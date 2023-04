Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

Kurz vor Schluss des heutigen Newstickers noch ein Update zum Stau nach einem Lkw-Unfall auf der A5. Mittlerweile staut es sich auf 26 Kilometern Länge und es kommt zu einer Verzögerung von bis zu zwei Stunden. Beim Zusammenprall von zwei Lastwagen und einem Kleintransporter wurden am frühen Morgen zwei Menschen verletzt und in Kliniken eingeliefert. Die Ladung des Transporters verteilte sich durch den Unfall über die gesamte Fahrbahn. Da sich darunter auch Gefahrgut befand, war laut Polizei besondere Sorgfalt bei der Bergung notwendig. Zeitweilig waren alle drei Spuren der A5 in Richtung Süden gesperrt.

Nächste Woche beginnt in Mannheim der Maimarkt. Heute wird das geplante Programm vorgestellt. Nach Auskunft der Organisatoren präsentieren weit über 1.000 Aussteller ihre Produkte in 39 Hallen und auf dem großen Freigelände. Der Maimarkt beschäftigt sich in diesem Jahr unter anderem mit energiesparendem Wohnen und gesundem und nachhaltigen Leben. Der Mannheimer Maimarkt ist nach Angaben der Veranstalter Deutschlands größte Regionalmesse.

Im Landkreis Waldshut beginnen die konkreten Planungen für den Bau eines neuen Zentralklinikums Hochrhein. Aus ehemals vier Krankenhäusern im Kreis soll eins am Standort in Albbruck werden. Die neue Einrichtung soll 350 Betten und 800 Mitarbeitende haben. Hintergründe zum geplanten Klinikum zum Anhören im Audio:

9:13 Uhr Bahn-Baustellen rund um Stuttgart sorgen für Ärger Das betrifft sicher auch einige von euch. In Stuttgart sind ab morgen viele Bahnstrecken wegen Bauarbeiten gesperrt. BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat Pendlerinnen und Pendler daher gebeten zu prüfen, ob sie während der Bauphasen außerhalb der Rush-Hour zur Arbeit fahren können, ob sie auf das Fahrrad umsteigen können, oder ob sie sogar komplett ins Homeoffice wechseln könnten. Viele Betroffene haben dafür kein Verständnis. Bei Instagram schreiben einige, dass sie Bahn fahren müssen, weil zum Beispiel der Weg zu weit ist, um das Fahrrad zu nutzen. Andere fragen sich, was Schüler machen sollen, für die Homeoffice nicht möglich ist.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will am Vormittag vor dem Landtag in Stuttgart demonstrieren - dabei geht es um eine "gerechtere Bezahlung" von Grundschullehrerinnen und -lehrern. Bei der symbolischen Aktion sollen einige Lehrkräfte in Sichtweite des Landtags mit gepackten Koffern versammeln. Die GEW befürchtet, dass Lehrerinnen und Lehrer wegen der Bezahlung in andere Bundesländer abwandern könnten.

8:41 Uhr Mehr als eine Stunde Verzögerung nach Unfall auf A5 Kurzes Update zum Unfall auf der A5: In Richtung Karlsruhe sind die rechte und die mittlere Spur zwischen Kreuz Walldorf und Karlsruhe-Nord gesperrt. Es staut sich auf zwölf Kilometern und Autofahrer müssen mit einer Verzögerung von über einer Stunde rechnen.

Intelligente Stromzähler, ein Bär und eine Massenpanik im Jemen: Das sind die aktuellen Nachrichten aus Deutschland und dem Rest der Welt: Bis spätestens 2032 sollen intelligente Stromzähler zur Pflicht werden. Über entsprechende Pläne der Ampelkoalition stimmt der Bundestag heute ab. Die sogenannten Smart-Meter liefern den Netzbetreibern in Echtzeit Daten über den aktuellen Stromverbrauch. Das ist wichtig, weil die Stromproduktion von Windrädern und Solaranlagen schwankt. So soll es möglich sein, den Stromverbrauch besser zu steuern.

Im Bürgerkriegsland Jemen ist es nach Angaben der Huthi-Rebellen zu einer Massenpanik mit mindestens 78 Todesopfern und 110 Verletzten gekommen. Der Tumult war den Angaben zufolge während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa ausgebrochen. Händler hätten Geld an die Menge verteilt, woraufhin es zu dem Gedränge kam.

