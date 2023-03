Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:23 Uhr Morgen kein regulärer Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen Wer morgen eigentlich mit dem Flugzeug vom Flughafen Stuttgart abheben oder dort landen wollte, sollte eventuell noch einmal seine Reisepläne überdenken. Aufgrund eines Warnstreiks werde es keinen regulären Flugbetrieb geben, wie der Flughafen bereits gestern mitgeteilt hat. Nur Sicherheitslandungen, medizinische und militärische Flüge seien möglich. Geplant waren 169 Starts und Landungen. Von dem Warnstreik betroffen sind rund 20.000 Passagiere. Der Flughafen empfiehlt, sich bei der Fluglinie zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. Am Samstag soll der Flugbetrieb wieder normal weitergehen.

9:12 Uhr Überblick: Deutschland und die Welt Der Bundestag stimmt heute darüber ab, wie das 49-Euro-Ticket finanziert werden soll. Das Ticket soll am 1. Mai starten, noch ist aber nicht geklärt, wie viel der Bund bezahlt und wie viel die Länder.

Staatshilfe für Crédit Suisse? Die Schweizer Nationalbank stellt sich hinter die angeschlagene Bank Crédit Suisse. Der Staat werde deren Liquidität sicherstellen, teilte die Nationalbank mit. Nach den jüngsten Banken-Pleiten in den USA herrscht Unruhe im Bankensektor. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat unterdessen die Stabilität des deutschen Kreditwesens hervorgehoben.

Abstimmung über umstrittene Rentenreform in Frankreich: Nach wochenlangen Protesten stimmen die beiden Parlamentskammern voraussichtlich über die umstrittene Rentenreform ab. Dabei soll das Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Ob eine Mehrheit zustande kommt, ist ungewiss. Über diese Themen berichtete SWR Aktuell im Radio am 16. März 2023 um 8 Uhr.

8:57 Uhr Weishaupt: Rekordumsatz dank Wärmepumpen Bei Weishaupt in Schwendi im Kreis Biberach brummt das Geschäft. Vor allem der Verkauf von Wärmepumpen hat den Umsatz deutlich nach oben geschraubt, auf rund 890 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Etwa 30 Prozent davon kamen aus diesem Geschäftsfeld. Wegen der Energiekrise gebe es bei dieser Energietechnik die höchsten Zuwachsraten, heißt es von dem Familienunternehmen. Weishaupt will in den kommenden Jahren weiter kräftig in Wärmepumpen-Produktion und -Entwicklung investieren. Geld soll ebenfalls in die Geschäftsbereiche Solar und Geothermie fließen.

8:39 Uhr Diebstahlserie von GPS-Geräten aus Traktoren In der Region Heilbronn-Franken häufen sich Diebstähle von GPS-Geräten aus Landmaschinen. Solche Geräte kosteten früher um die 30.000 Euro, sind mittlerweile im Preis aber deutlich gesunken. Seitdem werden sie auch in Baden-Württemberg vermehrt eingesetzt - und geklaut. Bislang gab es solche Serien-Diebstähle vor allem in Bayern und den neuen Bundesländern. Mit der GPS-Steuerung in der Landwirtschaft kann zum Beispiel der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Es gibt aber auch andere Einsatzmöglichkeiten, etwa am Bau.

8:12 Uhr Netzdebatte: Sollen ältere Menschen ihre Fahrtauglichkeit prüfen? Ist eine Art "Führerschein-TÜV" für Seniorinnen und Senioren sinnvoll? Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) findet schon. Eine verpflichtende Regel befürwortet er aber nicht, sondern setzt auf Freiwilligkeit. Auf unserem Instagram-Kanal gibt es eine kontroverse Diskussion und viele Ideen. Eine Leserin schreibt etwa: "In anderen Ländern wird das schon praktiziert und ich finde das nicht verkehrt. Man kann sich selber schlecht einschätzen und das zu überprüfen, ist für ein selber eine Sicherheit und auch für andere." Eine andere Frau schreibt: "Ich finde die Idee der Tests gut. Den Führerschein allgemein einzuziehen sobald jemand 70 bzw. 75 wird sehe ich aber kritisch." Ich persönlich würde ab einem bestimmten Alter selbst einen freiwilligen Test machen. Wie seht ihr das? Schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei und diskutiert mit.

