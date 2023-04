Der Rechnungshof in Baden-Württemberg bekommt erstmals in seiner Geschichte eine Präsidentin. Die bisherige Personalchefin im Finanzministerium, Cornelia Ruppert, leitet künftig die Kontrollbehörde in Karlsruhe. Das erfuhr der SWR aus Regierungskreisen in Stuttgart.

Für Tausende Schüler und Schülerinnen in Baden-Württemberg starten am Mittwoch die Abiturprüfungen. Die Corona-Pandemie spielt auch in diesem Jahr noch eine Rolle.