7:55 Uhr Totale Sonnenfinsternis in Australien An dieser Stelle reisen wir im Newsticker für Baden-Württemberg einmal an das andere Ende der Welt: In Australien bereitet sich die Gemeinde Exmouth auf den Ansturm von Tausenden Schaulustigen vor. Denn in Down Under gibt es heute eine totale Sonnenfinsternis - und nirgendwo wird sie besser zu sehen sein als in Exmouth. Die Regionalregierung des Bundesstaates Western Australia hat laut regionalen Medienberichten Millionen Dollar investiert, um den Besuchern aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die Ausrüstung zum Beobachten der totalen Sonnenfinsternis im westaustralischen Exmouth steht bereit. Dort wird heute der Tag zur Nacht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AAP | Aaron Bunch

7:47 Uhr Ermordete 18-Jährige - 40 Jahre später hat Polizei neue Hinweise Ein Cold Case - also ein schon lange ungeklärter Kriminalfall - beschäftigt die Polizei in Ulm. Nach 40 Jahren kommt jetzt wieder Bewegung in die Ermittlungen zum Mord an der damals 18-jährigen Sabine Rahn. Zum Jahrestag ihres Verschwindens am 11. März 1983 in Heidenheim hatte das Ulmer Polizeipräsidium eine Plakataktion mit einem Foto von ihr gestartet. So haben die Ermittler neue Hinweise bekommen. Heute werden die Plakate wieder abgehängt. "Insgesamt gingen 15 Hinweise bei den Ermittlern zu dem Fall ein", erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm.

7:38 Uhr Was bedeutet der Bahn-Streik für die Abi-Prüfungen? Wie wir bereits berichtet haben, soll es morgen einen Warnstreik bei der Bahn geben. Möglicherweise beeinträchtigt das auch den Weg mancher Schüler und Schülerinnen zur Abiturprüfung. Das baden-württembergische Kultusministerium teilte dem SWR auf Nachfrage mit, dass es allerdings nicht möglich sei, aufgrund des Streiks "alle gleichermaßen zu entschuldigen". Es handele sich "um eine Einzelfallbetrachtung" und die Frage der Zumutbarkeit müsse jeweils individuell beantwortet werden. Grundsätzlich gebe es bei Prüfungen eine Toleranzgrenze für das Zuspätkommen von etwa 30 Minuten. Wer diese Grenze nicht überschreite, dürfe die Prüfung noch mitschreiben, so das Kultusministerium.

Glück gehabt: Die Hubschraubersuche nach einer in der Nacht in Freiburg vermissten Seniorin ist beendet. Wie die Polizei mitteilte, ist die Frau am frühen Morgen in einem Industriegebiet gefunden worden. Sie war gestern Abend aus einem Seniorenheim im Freiburger Stadtteil Herdern verschwunden.

7:25 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Hier der Blick auf die Straßen im Land: Viel Geduld brauchen alle Autofahrer gerade auf der A5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe. Dort ist die Autobahn nach einem Lkw-Unfall zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord gesperrt und es staut sich auch acht Kilometern. Was auf den Straßen im Land aktuell sonst los ist, seht ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

Mit einem Tag Verspätung starten die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen heute ihre Prüfungen - zum Beispiel Kunst, Musik oder Geschichte. Eigentlich hätte es gestern schon mit mehreren naturwissenschaftlichen Fächern losgehen sollen. Diese Prüfungen wurden aber wegen einer technischen Panne auf morgen verschoben. In Baden-Württemberg haben die schriftlichen Abiturprüfungen gestern planmäßig begonnen.

Die meisten Deutschen wollen mehr im Homeoffice arbeiten. Das ist bei einer Studie der Uni Konstanz rausgekommen. Da haben drei Viertel der Menschen, die in Büros beschäftigt sind, gesagt, dass sie öfter von zu Hause aus arbeiten wollen. Besonders Montag und Freitag sind demnach die bevorzugten Homeoffice-Tage. Einzhelheiten zur Studie zum Nachhören im Audio:

6:53 Uhr Wetter in BW: Erst Sonne, dann Regen An dieser Stelle ein Blick auf das Wetter im Land: Der Tag beginnt mit Temperaturen zwischen -1 bis 4 Grad. Am Morgen gibt es ein paar Wolkenlücken in Baden-Württemberg und die Sonne lässt sich teilweise blicken. Nur der Süden bildet eine Ausnahme: Hier bleibt es auch am Vormittag stark bewölkt und regnerisch. Auf der Alb kann es sogar schneien. Im Laufe des Tages kommen aus Nordosten neue Regenwolken, sodass es am Nachmittag wieder bewölkter und regnerischer im Land wird. Die Temperaturen steigen auf maximal 6 bis 13 Grad. Kleiner Lichtblick: In den nächsten Tagen wird es etwas wärmer. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (38,2 MB | MP4)