7:55 Uhr Verkehr in BW: So ist die Lage auf den Straßen So viel kann ich sagen: Es ist voll auf den Straßen, hier nur das Wichtigste. Zwischen Bad Krozingen und Müllheim/Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist wegen Löscharbeiten die rechte Spur der A5 in Richtung Basel gesperrt. Es gibt aktuell fünf Kilometer Stau, ihr braucht mindestens 30 Minuten länger. Auf der A8 sorgt die Baustelle zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost für Verzögerungen in Richtung Stuttgart. Auf einer Strecke von sieben Kilometern geht es nur zäh voran - dauert bis zu 20 Minuten länger. Geduld braucht ihr auch auf der A81 zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen. Auch hier sorgt eine Baustelle für Verzögerungen, drei Kilometer Stau. Und ebenfalls auf der A81 von Würzburg in Richtung Heilbronn zwischen Möckmühl (Kreis Heilbronn) und dem Tunnel Hölzern staut es sich über fünf Kilometer. Hier braucht ihr bis zu 30 Minuten, um durchzukommen. Und es stockt auf der A6 zwischen Ludwigshafen-Nord und Mannheim-Sandhofen über etwa zwei Kilometer. Viel Geduld und gute Fahrt! Über diese Themen berichtete SWR3 am 16. März 2023 um 8 Uhr.

7:41 Uhr Karlsruhe: Radioaktiver Müll zieht um Beim Abbau der Forschungsreaktoren im ehemaligen Kernforschungszentrum bei Karlsruhe entsteht schwach radioaktiver Müll. Das Material lagert vor Ort in speziellen Containern. Weil die Endlagerfrage aber immer noch nicht abschließend geklärt ist, sind die vorhandenen Kapazitäten zur Zwischenlagerung fast erschöpft. Nun sollen die Container in eine neue Halle gebracht werden.

7:26 Uhr Streich-Verlängerung Thema in den USA Christian Streich ist der dienstälteste Trainer in der Fußball-Bundesliga. Seit 2011 sitzt er im Breisgau an der Seitenlinie und hat erst kürzlich seinen Vertrag erneut verlängert. Darüber berichteten selbstverständlich zahlreiche deutsche Medien - und die renommierte US-amerikanische Tageszeitung "Washington Post". Und was sagt Streich zu seiner "internationalen Bekanntheit"? "Ich weiß nicht, vielleicht gab es nicht genug Meldungen, die wichtig waren," so Streich auf die Frage eines Journalisten. Audio-Tipp Europa-League-Feeling pur: SWR Sport überträgt das gesamte Rückspiel SC Freiburg gegen Juventus Turin am Donnerstag ab 18:45 Uhr live im Audiostream auf swr.de/sport.

7:12 Uhr Audi-Jahresbericht: Neckarsulm wartet auf Modellentscheidungen Heute will sich Audi-Chef Markus Duesmann zu den Jahreszahlen äußern. Insgesamt wird die Bilanz durchaus getrübt: Zwar verkaufte Audi in Deutschland mehr Autos - weltweit sanken die Verkaufszahlen im Vergleich zu 2021 aber um 3,9 Prozent. Aus baden-württembergischer Sicht ist das vor allem wegen des Audi-Werks in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) interessant. Denn es ist noch nicht entschieden, welche Modelle künftig dort gefertigt werden sollen. Der Betriebsrat fordert weitere Elektro-Modelle. In dieser Sparte konnte der Autobauer aus dem bayerischen Ingolstadt deutlich zulegen: um 44 Prozent stiegen im Jahr 2022 die Verkäufe. Auch ein Nachfolger für das Luxusmodell A8 steht in Neckarsulm noch auf dem Wunschzettel.

6:44 Uhr 3. Liga: Waldhof Mannheim auf Relegationsplatz Mit 3:2 haben die Mannheimer gestern Abend gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Durch den Sieg springt Waldhof nun auf Platz 3. Bentley Baxter Bahn sorgte in der 32. Minute für das erste Tor des Spiels und sorgte mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 88. Minute auch für das letzte Mannheimer Tor. Dominik Martinovic erhöhte zwischenzeitlich auf 2:0 (54. Minute). Für die "Schanzer" verkürzten Patrick Schmidt (56. Minute) und der Ex-Mannheimer Valmir Sulejmani in der 90. Spielminute. Für Waldhof Mannheim war es der dritte Sieg in Folge und ein großer Schritt im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

6:31 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg In vielen Teilen Baden-Württembergs steht uns ein schöner Donnerstag bevor. Nach stärkerer Bewölkung am Vormittag lockert die Wolkendecke im Verlauf des Tages immer weiter auf und es kommt immer häufiger die Sonne heraus. Das macht sich auch an den Temperaturen bemerkbar, am Kaiserstuhl sind bis zu 16 Grad möglich. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (36,1 MB | MP4)

