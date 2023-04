6:15 Uhr

Geplante Cannabis-Legalisierung: Sorge in Kehl

Es klingt schon arg pikant, ist aber die Realität: In der Grenzregion Kehl deckt man traditionell die Ansprüche aus Frankreich ab, was Glücksspiel, Tabak und Rotlicht angeht. Die Dichte von Geldspielautomaten in der 38.000-Bewohner-Stadt ist zum Beispiel vielsagend. Nun blickt man mit Sorge auf die Pläne zur Cannabis-Legalisierung, die gestern vorgestellt wurden. "Wir werden im Grenzraum dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine hohe Anzahl an solchen - in Frankreich nicht erlaubten - Social-Clubs bekommen", sagte der parteilose Rathauschef Wolfram Britz. Immerhin werde es die geplanten Cannabis-Fachgeschäfte nicht geben, ist man dort beruhigt - vorerst, da noch nicht alle Rahmenbedingungen feststehen.

