberg wieder deutlich erholt. Inzwischen wird der Biber in manchen Regionen des Landes sogar zum Problem, zum Beispiel in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Dort beklagt Revierförster Reinhard Merz, dass die Tiere vor allem Laubbäume annagen und fällen. Das seien aber genau die Bäume, die den Schwarzwald für den Klimawandel wappnen sollen, so Merz. Auch auf Spielplätzen nagt der Biber in Bräunlingen Bäume an, sogar Zäune eines Kindergarten waren betroffen. Viele Anwohnerinnen und Anwohner in der Kleinstadt sind zunehmend genervt.

7:35 Uhr Sprechende Mülleimer auf der Mannheimer BUGA Kennt ihr schon die Mülleimer auf der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim? Vermutlich eher eine überraschende Frage - aber die Mülleimer haben eben eine besondere Fähigkeit: Von außen sehen sie ganz normal aus, aber wenn man etwas reinwirft, fangen die Mülleimer an zu sprechen. "Vielen Dank, zusammen halten wir die Stadt sauber." Das ist einer der Sprüche, die die Mülleimer sagen können. Die sprechenden Eimer konnte man schon bei einem Pilotprojekt in Mannheim sehen. Die Idee: Menschen motivieren, ihren Müll wegzuwerfen und dabei richtig zu trennen.

7:13 Uhr Stuttgarter Volleyballerinnen erreichen Finale Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart stehen im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Spielerinnen des Bundesligisten gewannen gestern Abend das zweite Playoff-Halbfinale beim Dresdner SC mit 3:1. Schon das erste Duell hatten die Stuttgarterinnen daheim mit 3:0 gewonnen. Im Finale treffen sie auf den SC Potsdam.



7:06 Uhr Missbrauchsverdacht: Heilbronner in Kenia in U-Haft In Kenia sitzt ein Mann aus Heilbronn in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, über Jahre zahlreiche Minderjährige missbraucht zu haben. Nach Recherchen von SWR und "DER SPIEGEL" wurde sein Hilfsprojekt in Kenia mit Spenden aus der Heilbronner Heimat im sechsstelligen Bereich unterstützt.

7:00 Uhr "Aphanogmus kretschmanni": Wespe bekommt Kretschmanns Namen Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird am Vormittag im Stuttgarter Naturkundemuseum am Löwentor persönlich einer neuen Wespenart seinen Namen geben. "Aphanogmus kretschmanni" soll sie heißen. Die Wespenentdeckerin und Doktorandin am Naturkundemuseum Marina Moser sagte, es sei super, dass sich Kretschmann für den Naturschutz und die Biodiversität einsetze. Kretschmann soll bei der "Taufe" der Wespenart auch ein Modell von "Aphanogmus kretschmanni" überreicht bekommen. Das Bild zeigt eine Animation der Aphanogmus kretschmanni. Karlsruher Institut für Technologie, Naturkundemuseum Stuttgart

6:42 Uhr Bosch will Chiphersteller in den USA teilweise übernehmen Der Technologiekonzern Bosch will sein Geschäft mit Halbleitern ausweiten und dafür Teile eines US-Chipherstellers übernehmen. Wie Bosch mitteilte, wurde eine Vereinbarung getroffen. Der Kauf soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Die US-Firma mit Sitz in Kalifornien hat 250 Beschäftigte. Das Unternehmen entwickelt und produziert in hohem Volumen Chips aus Silizium, auch für die Autoindustrie. Bosch hat bislang zwei Halbleiter-Fabriken in Dresden und in Reutlingen. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Gerlingen bei Stuttgart.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute Vormittag wird im Stuttgarter Naturkundemuseum am Löwentor eine neu entdeckte Wespenart vorgestellt. Sie soll nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann benannt werden: "Aphanogmus kretschmanni". Der grüne Regierungschef wird persönlich dabei sein. "Die Wespenart sei wie der Regierungschef ein wichtiger Baden-Württemberger", sagte die Entdeckerin der Wespenart und Doktorandin am Naturkundemuseum Marina Moser. Beim Girls' and Boys' Day in Baden-Württemberg können sich heute Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klasse im Job ausprobieren. Dabei soll es weg von den Geschlechterklischees in der Berufswahl gehen. Jungs können sich auch in Pflegeberufen ausprobieren, Mädchen in technisch-naturwissenschaftlichen Berufsfeldern. Über die Stadt Freiburg gibt es bald ein Panini-Sammelalbum. Das Album und die Idee dahinter werden heute vorgestellt. Die Panini-Stickeralben und Sammelkarten sind vor allem im Zusammenhang von Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften bekannt, bei denen Bilder der Fußball-Profis in die Alben eingeklebt werden können. Kunst in der U-Bahn: Heute Abend wird in Karlsruhe in sieben Haltestellen der U-Bahn Kunst von Markus Lüpertz enthüllt. Auf 14 monumentalen Keramik-Reliefs interpretiert der in Karlsruhe lebende Künstler die Schöpfungsgeschichte auf seine Art. Für das Werk wurden 20 Tonnen Ton verarbeitet.

6:05 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg Es wird ein bisschen wärmer in den nächsten Tagen. Nach einer kalten Nacht geht es heute Vormittag mit viel Sonnenschein weiter. Im Laufe des Tages bilden sich kleinere Quellwolken. Am späten Nachmittag kann es im Hochschwarzwald regnen, im Rest von Baden-Württemberg bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad. Das Wetter wird also ziemlich freundlich. Und das sollte man auch genießen: Ab Freitag erreicht dann ein Regengebiet ganz Baden-Württemberg. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (42,1 MB | MP4)