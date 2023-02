Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Polier.

10:00 Uhr Tschüss, das war der Newsticker für heute Es ist 10 Uhr - das war der Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg. Morgen früh um 6 Uhr begrüßen wir euch hier wieder mit dem nächsten Newsticker. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Habt noch einen schönen Tag, egal ob ihr bei "One Billion Rising" mittanzt, den Valentinstag zelebriert oder einfach einen ganz normalen Dienstag habt.

8:12 Uhr "One Billion Rising": Aktionen gegen Gewalt an Frauen auch in BW Der 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern auch der Tag von "One Billion Rising", einer weltweiten Kampagne gegen Gewalt an Frauen. In Biberach und Ravensburg finden deshalb heute verschiedene Aktionen statt. Die Kampagne wurde von der US-amerikanischen Feministin Eve Ensler ins Leben gerufen. Seit die Kampagne 2013 erstmals stattgefunden hat, erheben sich weltweit jedes Jahr am 14. Februar Menschen unter anderem gegen Femizide, Vergewaltigungen, sonstige Gewalt gegen Frauen und Patriarchalismus. Ravensburg Aktionen gegen Gewalt an Frauen und Kindern "One Billion Rising": 150 Menschen bei Tanzflashmob in Ravensburg Der 14. Februar ist ein weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung. In Ravensburg und Biberach finden mehrere Aktionen statt. 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete DASDING am 14. Februar 2023 um 8 Uhr.

7:35 Uhr Heute ist Valentinstag Heute ist ja Valentinstag. Für viele Paare der Anlass für einen romantischen Tag. Andere dagegen halten das alles für kommerziellen Quatsch. Aber warum gibt es den Valentinstag überhaupt und warum ist er ausgerechnet heute? Unsere Kolleginnen und Kollegen von BR24 haben die Geschichte des Valentinstages hier zusammengefasst.

7:21 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Für alle, die sich auf den Weg zur Arbeit machen, hier die aktuelle Verkehrslage. Es ist relativ ruhig für einen Dienstagmorgen. Trotzdem kommt es zu einigen Behinderungen: Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Degerloch und Kreuz Stuttgart steht auf dem Mittelstreifen ein defektes Fahrzeug, dort staut es sich derzeit auf drei Kilometern. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart stockt der Verkehr durch eine Baustelle zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost auf vier Kilometern. Auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart, zwischen Ilsfeld und Pleidelsheim gab es einen Unfall, hier staut es sich auf drei Kilometern. Ansonsten ist vor allem im Großraum Stuttgart mit dichtem, aber typischem Berufsverkehr zu rechnen. Alle Verkehrsmeldungen gibt es hier im Überblick: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:59 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg In den nächsten Tagen geht es mit viel Sonnenschein weiter. Ende der Woche verschwindet das Hochdruckgebiet und Wolken ziehen auf. Zwischen 0 bis 3 Grad werden es heute an Donau und Oberrhein wo sich der Nebel zäh hält, in der Sonne wird es bis zu 13 Grad warm. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,6 MB | MP4)

6:27 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach der starken Kritik im Vorfeld will die Landesregierung am Dienstag ihr sogenanntes Klimamaßnahmenregister beschließen und gegen die Gegner aus Umweltschutzverbänden und Opposition verteidigen. Mit einem Bündel von bislang 254 Maßnahmen soll Baden-Württemberg seine Klimaziele erreichen, allerdings haben Umweltverbände bislang kaum ein gutes Haar daran gelassen - auch die oberste Regierungsberaterin in Klimafragen hält den Katalog für "zu lasch". Die steigenden Preise haben die Zahl der Menschen ohne Wohnung und in Wohnungsnot in Baden-Württemberg auf den höchsten Stand seit mindestens drei Jahrzehnten getrieben, teilt der Dachverband der Sozialverbände in Baden-Württemberg mit. Noch nie seien so viele Menschen auf Hilfe in diesem Bereich angewiesen gewesen. Konkrete Zahlen und Forderungen an die Politik wollen die Sozialverbände heute bei einer Pressekonferenz vorstellen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Baden-Württemberg und die Chemie-Arbeitgeber im Land stellen heute auf ihrer Jahrespressekonferenz Zahlen und Fakten zur Branche vor. Die Branche braucht viel Energie - und die ist bekanntlich sehr viel teurer geworden. Und so erwartet man für das laufende Jahr zwar wachsende Umsätze, aber weniger Erträge. Zudem gehen Verantwortliche davon aus, dass Investitionen eingefroren oder gekürzt werden müssen. In Heidelberg beginnt heute ein Prozess unter anderem wegen Sprengens eines Geldautomaten. Der Angeklagte soll mit zwei Mittätern in einem gestohlenen Fahrzeug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist sein und den Geldautomaten in der Volksbank Kraichgau in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt haben. Wie lukrativ solche Verbrechen sein können, wurde erst bei einer Razzia Anfang Februar deutlich. Die Bande, die damals hochgenommen wurde, soll 1,8 Millionen Euro in bar aus 50 gesprengten Geldautomaten erbeutet haben.

6:07 Uhr Mann klaut Auto mit Kind auf der Rückbank Eine unglaubliche Geschichte hat sich in Kehl am Rhein (Ortenaukreis) abgespielt: Dort soll ein Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto gestohlen haben. Auf der Rückbank saß ein elfjähriges Mädchen. Mit ihr raste er erst nach Frankreich und dann wieder zurück nach Deutschland. Auf seiner Fahrt beschädigte er mehrere Autos. Die Polizei konnte ihn schließlich in Offenburg vorläufig festnehmen. Kehl Polizei stoppt Wagen nach Verfolgungsfahrt Mann klaut Auto mit Mädchen auf dem Rücksitz Ein 44-Jähriger mutmaßlicher Autodieb beschäftigt die Polizei in Deutschland und Frankreich. Er hatte ein Auto gestohlen - und damit auch ein elfjähriges Kind. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR3 am 14. Februar 2023 um 5 Uhr.

6:00 Uhr Guten Morgen Hallo, ich bin Simone Polier und ich begleite euch bis 10 Uhr mit allen wichtigen Nachrichten aus und für Baden-Württemberg durch den Morgen. Ihr habt Fragen, wichtige Hinweise oder möchtet uns loben oder kritisieren? Schreibt mir eine Mail an newsticker-bw@SWR.de. Für euch am Ticker: SWR-Redakteurin Simone Polier Verwendung nur in Absprache