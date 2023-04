6:16 Uhr

Software-Umstellung: Viele Rechnungen bleiben liegen

Deutschland und die Digitalisierung - in vielen Bereichen ist das noch keine Liebesbeziehung. Vor allem Behörden haben da oft ihre liebe Mühe und Not damit. In Baden-Württemberg gab es am Jahresanfang eine Software-Umstellung beim Zahlungsverkehr des Landes. Doch statt damit Probleme zu lösen, bleiben jetzt Rechnungen liegen und ein Betroffener musste sogar länger in Haft bleiben.