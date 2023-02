BW-Newsticker am Morgen: Tourismus in BW, Debatte um Kitas, Flüge ab Stuttgart

Am Donnerstag geht am Flughafen Stuttgart die neue Flugroute in den Probebetrieb. Fünf Gemeinden im Kreis Esslingen fürchten mehr Lärm und haben eine Klage beim VGH eingereicht.

6:05 Uhr

Tourismus in BW boomt

Na, Sommerurlaub schon geplant? Wer seinen Urlaub in diesem Jahr im Schwarzwald oder am Bodensee verbringen will, sollte nicht allzu kurzfristig buchen. In einigen Tourismusregionen in Baden-Württemberg macht sich die Branche Hoffnung auf neue Rekorde. 2022 sei schon das Vor-Pandemie-Niveau erreicht worden, sagte Jochen Alber, Geschäftsführer beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Baden-Württemberg. Deshalb hofft man nun auf mehr. Nur bei Geschäftsreisen - auch im Zuge von Messen oder Veranstaltungen - könne wohl auch zukünftig das Niveau von 2019 nicht mehr erreicht werden. Hier will sich die Branche auf andere Tourismuszweige konzentrieren.