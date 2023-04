BW-Newsticker am Morgen: Kompromiss um Kostüme auf BUGA-Show, Missbrauch-Abschlussbericht in Freiburg

6:05 Uhr

Missbrauch-Abschlussbericht im Erzbistum Freiburg

Der Abschlussbericht zum Umgang mit Missbrauch im Erzbistum Freiburg wird heute veröffentlicht. Es geht um den früheren Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Erzdiözese Freiburg. Was haben die Verantwortlichen gewusst oder vertuscht? Der SWR überträgt die Pressekonferenz um 10:20 Uhr in der Katholischen Akademie im Livestream: