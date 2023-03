BW-Newsticker am Morgen: Kritik an Palmer, Änderungen im April

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

6:45 Uhr Rückwirkende Unterstützung bei Heizkosten Es wird nochmal frisch am Wochenende, zumindest ich werde die Heizung also nochmal aufdrehen. Bei den aktuellen Energiepreisen bin ich aber ganz froh, dass sich die Heizperiode dem Ende zuneigt. Entlastungen gibt’s jetzt nochmal rückwirkend für alle, die mit Öl und Pellets heizen. Wenn euer Haushalt dazu gehört, könnt ihr für vergangenes Jahr bis zu 2.000 Euro vom Land Baden-Württemberg bekommen. Vorausgesetzt, ihr habt durch die Energiekrise mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (also 2021) bezahlt. Ein wenig Geduld braucht es noch - spätestens ab Anfang Mai sollen Anträge über ein Online-Portal eingereicht werden können, heißt es vom Umweltministerium. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jens Büttner

6:28 Uhr Telefonische Krankschreibung läuft aus Wer krank ist, möchte ja am liebsten zu Hause bleiben - und sich nicht unbedingt in die Arztpraxis schleppen. Die Möglichkeit, sich bei Atemwegsbeschwerden telefonisch krankschreiben zu lassen, war da ganz praktisch. In der Corona-Pandemie wurde dazu eine Sonderregelung eingeführt, vor allem, um Ansteckungen im Wartezimmer zu vermeiden. Diese Regelung wurde immer wieder verlängert, läuft heute allerdings aus. Der Hausärzteverband fordert, dass die Regelung nochmal verlängert wird. Was aber theoretisch weiterhin möglich ist sind Krankschreibungen per Videosprechstunde - sofern die Praxis das anbietet.

6:17 Uhr Das Wetter in BW: Regen, Wind und Kälte Die Woche endet, wie sie begonnen hat: ungemütlich. Zu den Regenwolken gesellen sich heute Wind und Gewitter, in den Bergen sind Sturmböen möglich. Nur selten zeigt sich die Sonne, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad. Am Wochenende kommt dann noch kalte Luft aus Skandinavien dazu. Aber, kleiner Lichtblick: Montag soll es wieder freundlicher werden, wenn auch nicht unbedingt wärmer. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (46,9 MB | MP4)

6:06 Uhr Das wird heute wichtig In Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) wird eine Lagerhalle für Atommüll eingeweiht. Dort sollen die Abfälle des Kernforschungszentrum Karlsruhe untergebracht werden - zumindest vorerst. In Karlsruhe findet der Abschluss der Finalrunde Landeswettbewerb "Jugend forscht" mit Auszeichnung der Sieger statt. 101 Jugendliche mit 58 Projekten haben sich fürs Landesfinale qualifiziert. Die meisten Teilnehmenden treten mit ihren Projekten in den Bereichen Technik, Geo- und Raumwissenschaften sowie Mathematik/Informatik an. Die besten acht Projekte im Landeswettbewerb qualifizieren sich für das Bundesfinale in Bremen. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will heute in mehreren Städten gegen die Klimaschutzergebnisse der Sitzung des Koalitionsausschuss protestieren. In Baden-Württemberg sollen Demonstrationen in Freiburg, Tübingen und Karlsruhe stattfinden. Bilanz-Jahres-PK der Zeppelin-GmbH. Das Unternehmen hat durch den russischen Angriffskrieg Verluste verzeichnet.