6:17 Uhr AOK: Jeder Dritte wegen Corona ausgefallen Wegen einer Corona-Infektion ist laut der Krankenkasse AOK mindestens jeder Dritte Vollzeitbeschäftigte in Baden-Württemberg zwischen März 2020 und Dezember 2022 für einen Tag oder länger ausgefallen. Von den 1,4 Millionen durchgängig erwärbstätig AOK-Versicherten waren es 455.000 Menschen. Fast 11.000 Erwerbstätige (1 Prozent) mussten oder müssen die Spätfolgen einer Corona-Infektion auskurieren. Besonders oft steckten sich nach AOK-Angaben Angestellte in der Kinderbetreuung, Ergotherapeutinnen und -therapeuten sowie Beschäftigte in der Gesundheits-, Kranken-, oder Altenpflege an. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. März 2023 um 5:30 Uhr.

6:06 Uhr Kurioser "Mülltourismus" zwischen BW und Österreich Das klingt schon fast zu kurios, um wahr zu sein - aber es ist Realität: Im Kreis Ravensburg wird der Müll aus der Biotonne rund 60 Kilometer nach Österreich transportiert, um dort verarbeitet zu werden. Vorbei an der eigenen Anlage in Amtzell. Und es wird noch besser: Ab dem kommenden Jahr soll auch der Biomüll aus der Region Vorarlberg herumgefahren werden - wäre ja auch unfair, wenn die Tour nur dem Müll aus dem Kreis Ravensburg vergönnt bliebe. Und wo geht es für den Biomüll aus Österreich hin? Richtig! In den Landkreis Ravensburg. Ein Gespräch der Müllverwerter brachte keine Lösung, um die umstrittenen Transportwege zu verhindern. Für künftige Ausschreibungen will der Kreis Ravensburg aber prüfen, inwieweit Umweltaspekte eine Rolle spielen könnten. Das wäre dann wohl das Ende des "Mülltourismus".

6:01 Uhr Personalmangel in Kitas: Städtetag will mehr Flexibilität Dass es in unseren Kitas massiv an Personal fehlt, ist bekannt. Aber wie kann man diesen Fachkräftemangel beheben? Der Städtetag hat eine Idee und verlangt vom Land Baden-Württemberg eine Öffnungsklausel im Landesgesetz, damit Kita-Träger zum Beispiel verstärkt Hilfskräfte anstelle von Erzieherinnen und Erziehern einsetzen könnten. Es gebe in vielen Kommunen kreative Ideen, um mehr Personal zu gewinnen und besser einsetzen zu können, so der Geschäftsführer Ralf Broß gegenüber dem SWR. "Dazu brauchen wir mehr Beinfreiheit statt der engen Vorgaben etwa beim Fachkräftekatalog. Wenn die Städte die nicht erfüllen müssten, würden sich ganz neue Perspektiven öffnen", betonte er. In der Landesregierung kann man sich zumindest entsprechende Pilotprojekte vorstellen. Baden-Württemberg Städtetag will Gesetzesänderung Personalmangel in Kitas in BW: Aushilfen sollen's richten In den Kitas in Baden-Württemberg fehlt es massiv an Personal und Plätzen - in mehreren Städten werden Öffnungszeiten verkürzt. Nun kommt ein neuer, brisanter Lösungsvorschlag. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. März 2023 um 6 Uhr.

6:00 Uhr Das wird heute wichtig Bundes- und Landesverband WindEnergie (BWE) laden heute zu einer Pressekonferenz rund um das Thema "Windstrom als Standortfaktor für die Industrie in Baden-Württemberg". Der Ausbau der Windkraft ist in Baden-Württemberg ins Stocken geraten. Zuletzt wurde in der Landesregierung über Regeln diskutiert, wie Denkmäler besser vor dem Windkraft-Ausbau geschützt werden könnten.

Gelingt die Sensation? Nach dem 0:1 im Hinspiel des Achtelfinals der Europa-League empfängt der SC Freiburg am Abend Juventus Turin. Für die Freiburger ist es bereits jetzt der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte - bei einem Weiterkommen gegen den italienischen Rekordmeister stünde die Mannschaft von Trainer Christian Streich im Viertelfinale.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 66-Jährigen in Künzelsau (Hohenlohekreis) geht der Prozess gegen ihren geständigen Nachbarn zu Ende. Am Vormittag soll am Landgericht Heilbronn das Urteil gesprochen werden. Der 25-Jährige hat eingeräumt, im Frühjahr 2022 mit einem Küchenmesser mehrfach auf die Frau eingestochen und die Leiche dann auf dem Dachboden einer Scheune unter Gerümpel versteckt zu haben. Dort war die Tote drei Wochen später gefunden worden.