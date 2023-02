Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:48 Uhr Valentinstag-Aktion "Küss mich!" in BW Morgen ist Valentinstag und wir haben jetzt schon einen Ausflugstipp für euch: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg starten heute nach zweijähriger Coronapause wieder ihre Valentinstag-Aktion "Küss mich!". Sie läuft bis einschließlich Sonntag und funktioniert so: Paare müssen sich einfach an der Kasse küssen, dann dürfen sie kostenlos das Schloss besichtigen. Möglich ist das in den Schlössern Heidelberg, Ludwigsburg, Weikersheim, Schwetzingen, Bruchsal, Mannheim, Rastatt, Mergentheim und Solitude. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 13. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

9:32 Uhr Lucha wird Botschafter von Ernährungsinitiative Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) wird heute zum Botschafter der Ernährungsinitiative "Ich kann kochen!" ernannt. Das Projekt der Sarah Wiener Stiftung und der Krankenkasse BARMER will bundesweit Kinder über eine vielseitige Ernährung informieren und ihre Gesundheit stärken. In Baden-Württemberg ist die Initiative in 914 Kitas, Grundschulen und Horten vertreten.

8:46 Uhr Pferdemarkt in Gaildorf endet Heute endet der 85. Pferdemarkt in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall). Zum Abschluss finden die Kutschenprämierungen und der große Festumzug durch die Innenstadt statt. Der Pferdemarkt zieht nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr bis zu 30.000 Menschen an. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 10. Februar 2023 um 6 Uhr.

8:33 Uhr A8 bei Pforzheim nach Unfall gesperrt Vorhin habe ich euch schon von einigen Unfällen auf den Autobahnen in Baden-Württemberg berichtet. Jetzt ist auch die A8 bei Pforzheim betroffen. Dort ist die Autobahn in Richtung Karlsruhe nach einem Unfall gesperrt worden. Nach ersten Polizeiangaben sind drei Autos beteiligt, eine Person sei leicht verletzt. Der Verkehr staut sich bereits mehrere Kilometer. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

8:24 Uhr Erdbeben: Sondervisa für Menschen in der Türkei Ab heute stellt Deutschland Sondervisa für Menschen in der Türkei aus, die von dem dortigen Erdbeben besonders betroffen sind. Laut Auswärtigem Amt beträgt die Bearbeitungszeit eine Woche, wenn ein türkischer Reisepass und alle Unterlagen vollständig vorliegen. Drei Monate lang können Menschen aus der Katastrophenregion bei Verwandten 1. oder 2. Grades in Deutschland bleiben. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hatte vergangene Woche in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Visa-Erleichterungen für die Erdbebenopfer aus der Türkei gefordert. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Februar 2023 um 8 Uhr.

8:14 Uhr Berlin-Wahl: CDU will mit SPD und Grünen sprechen An dieser Stelle schauen wir noch einmal in die Bundeshauptstadt. Nach der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner angekündigt, heute Grüne und SPD zu Sondierungsgesprächen einzuladen. Seine Partei kommt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 28,2 Prozent. SPD und Grüne haben jeweils 18,4 Prozent erreicht - bei einem Vorsprung der SPD von 105 Stimmen. Wie die Parteien auf das Ergebnis reagieren und wie es in Berlin jetzt weiter geht, erklärt Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel im Audio: Über dieses Thema berichtete SWR3 am 13. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

7:37 Uhr Neuer Bürgermeister in Maselheim In Maselheim (Kreis Biberach) wurde gestern ein neuer Bürgermeister gewählt. Der 49-jährige Marc Hoffmann (parteilos) erhielt bei der Wahl 61 Prozent der Stimmen und wird Nachfolger von Elmar Braun (Grüne). Braun war bei seiner Wahl im Jahr 1991 der bundesweit erste Bürgermeister mit grünem Parteibuch. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 10. Februar 2023 um 6 Uhr.

7:18 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für BW Heute Morgen hat es auf den Autobahnen in Baden-Württemberg mehrere Unfälle gegeben. Zum Beispiel auf der A8 zwischen Raststätte Aichen Nord und Hohenstadt und auf der A7 zwischen Heidenheim und der Brenztalbrücke in Fahrtrichtung Ulm. Auf der A81 sind zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn wegen einer Unfallaufnahme alle Fahrstreifen gesperrt. Die Unfallstelle ist über den Standstreifen passierbar, es kommt aber zu einer Verzögerung von bis zu 40 Minuten. Kommt gut an euer Ziel! Alle Verkehrsmeldungen gibt es hier im Überblick: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:32 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Ein kurzer Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg: Durch ein kräftiges Hoch bleibt es weiterhin trocken im Land. Nach einer sternenklaren Nacht kann es aber Nebel und Hochnebel geben. Im Laufe des Nachmittags dürfte es zunehmend sonnig werden. Die Temperaturen liegen heute zwischen 3 und 10 Grad. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:18 Uhr Bürgerentscheid kippt geplante Fußgängerzone Bürgerinnen und Bürger in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) haben die geplante Fußgängerzone in der Hauptstraße mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Rund 70 Prozent stimmten gestern in einem Bürgerentscheid gegen das Vorhaben der Stadt. Das Ergebnis ist für die Stadt Weil am Rhein verbindlich. Weil am Rhein Klare Mehrheit dagegen Bürgerentscheid kippt Fußgängerzone in Weil am Rhein Bei einem Bürgerentscheid in Weil am Rhein ist die geplante Fußgängerzone mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. Rund 70 Prozent stimmten dagegen. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Freiburg SWR4 BW Südbaden Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Februar 2023 um 5:30 Uhr.

6:07 Uhr Super Bowl Jetzt noch eine Nachricht aus den USA: In der Nacht war dort der Super Bowl - das Finale der US-amerikanischen Football-Profis. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Philadelphia Eagles mit 38 zu 35 gewonnen und zum dritten Mal den Titel der National Football League geholt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Februar 2023 um 5:30 Uhr.

6:04 Uhr Warnstreiks im Öffentlichen Dienst Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden heute fortgesetzt. Auch in Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte zum Streik aufgerufen. In Stuttgart ist eine Aktion mehrerer hundert Totengräberinnen und -gräber angekündigt. In Karlsruhe übergeben am Mittag Beschäftigte von acht Reha-Kliniken im Land eine Unterschriftenaktion an den Direktor der Deutschen Rentenversicherung.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Anwälte des "Querdenken-711" Gründers Michael Ballweg legen Verfassungsbeschwerde gegen dessen U-Haft ein. Seit mittlerweile acht Monaten sitzt Ballweg in Haft. Ermittelt wird wegen versuchten Betrugs und Geldwäsche - die Inhaftierung mit Fluchtgefahr begründet. Seine Verteidigung sieht das naturgemäß anders und will außerdem Verfahrensfehler erkannt haben. In Esslingen treffen sich bei der Automobilzulieferer-Konferenz der Gewerkschaft IG-Metall Vertreterinnen und Vertreter etwa von Bosch und ZF aus Friedrichshafen. Die Automobilzuliefererindustrie sei laut Veranstalter von einer starken Abwanderungswelle nach Osteuropa bedroht und steht vor dem Risiko massiver Beschäftigungsverluste und einer schleichenden Deindustrialisierung. Die Warnstreiks in Teilen des Öffentlichen Dienstes gehen weiter. Für heute hat die Gewerkschaft ver.di eine Aktion mehrerer hundert Totengräberinnen und -gräber in Stuttgart angekündigt. Auch Beschäftigte des Forstamtes und in der Hauswirtschaft des Jugendamtes streiken für höhere Löhne.