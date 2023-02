BW-Newsticker am Morgen: Warnstreiks im Öffentlichen Dienst, Shitstorm: Uniklinik Ulm stoppt Hilfsaktion, Ferkel sterben bei Stallbrand

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

6:28 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Die Faschingsferien sind vorbei. Auf den Straßen ist einiges los: Vorsicht auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe in der Ausfahrt zum Rastplatz Birkenwäldle steht ein defekter Lkw. Ebenfalls auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe liegt zwischen Kreuz Stuttgart und dem Übergang zur A81 bei Leonberg-Ost ein Reifenmantel auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Fahrt vorsichtig und kommt gut an euer Ziel. Alle weiteren Verkehrsmeldungen hier im Überblick: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:24 Uhr Mietpreis steigt mit Inflation: Trend zur Indexmiete in BW in der Kritik Der Deutsche Mieterbund hat festgestellt, dass Indexmietverträge in Baden-Württemberg "deutlich häufiger" geworden sind - vor allem in größeren Städten. Was ist eine Indexmiete? Mit einem Indexmietvertrag verzichtet der Vermieter auf das Recht, die Miete immer wieder an die Vergleichsmiete anzupassen. Stattdessen wird die Miete gemäß den Verbraucherpreisen erhöht, und zwar einmal im Jahr. Als Referenzwert dient allein der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts. Aufgrund der hohen Inflation ist deshalb jetzt eine kräftige Mieterhöhung bei Indexmieten zu erwarten. Die jährliche Mieterhöhung anhand der Verbraucherpreise war vor dem sprunghaften Anstieg der Inflation vielleicht noch kein großes Problem. Jetzt bedeutet sie aber einen teils massiven Anstieg der Miete - laut Statistischem Bundesamt lag das Plus bei den Verbraucherpreisen im Jahresschnitt zuletzt bei 6,9 Prozent. Grüne, CDU und SPD im Land fordern die Bundesregierung auf, die Indexmiete zu reformieren. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lehnt das aber bisher ab.

6:07 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Auch zu Wochenbeginn sorgt Polarluft dafür, dass es in Baden-Württemberg winterlich kalt bleibt. Allerdings lockert es von Norden her immer weiter auf. Vor allem am Oberrhein und im Norden des Landes scheint länger die Sonne, im Süden halten sich einige Wolkenfelder. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 Grad auf der Baar und bis plus 6 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Im Süden bleibt es sehr windig bei Tiefstwerten von minus 2 bis -9 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:06 Uhr Abgelaufenes Material: Uniklinik Ulm stoppt Hilfsaktion nach Shitstorm In türkischen Medien und auf Social Media hat eine Spendenaktion der Ulmer Uniklinik auf scharfe Kritik ausgelöst. Was ist da los? Nun, niedergelassene Ärzte mit türkischer Migrationsgeschichte hatten zu Spenden aufgerufen, die Uniklinik forderte intern zum Sammeln auf. Verbandsmaterial, Magensonden und Blasenkatheter von verschiedenen Stationen sollten ins Erdbebengebiet gehen. Das Problem: Es sollte sich um Material handeln, bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Öffentlich wurde das, weil offenbar eine interne Mail im Internet gelandet war. "Wir bedauern es sehr, dass eine unglücklich formulierte interne E-Mail, die mit besten Absichten verbunden war, bei vielen Menschen zu großer Verärgerung geführt hat. Auch wenn dies kein autorisiertes, offizielles Schreiben des Universitätsklinikums war, möchten wir uns hierfür ausdrücklich entschuldigen", heißt es in der Stellungnahme der Ulmer Uniklinik. Die hat die Aktion nun mit dem Hinweis gestoppt, dass abgelaufenes Material nicht an Dritte abgegeben werden dürfe.

6:05 Uhr Auch Kitas und ÖPNV betroffen: Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in BW Für rund 2,5 Millionen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geht es um mindestens 500 Euro mehr Gehalt pro Monat: Noch gibt es keine Einigung, deshalb hat die Gewerkschaft ver.di für heute weitere Warnstreiks im Tarifstreit angekündigt. In Baden-Württemberg sind davon eine ganze Reihe Gemeinden betroffen. Gestreikt wird zum Beispiel in städtischen Kitas in Pforzheim und Rastatt, im ÖPNV in Baden-Baden und in den Kliniken in Blaubeuren und Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Februar 2023 um 18 Uhr.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di hat im Öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg heute weitere Warnstreiks angekündigt . Bei den Verhandlungen letzte Woche hatten die Arbeitgeber fünf Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung angeboten. Das lehnte ver.di ab.

In Lörrach sollen 40 Menschen raus aus ihren Mietwohnungen. Die Stadt braucht den Wohnraum für Geflüchtete. Heute werden die betroffenen Mieterinnen und Mieter auf einer Bewohnerversammlung der Stadt darüber informiert.

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz wird am Mittag im Untersuchungsausschuss im Landtag in Stuttgart zur sogenannten Polizeiaffäre aussagen. Im Ausschuss geht es um um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU).

6:01 Uhr Bis zu 1.800 Ferkel verenden bei Stallbrand Bei einem Feuer in einem Ferkelzuchtbetrieb in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind am späten Sonntagnachmittag zwischen 1.500 und 1.800 Ferkel verendet. Keines der Tiere schaffte es aus dem Stall. Menschen wurden bei dem Brand laut Polizei nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte wohl bei einer Millionen Euro liegen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 27. Februar 2023 um 6 Uhr.