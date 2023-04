Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:51 Uhr Sperrung auf der Schwarzwaldbahn Auch an der Schwarzwaldbahn wird gearbeitet: Die Teilstrecke zwischen St. Georgen und Villingen ist ab heute gesperrt. Fahrgäste müssen auf den Bus umsteigen. Bei den Arbeiten sollen in den nächsten Wochen elf Kilometer Schiene, 9.000 Schwellen und rund 13.000 Tonnen Schotter ausgetauscht werden. Die Kosten sind mit 30 Millionen Euro veranschlagt.

9:22 Uhr Tigermücken: Experten warnen vor Tropenkrankheiten Wer entlang des Rheins lebt, kennt das Thema: Jedes Frühjahr macht sich die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung (KABS) wieder von Neuem auf die Jagd nach Stechmücken. In manchen Gegenden werden sogar Eiswürfel mit speziellen Bakterien aus dem Hubschrauber gegen die Larven abgeworfen. Was jetzt noch exotisch klingt, könnte wohl bald auch an anderen Orten gang und gäbe sein. Inzwischen haben die Stechmücken laut Experten nämlich schon einige Menschen im Norden Frankreichs mit gefährlichen Tropenkrankheiten infiziert: Speyer Mehr Übertragungen in Frankreich Tigermücke: Gefahr durch Tropenkrankheiten wächst am Oberrhein Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung (KABS) warnt vor einem erhöhten Risiko durch Tropenkrankheiten in der Rheinebene. In Frankreich wurden schon mehrfach lokale Übertragungen nachgewiesen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:11 Uhr Es ballt sich - Stau auf den Straßen in BW Die Hoffnung war groß, jetzt aber gibt es doch einiges an Stau und Verspätungen auf den Straßen in Baden-Württemberg. Rund um Mannheim, Heidelberg und Stuttgart läuft es weiter schleppend. Auf der B27 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Bissingen/Südumgehung und Ludwigsburg ist der Stau inzwischen auf fünf Kilometer angewachsen. Das heißt es dauert bis zu 40 Minuten länger! Die aktuelle Verkehrslage zum Nachlesen gibt es hier:

7:08 Uhr "Speedmarathon": Verstärkte Polizeikontrollen im Land Noch was von der Straße: Die Polizei hat für diese Woche einen "Speedmarathon" angekündigt. Sie will in ganz Europa Temposünder aus dem Verkehr ziehen, unter anderem auch in Baden-Württemberg. Mit Blitzern dürft ihr besonders vor Schulen, Kitas und Altenheimen rechnen, aber auch überall dort, wo es öfter zu Unfällen kommt. Die Aktion findet laut dem Verkehrspolizei-Netzwerk schon zum zehnten Mal statt. Der Grund: Rasen ist und bleibt eine häufige Unfallursache.

6:50 Uhr Mäßiger Verkehr und Nebel! Auf den Straßen im Land ist die Lage überschaubar. Voller wird es vor allem in Richtung Stuttgart, auf der B10 und der B27 zum Beispiel und der B313. Besonders vorsichtig fahren sollt ihr auf der A7 Ulm - Würzburg zwischen Aalen/Oberkochen und Aalen/Westhausen. Dort behindert Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern den Verkehr! Wie die Lage auf den Straßen im Land aktuell aussieht, lest ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:28 Uhr Achtung Reisende: Arlbergtunnel gesperrt! Wer von euch bald durch Österreich fahren will, sollte vielleicht eines wissen: Der Arlbergtunnel im Westen von Österreich wird wegen Sanierungsarbeiten heute bis zum 6. Oktober gesperrt. Normalerweise fahren im Schnitt 8.000 Fahrzeuge pro Tag durch den Tunnel - und eben auch viele deutsche Urlauber auf dem Weg nach Tirol oder zurück. Bis Oktober führt der Weg am Arlberg jetzt über den Pass. Dafür sollten Reisende mit einer halben Stunde länger rechnen - in der Urlaubssaison könne es aber "wesentlich länger" dauern, so ein Sprecher des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenbetreibers Asfinag. Wir wünschen schon mal gute Nerven!

6:15 Uhr Wetter in BW: wechselhaft und trockener Der Regen bleibt uns auch heute Morgen und am Vormittag noch erhalten, zieht dann aber ab nach Süden! Danach wird es wechselhafter - ab und an schaut sogar die Sonne raus - bei Temperaturen am Morgen von 3 bis 8 Grad. Im Laufe des Tages werden es dann zwischen 8 und 14 Grad. In den nächsten Tagen gibt es nur noch wenige Schauer und es wird 12 bis 16 Grad warm, bevor es am Donnerstag wieder kühler und wechselhafter wird. Mehr Infos hat für euch der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (34,4 MB | MP4)

6:06 Uhr Das wird heute wichtig Im November 2021 geriet die Besucherin eines Freizeitbades in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in eine äußerst missliche Lage: Die Frau war in einer Rutsche stecken geblieben und konnte sich eine Stunde lang nicht befreien. Der zuständige Mitarbeiter erhielt einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung - gegen den er allerdings Einspruch erhob. Deshalb kommt es heute zum Prozess.

Am Freitag ist in Mannheim die Bundesgartenschau gestartet - und das äußerst erfolgreich! Die ersten beiden Tage gelten nach Angaben der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft als ein Auftaktrekord für Bundesgartenschauen. Allein gestern besuchten trotz des schlechten Wetters einige Tausend Menschen die beiden Gelände. Insgesamt zählte die BUGA 23 an Tag eins und zwei rund 27.500 Eintritte.

Das Museum Ulm muss einpacken. Ab heute ist das Haus für die nächsten zwei Jahre geschlossen, denn es wird grundlegend renoviert. Das wertvollste Exponat, der 40.000 Jahre alte Löwenmensch, soll während des Umbaus aber trotzdem zu sehen sein - und zwar ab Juli in der benachbarten Kunsthalle Weishaupt.

6:03 Uhr Rhein-Neckar Löwen auf dem Handball-Thron Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben den deutschen Pokal-Thron bestiegen. Beim Final-Four-Turnier in Köln besiegten die Mannheimer gestern den Deutschen Meister SC Magdeburg in einem wirklich dramatischen Endspiel mit 36:34 (31:30, 27:27, 16:13) im Siebenmeterwerfen. Damit kürten sie sich zum DHB-Pokalsieger! Video herunterladen (34,6 MB | MP4)