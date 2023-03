per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

10:00 Uhr Tschüss und noch einen angenehmen Tag! Es ist zehn Uhr, das war's für heute von mir und mit dem Newsticker für Baden-Württemberg. Morgen informiert euch an dieser Stelle mein Kollege Martin Heer. Alle wichtigen Nachrichten findet ihr auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Bis bald und passt auf euch auf!

9:50 Uhr Gedenkfeier für Opfer von Messerattacke Rund 300 Menschen haben gestern des Opfers der tödlichen Messerattacke in einem Tübinger Park gedacht. Der Tod des 23-jährigen aus Gambia am vergangenen Donnerstag hat in Tübingen für heftige Diskussionen und Betroffenheit gesorgt.

9:41 Uhr Protest gegen LEA in Tamm In Tamm im Kreis Ludwigsburg haben sich gestern Abend rund 1.000 Menschen versammelt, um gegen den Bau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) zu protestieren. Die Flüchtlings-Unterkunft soll auf einer Grünfläche entstehen. Die bisherige LEA in Ellwangen im Ostalbkreis soll geschlossen werden - deshalb sucht das Land Baden-Württemberg jetzt einen neuen Standort.

9:29 Uhr Meistgelesen! Diese Geschichte interessiert euch derzeit brennend: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge ihrer Ermittlungen zum Klinik-Skandal Anklage gegen acht weitere Personen erhoben. Das bestätigte einer der Angeklagten dem SWR. Unter den Angeklagten ist auch einer der politischen Verantwortungsträger jener Zeit, der ehemalige Krankenhaus- und Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne). Im Skandal um das Klinikum Stuttgart geht es um Abrechnungsbetrug bei der Behandlung von ausländischen Patienten zwischen 2012 und 2016. Damals, so der Vorwurf, soll bei der Abrechnung der Behandlung von mehreren hundert libyschen Kriegsversehrten betrogen worden sein. Auch der Vorwurf von Schmiergeldzahlungen rund um den Bau einer Klinik in Kuwait stehen im Raum.

8:44 Uhr Probleme auf der A5 - kleines Verkehrsupdate Nach einem Autounfall ist die Autobahn 5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) in Fahrtrichtung Weinheim derzeit nur einseitig befahrbar. Der rechte Fahrstreifen sei gesperrt, der Verkehr werde am Unfallort vorbeigeleitet, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe sich ein Stau von circa acht Kilometern gebildet. Die Polizei rät, ab dem Autobahnkreuz Darmstadt auf die A67 auszuweichen. Ein Autofahrer sei am Morgen gegen die Leitplan geprallt und der Wagen habe sich überschlagen. Näheres zum Unfall und dem Zustand des Fahrers sei noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin.

7:57 Uhr ÖPNV der Zukunft - bei uns heftig diskutiert Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wie bewegen wir uns in den kommenden Jahrzehnten auf Straße und Schiene? Und wie werden die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt finanziert, was müssen Bürgerinnen und Bürger dazusteuern? Darüber wird momentan auf unserem Instagram-Kanal heftig und meinungsfreudig diskutiert. Vielleicht wollt ihr euch ja beteiligen?

7:36 Uhr Eine Freiburger Legende tritt ab Kurz was Sportliches zwischendurch und für alle Fans des SC Freiburg sicher ein kleiner Schock: Nils Petersen macht Schluss. "Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe schweren Herzens an den Nagel", schrieb der Stürmer des Bundesligisten auf seinem Instagram-Account. Der 34-jährige Petersen ist der treffsicherste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte und zudem auch der Rekordtorjäger des Sport-Clubs aus Freiburg. Wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison 31 Mal zum Einsatz. Zum Stammpersonal gehörte er in dieser Saison jedoch nicht mehr.

7:17 Uhr EnBW informiert über Abschaltung Die EnBW informiert heute über die endgültige Abschaltung von Block 2 im Kernkraftwerk Neckarwestheim. Die Bundesregierung hatte die Stromproduktion über Dezember hinaus bis April verlängert, um die Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen, Mitte April soll es im Kernkraftwerk Neckarwestheim dann aber soweit sein. Mein Kollege Harald Holz aus dem Studio Heilbronn hat die Details:

6:37 Uhr Gehalts-Streit in Müllheim beigelegt Der Gehalts-Streit in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwischen der Stadt Müllheim und ihrer früheren Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich ist beigelegt. Der Gemeinderat der Stadt im Markgräflerland stimmte gestern einstimmig dafür, nicht in Berufung gegen ein Schadensersatz-Urteil zu gehen. Somit bekommt die Ex-Bürgermeisterin rund 50.000 Euro, weil sie weniger verdient hatte, als ihr männlicher Vor- und Nachfolger. Meine Kollegin Ulrike Liszkowski hat die Einzelheiten für euch:

6:30 Uhr Klima-Ziele: Kritik der SPD Baden-Württemberg ist auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht schnell genug unterwegs. Das sagt die Landes-SPD und verweist auf eine neue Studie. Im Auftrag der Oppositionspartei hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) untersucht, ob das Land seine ambitionierten Klimaschutzziele in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Energieerzeugung erreichen kann oder etwas ändern muss. "Die Studie zeigt ganz deutlich, es wird höchste Zeit anzupacken!", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch im Vorfeld, der die Ergebnisse heute Vormittag gemeinsam mit der Energieökonomin Claudia Kemfert vom DIW Berlin vorstellen wird. Hier weitere Infos von der SWR-Landespolitk zum Abhören:

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die EnBW informiert am Vormittag auf einer Pressekonferenz über die bevorstehende Abschaltung von Block 2 des Kernkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn). Die endgültige Abschaltung ist vom Atomgesetz festgelegt und soll am 15. April erfolgen. Die SPD Landtagsfraktion hat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden soll, ob Baden-Württtemberg seine ambitionierten Klimaschutzziele erreichen kann. Der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch und die Energieökonomin Claudia Kemfert vom DIW stellen die Ergebnisse am Vormittag vor. Mehr als drei Jahre nach dem Einsturz einer denkmalgeschützten Mauer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) entscheidet das Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) in der Frage, ob dieser hätte verhindert werden können. In dem lange schwelenden Zivilrechtsstreit geht es um Schadensersatzfragen. Vor dem Amtsgericht Heilbronn findet ein Prozess gegen einen früheren Weinsberger Bürgermeisterkandidaten wegen Bedrohung statt. Der unterlegene Kandidat soll gegenüber einer Mitarbeiterin des Landratsamtes Drohungen gegen den Rathauschef ausgesprochen haben. Er weist die Vorwürfe von sich und hat gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Und dann gibt es in Tübingen noch eine wichtige Debatte im Gemeinderat. Es geht um die Äußerungen von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Parteimitgliedschaft ruht) nach der tödlichen Messerattacke auf einen Mann in der vergangenen Woche. Palmer werden zu schnelle Meinungsäußerungen vorgeworfen, das birgt Zündstoff.

6:10 Uhr Wetter: Es wird wärmer - aber mit kräftigem Regen Auf uns wartet heute ein gemischtes Wetter, allerdings, und das ist die gute Nachricht, kann der warme Anorak wohl eher im Schrank bleiben. Es wird verbreitet wärmer, aber dichte Wolken und kräftige Regenfälle bestimmen den Tag. Also dann wohl lieber den Regenschirm nicht vergessen. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (34,6 MB | MP4)