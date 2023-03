Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

9:21 Uhr Corona-Impfung: Klage abgewiesen Das Landgericht Ravensburg hat die Klage eines Mannes abgewiesen, der nach Corona-Impfungen Schmerzensgeld von dem behandelnden Arzt verlangt hatte. Der damals 87-jährige Vater des Mannes war laut Gericht im Juni und Juli 2021 sowie im Januar 2022 von einem Allgemeinarzt in Bad Schussenried (Kreis Biberach) insgesamt drei Mal gegen Corona geimpft worden. Im September 2022 starb der Senior. Nun klagte der Sohn als Erbe seines Vaters gegen den Arzt. Alle Infos hier zum Nachlesen: Ravensburg Nicht ausreichend aufgeklärt? Landgericht Ravensburg weist Klage nach Corona-Impfung ab Das Landgericht Ravensburg hat die Klage eines Mannes abgewiesen, der einen Arzt nach der Corona-Impfung seines inzwischen verstorbenen Vaters auf Schmerzensgeld verklagt hatte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:20 Uhr "Coming out" - klare Worte von Labbadia Der Trainer des VfB Stuttgart, Bruno Labbadia, hat sich im Vorfeld des nächsten Bundesliga-Spiels gegen den VfL Wolfsburg klar positioniert - und würde das Coming-Out eines Fußballprofis unterstützen. "Ich bin sehr offen. Ich hätte null Probleme damit", so Labbadia. Die Schwaben tragen am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg erneut ein Sondertrikot in Regenbogenfarben und wollen damit ein Zeichen für Vielfalt setzen. "Es ist eine schöne Aktion, es passt in die Zeit", sagte Labbadia. In der Fußball-Bundesliga hat sich bislang noch kein aktiver Fußballprofi geoutet. Übrigens: Über das Thema wird auch stark bei uns auf Instagram diskutiert, schaut doch mal rein.

7:34 Uhr Musical über "Queen of Rock" feiert Premiere Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern und zwölf Grammy Awards gehört Tina Turner zu den größten Weltstars aller Zeiten. Ab sofort ist die Rocklegende auch im Ländle zu sehen - gespielt von Schauspielerinnen der Show "Tina - Das Tina Turner Musical". Mit starkem Applaus und Jubelrufen für die Frau im Glitzerkleid und mit der unverwechselbaren Stimme ist gestern Abend die Premiere des Musicals zu Ende gegangen. Rund 1.800 Zuschauer kamen dafür in das Stage Apollo Theater in Stuttgart: Stuttgart Promiauflauf in Stuttgart Musical über Rocklegende Tina Turner feiert Premiere Die "Queen of Rock" gastiert ab sofort im Ländle. Das Musical "Tina - Das Tina Turner Musical" ist am Donnerstagabend in Stuttgart angelaufen.

Ein Vorschlag sorgt für jede Menge Wirbel: Eltern, Großeltern und Aushilfen sollen in den Kitas Baden-Württembergs helfen, Kinder zu betreuen. Das ist eine Idee des Städtetags und ein Vorschlag, der bei uns in den sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgt.

6:55 Uhr Das ist los auf den Straßen Es ist Freitag - und die Straßen und Autobahnen sind wie zumeist ziemlich voll. Besonders auf der A6 ist einiges los, aber auch die A5 ist derzeit gut befahren. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Fahrt, fahrt langsam und kommt gesund an euer Ziel!

