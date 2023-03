BW-Newsticker am Morgen: Unklarheit über Vorgeschichte der Stuttgarter Gasexplosion

Es waren stundenlange Beratungen über mehrere Tage hinweg, aber nun haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP offenbar in einigen Streitpunkten eine Einigung erzielt. Der Koalitionsausschuss präsentierte gestern Abend ein umfassendes Reformpaket. So soll das Straßen- und Schienennetz schneller ausgebaut und das Klimaschutzgesetz geändert werden. Bei der geplanten Umrüstung von Heizungen behält die Ampelkoalition ihren Kurs bei. Mehr Infos gibt es hier:

Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier:

Das wird heute ein eher trüber Tag: Es gibt viele Wolken und die Sonne kommt höchstens vorübergehend durch. Immer mal wieder regnet es. Immerhin: Die Temperaturen sind deutlich höher als zuletzt. Die Werte steigen auf zwölf bis 19 Grad - zum Beispiel im Breisgau und in der Ortenau.

6:01 Uhr

Gasexplosion in Stuttgart: Schwierige Suche nach der Ursache

Bei einer Gasexplosion in Stuttgart-West kam Anfang März eine Frau ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Eine Unglücksursache war wohl ein Kurzschluss in einem Stromkabel. Davon gehen zumindest die beiden zuständigen Gas- und Strom-Netzbetreiber, Netze BW und Stuttgart Netze, nach eigenen Angaben aus. Doch zur genauen Rekonstruktion fehlen noch mehrere Puzzleteile. Um welche Fragen es geht, lest ihr hier:

Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 28. März 2023 um 19:30 Uhr.