Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:21 Uhr Ab März keine neue Corona-Verordnung für BW Es fühlt sich historisch an: Die Landesregierung plant, die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg zum 1. März auslaufen zu lassen. Damit gelten ab nächster Woche nur noch die Corona-Regeln des Bundes. "Baden-Württemberg ist in der Endemie angekommen", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) über die Entscheidung am gestrigen Donnerstag. Nun gelte es, eigenverantwortlich zu entscheiden: "Es gilt auch weiterhin: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Zudem ist der Impfschutz immer aktuell zu halten." Auch vulnerable Gruppen sollen sich selbst mit den AHA+L-Regeln schützen, so Lucha. Er appelliere auch, Rücksicht zu nehmen, wenn man Kontakt zu Risikogruppen habe - vor allem im Winterhalbjahr, wenn es besonders viele Erkältungskrankheiten gibt. Baden-Württemberg Bundesweite Regeln bleiben bestehen In BW ab Mittwoch keine Corona-Verordnung mehr Die Landesregierung plant, die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg zum 1. März auslaufen zu lassen. Damit gelten nur noch die Corona-Regeln des Bundes. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 23. Februar 2023 um 19:30 Uhr.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, war der Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine . Genau ein Jahr später schauen wir überall im Programm der ARD darauf, was dieses Jahr für die Ukraine, aber auch für Europa und damit Baden-Württemberg bedeutet hat. Auch hier im Ticker wird das den ganzen Morgen über Thema sein.

. Genau ein Jahr später schauen wir überall im Programm der ARD darauf, was dieses Jahr für die Ukraine, aber auch für Europa und damit Baden-Württemberg bedeutet hat. Auch hier im Ticker wird das den ganzen Morgen über Thema sein. In vielen Städten in Baden-Württemberg haben Friedensorganisationen zu Protestkundgebungen gegen den Krieg aufgerufen. Unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim soll es heute Antikriegs-Aktionen geben.

aufgerufen. Unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim soll es heute Antikriegs-Aktionen geben. Wie geht es den Jugendlichen in Baden-Württemberg, was bewegt sie und wie stellen sie sich ihre berufliche Zukunft vor? Zu diesen und anderen Themen hat das Kultusministerium gemeinsam mit der Universität Stuttgart mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler befragt. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) stellt heute in Stuttgart die Ergebnisse der Jugendstudie 2022 vor.