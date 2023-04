Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:42 Uhr Erster Besucher bei der BUGA Heute beginnt die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Das SWR Fernsehen überträgt die Eröffnung - zu sehen auch hier im Livestream ab 11 Uhr. Unterdessen wurde der erste Besucher willkommen geheißen. Für Ralf Boss gab es nicht nur Blumen zu sehen, sondern auch welche in Form eines Straußes mitzunehmen. Wohl eine Ausnahme - neben ihm werden rund 2,1 Millionen Menschen erwartet, dann wäre wohl kein Fitzelchen Grün und kein Blumengesteck mehr übrig. Der erste Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 heißt Ralf Boss und kommt aus Mannheim-Neuostheim. Zur Begrüßung erhielt er am Eingang des Luisenparks einen Blumenstrauß. SWR Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 14. April 2023 um 9:30 Uhr.

8:56 Uhr Cannabis-Legalisierung: Gemischte Reaktionen aus BW Über dieses Thema wurde in Baden-Württemberg viel gesprochen: Die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung. Für den Eigenbedarf soll man es ja künftig anbauen dürfen - höchstens drei Pflanzen. Auch Cannabis-Clubs, also Rauchtreffs, sollen erlaubt werden. An der französischen Grenze steigt allerdings die Sorge, dass es aus dem Nachbarland Frankreich sowas wie einen Cannabis-Tourismus geben könnte. Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz befürchtet sogar Drogentourismus in die Stadt im Ortenaukreis, die an Frankreich grenzt. Andere sind dagegen froh, dass "Gras" legalisiert werden soll. Schaut doch gerne mal in den Beitrag rein: Video herunterladen (110,7 MB | MP4)

8:19 Uhr Social Media: Was kann man tun, um Rettungsdienste zu entlasten? Die Rettungsdienste in Baden-Württemberg stehen unter Druck. Der Grund: kleinere Krankenhäuser schließen, Notaufnahmen sind voll, Hausärztinnen und -ärzte gehen in den Ruhestand. Außerdem rufen immer mehr Menschen den Notruf. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir auch darüber berichtet und euch gefragt, wie der Rettungsdienst entlastet werden könnte. Eure Ideen sind ganz unterschiedlich: Die einen fordern Strafen, sollte man den Rettungsdienst wegen Kleinigkeiten anrufen. Andere argumentieren: Es gebe zu wenig ärztliche Notdienste und Fachärzte in der Nähe. "Es muss wieder ein flächendeckender ärztlicher Notdienst eingeführt werden, zu dem man schnell hin kann", schreibt eine Userin.

7:26 Uhr Neues zu den Schüssen in Leingarten im Herbst Ein Streit um ein Gramm Marihuana führte im Oktober zu einer folgenschweren Auseinandersetzung von zwei Gruppen am Bahnhof Leingarten (Kreis Heilbronn). Zwei Menschen wurden schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat nun neue Erkenntnisse bekannt gegeben, was sich damals abgespielt haben soll. Gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Schützen wurde jetzt Anklage erhoben - ihm drohen bis zu zehn Jahre Jugendstrafe. Leingarten 16-Jähriger angeklagt Schüsse in Leingarten im Herbst: Neue Details bekannt In der Nacht auf den 1. Oktober kam es in Leingarten im Rahmen eines Streits zweier Gruppen zu Schüssen. Gegen den Waffenbesitzer wird nicht ermittelt werden. 12:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Mittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 14. April 2023 um 7:30 Uhr.

6:53 Uhr Livestream zur Eröffnung der BUGA Gerade schon erwähnt, hier noch ein ergänzender Hinweis: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet heute ab 11 Uhr die Bundesgartenschau (BUGA 23) in Mannheim. Mit dabei sind insgesamt 1.700 Gäste - unter anderem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Ihr könnt das Ganze im Livestream verfolgen - schaut unter diesem Link ab 11 Uhr doch mal vorbei. Was ich besonders finde: Die BUGA hat eine eigene Seilbahn - da ergeben sich bestimmt schöne Perspektiven. BUGA 23 in Mannheim: Mit der Seilbahn zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark pendeln BUGA 23, Daniel Lukac