6:35 Uhr Finanzexperte: Banken können Krise bei Credit Suisse "sehr gut verkraften" Der Kurs der Schweizer Großbank Credit Suisse hat zuletzt kräftig nachgegeben - fast ein Viertel ihres Wertes hat die Bank dadurch verloren. Das Finanzinstitut braucht Hilfe - und hat diese vom Schweizer Staat über die landeseigene Nationalbank auch zugesagt bekommen. Doch wie würde sich ein Zahlungsausfall auf den Bankensektor auswirken? Zwar würde das System darunter leiden, aber es gehe dabei eher um schmalere Gewinnaussichten, so Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Außerdem habe sich die Credit Suisse selbst in eine Krise gebracht. Schon in der Vergangenheit habe es dort "ziemlich irre innere Prozesse" gegeben, so Burghof. Das ganze SWR-Interview könnt ihr hier nachhören: Audio herunterladen (3,1 MB | MP3)

6:30 Uhr Mehrheit der Deutschen gegen Aus für Verbrenner Gut zwei Drittel der Deutschen lehnen die Pläne der Europäischen Union für ein Ende des Verbrennungsmotors ab. Das geht aus dem ARD-DeutschlandTrend hervor. Nur 25 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus. Die höchste Zustimmung gebe es bei jüngeren und bei formal höher gebildeten Wahlberechtigten. Eine Mehrheit hat das EU-Vorhaben demnach aber nur bei Anhängern der Grünen.

6:20 Uhr Heute gilt: Sonnenbrille nicht vergessen Der März spielt April: Es geht rauf und runter bei den Temperaturen. Zunächst zieht eine Warmfront über Baden-Württemberg, nach der sich wieder eine Kaltfront aufbaut. Aber pünktlich zum Wochenende wird es milder: Ausflugswetter! Dementsprechend steigen heute die Temperaturen bereits auf bis zu 22 Grad. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (39 MB | MP4)

6:15 Uhr Das 49-Euro-Ticket kommt Gut sechs Wochen vor dem Start hat das 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in ganz Deutschland eine wichtige finanzielle Hürde genommen. Der Bundestag beschloss gestern, dass der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro extra bereitstellt. Noch einmal so viel sollen die Länder in der Startphase aufwenden. Dem Gesetzentwurf stimmten die Ampel-Koalitionsfraktionen zu, die Linke enthielt sich, Union und AfD votierten dagegen. Dem Gesetz muss nun noch der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung Ende März zustimmen. Das Deutschlandticket soll vom 3. April an verkauft werden.

6:07 Uhr Schade: Freiburg ist raus aus der Europa League Der SC Freiburg hat in der Europa League den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich unterlag im Rückspiel gegen Juventus Turin am Donnerstag zu Hause mit 0:2. Das Hinspiel beim italienischen Rekordmeister hatte sie bereits mit 0:1 verloren. Freiburg versuchte alles gegen Juve und wurde zurecht von den eigenen Fans gefeiert - doch Italiens Traditionsklub stand defensiv sicher und nutzte seine Chancen aus. "Wir haben alles dafür getan, dass wir weitergehen", sagte Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch im Interview mit SWR Sport. Gereicht hat es leider nicht, dafür jetzt wieder Vollgas in der Bundesliga. Freiburg Fußball | Europa League Die "Alte Dame" zeigt tapfer kämpfenden Freiburgern die Grenzen auf Aus der Traum vom Viertelfinale. Der SC Freiburg musste sich Juventus Turin auch im Rückspiel geschlagen geben.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Heute werden die Flughäfen in Stuttgart und Karlsruhe/Baden bestreikt. Während der Personenflugverkehr in Stuttgart komplett ausfällt, sollen in Karlsruhe/Baden trotzdem Flüge möglich sein - wenn auch mit Verspätungen. Das 49-Euro-Ticket kommt: Der Bundestag hat es jetzt beschlossen. Es gilt ab 1. Mai im Nah- und Regionalverkehr. Auch darauf schauen wir heute und erklären Vor- und Nachteile. Der SC Freiburg nach dem Ausscheiden in der Europa League und vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz. Wie ist die Lage bei den Breisgauern? Wir sagen es euch. Immer noch ein großes Thema: In den Kitas in Baden-Württemberg fehlt es massiv an Personal und Plätzen. Nun hat der Städtetag eine brisante Idee - Eltern und Aushilfen sollen diese Misere zumindest einmal überbrücken. Ein Vorschlag, der für Diskussionen sorgt. Auch heute wieder bei uns.