6:34 Uhr Sonne heute, Regen am Wochenende Nutzt heute die Gelegenheit und tankt Sonne! Im Osten des Landes steht sie bis zu vier Stunden am Himmel, im äußersten Westen sogar mehr als acht Stunden. Das war's dann leider auch schon: Am Wochenende wird es wechselhaft. Schuld ist ein Tiefdruckgebiet, das vom Osten her über das ganze Land zieht. Das bringt am Samstag viel Regen. Auch am Sonntag bleibt es feucht. Den Wetterbericht von SWR-Meteorologin Claudia Kleinert aus den Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,4 MB | MP4)

6:30 Uhr Erdbeer-Saison startet bald Bald geht das Pflücken und Naschen los: Die Erdbeer-Bauern im Land stehen für die Ernte in den Startlöchern. So ist zum Beispiel Andreas Frank von "Früchte-Frank" aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn) zufrieden mit dem Stand seiner Erdbeeren: Die Vollblüte sei vorüber, es seien kleine bis mittelgroße Früchte zu sehen. Ein besonderer Gruß aus der Küche übrigens: Der Experte empfiehlt die Erdbeeren - Trommelwirbel dazudenken - zu grillen. Wieder was gelernt. Weinsberg Früchte sehen vielversprechend aus Weinsberger Landwirt: Erdbeer-Ernte startet bald In wenigen Wochen kann es mit dem Pflücken losgehen. Bei Landwirt Andreas Frank aus Weinsberg sehen die Erdbeerkulturen aktuell sehr vielversprechend aus. 17:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 13. April 2023 um 17:30 Uhr.

6:15 Uhr Hausbrand in Gernsbach: Opfer werden obduziert Beim Brand aus der Nacht zum Donnerstag in Gernsbach (Kreis Rastatt) gab es gestern eine erschütternde Wendung: Drei Tote wurden mittags beziehungsweise am Nachmittag geborgen. Ob es sich um drei vermisste Kinder handelt, ist noch unklar. Wir erfahren gerade von der Polizei, dass die Leichen heute obduziert werden. Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet und kann laut Polizei nicht betreten werden, die Bergung fand per Kran statt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden: Gernsbach Rechtsmedizin untersucht Leichen Brandkatastrophe in Gernsbach: Streit vorausgegangen In der Brandnacht in Gernsbach mit drei Toten hatte es offenbar einen Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann gegeben. Das hat die Polizei am Freitag bekannt gegeben. 10:00 Uhr SWR4 BW am Freitag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 14. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:04 Uhr Explosion in Freiburg-Herdern: Fenster und Türen herausgerissen Was war denn da los? In einem Haus in der Burgunderstraße in Freiburg-Herdern gab es gestern Abend eine Explosion. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Fenster und Türen seien aus der Verankerung gerissen worden. Die Explosion entstand in den Laborräumen im Keller des Hauses. Laut einem Polizeisprecher ist mutmaßlich ein "älteres Gerät eines zahntechnischen Labors" Grund für die Explosion gewesen. Das weckt ungute Erinnerungen an diesen Fall aus Stuttgart- auch wenn die Ursache eine ganz andere war. Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 14. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Heute wird die Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim eröffnet. Die Schau findet bis Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt. Geplant ist laut Veranstalter ein buntes Programm mit etwa 5.000 Veranstaltungen. Erwartet werden rund 2,1 Millionen Gäste.

Am Landgericht Karlsruhe wird das Urteil im Prozess um einen mutmaßlichen Erpresser der Drogerie-Kette dm erwartet. Ihm wird vorgeworfen, in einer Freiburger dm-Filiale einen Sprengsatz gezündet zu haben - versteckt beim Katzenfutter. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft.

Umweltverbände, Gewerkschaften und Parteien demonstrieren heute in Stuttgart gegen die von der Bahn geplanten Streckensperrungen. Erwartet werden rund 1.000 Teilnehmende. Ab Ende April müssen die Bahnreisenden im Großraum Stuttgart mit massiven Beeinträchtigungen rechnen.