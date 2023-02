Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen! Es ist 10 Uhr und ich verabschiede mich mit dem Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg. Den nächsten Newsticker gibt es am Montag und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende! In der Zwischenzeit findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:54 Uhr Fußball und Wintersport am Wochenende Zum Abschluss des heutigen Newstickers noch ein Blick auf den Sport am Wochenende: In der Fußball-Bundesliga kommt es morgen zum baden-württembergischen Derby zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart. Freiburgs Trainer Christian Streich darf dabei wegen einer Sperre nicht am Spielfeldrand dabei sein - sieht das aber gelassen. Die TSG Hoffenheim spielt morgen Nachmittag gegen Bayer Leverkusen. Auch die Wintersport-Fans unter euch können sich freuen: In Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) findet am Wochenende der Schwarzwaldpokal der Nordischen Kombinierer statt. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am Nachmittag am 9. September 2023 um 14:00 Uhr.

9:39 Uhr Reizgas: Schule in Mühlacker bleibt heute geschlossen Nachdem gestern an einer Schule in Mühlacker (Enzkreis) etwa 30 Schüler durch Reizgas verletzt wurden, ist die Schule heute geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung Mühlacker auf Nachfrage des SWR bestätigt. Laut einer Sprecherin müssen aktuell Reinigungsarbeiten in den betroffenen Räumlichkeiten durchgeführt werden. Nächste Woche könne der Unterricht wieder wie gewohnt stattfinden, so die Sprecherin. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 10. Februar 2023 um 10 Uhr.

9:37 Uhr Narren verlangen "Wegezoll" zwischen Baden und Württemberg Jetzt wird es kurios: Überall im Land sind derzeit die Närrinnen und Narren los. Die Zunft Gockel Gilde in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) will heute Spenden sammeln. Dazu lassen sie an der ehemaligen Grenze von Baden zu Württemberg einen Schlagbaum herab und verlangen von den Autofahrerinnen und Autofahrern "Wegezoll". Dabei autorisieren sich die selbsternannten Zöllner mit folgendem Satz: "Laut Verordnung des Königs von Württemberg und des Großherzogs von Baden müssen wir heute für die Durchfahrt einen Wegzoll erheben!" Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 10. Februar 2023 um 9:30 Uhr.

9:16 Uhr A6 nach Unfall mit US-Militärfahrzeugen wieder frei Nach dem Gefahrgutunfall mit zwei US-Militärfahrzeugen auf der A6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), ist die Autobahn an der betroffenen Stelle jetzt wieder frei. Allerdings ist an der Anschlussstelle Kupferzell (Hohenlohekreis) ein neuer Unfall passiert, weshalb die A6 dort jetzt gesperrt ist.

8:53 Uhr IT-Ausfall an NOK-Kliniken in Mosbach und Buchen In den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen (beide Neckar-Odenwald-Kreis) sind weiterhin wichtige Computersysteme ausgefallen. Deshalb können keine Notfallpatienten aufgenommen werden, sie sollen in benachbarte Kliniken gebracht werden. Gestern Abend hatte die Klinikleitung einen Total-Ausfall der IT-Systeme gemeldet. Inzwischen funktioniert ein Teil der Technik wieder, das zentrale Krankenhaus-Informationssystem jedoch noch nicht. Die Klinikleitung geht davon aus, dass in Kürze wieder alles normal läuft. Als Ursache für den System-Ausfall wurde ein Problem mit der Hardware festgestellt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 10. Februar 2023 um 8:30 Uhr.

8:35 Uhr Freiburgerin ist beste Jungwinzerin Badens Lena Zolobczuk aus Freiburg ist gestern Abend zur besten Jungwinzerin in Baden gewählt worden. Auf Platz zwei kam Paul Schätzle aus Breisach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Er darf zusammen mit der Siegerin zum Bundeswettbewerb fahren. Der Berufswettbewerb des Bundes der Deutschen Landjugend für Grüne Berufe findet alle zwei Jahre statt. Freiburg Bund der Deutschen Landjugend Ex-Lehrerin Lena Zolobczuk ist beste Jungwinzerin Badens Die beste Jungwinzerin Badens war früher Lehrerin. Als Quereinsteigerin hat sie den Berufswettbewerb für Grüne Berufe gewonnen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 10. Februar 2023 um 6 Uhr.

8:08 Uhr Details zum Unfall mit US-Militärfahrzeugen auf A6 An dieser Stelle noch genauere Details zu dem Gefahrgutunfall auf der A6. Laut Polizeiangaben sind gestern Abend auf der A6 bei Crailsheim zwei Lkw aus einem US-Militärkonvoi von insgesamt fünf Lastwagen bei einem Spurwechsel kollidiert. Zwei Militärangehörige wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt, zwei weitere leicht. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 10. Februar 2023 um 8 Uhr.

8:03 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt Der Bundestag berät heute über ein Gesetz, um wichtige Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Verwaltungsgerichtliche Verfahren sollen dann kürzer werden, zum Beispiel wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien oder große Verkehrsprojekte geht. Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien wird vor Ort weiter nach Überlebenden gesucht. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mehr als 20.000 gestiegen. Experten vermuten, dass noch zehntausende Menschen verschüttet sind. Es gibt aber auch ganz wenige gute Nachrichten: In der südtürkischen Stadt Antakya konnte ein 16-jähriges Mädchen mehr als 80 Stunden nach dem Beben lebend aus den Trümmern gerettet werden. Außerdem hat das US-Finanzministerium den Weg für Nothilfen für Syrien freigemacht, die wegen Sanktionen gegen das Land eigentlich blockiert waren. In Gebieten im Süden von Chile ist wegen Waldbränden eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Sie gilt in mehr als 20 Gemeinden der drei betroffenen Regionen von Mitternacht bis 5 Uhr, berichteten örtliche Medien. Bislang kamen bei den schweren Waldbränden mindestens 26 Menschen ums Leben. Die Ursachen der Brände sind noch unklar.

7:40 Uhr Rhein-Neckar Löwen gewinnen gegen Minden Jetzt wird es sportlich: In der Handball-Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen gestern Abend 40:29 (20:16) gegen den abstiegsbedrohten TSV GWD Minden aus Nordrhein-Westfalen gewonnen. Dadurch stehen sie jetzt auf Platz zwei der Tabelle. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 10. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

6:52 Uhr Nach Fristende: Weitere Grundsteuererklärungen abgegeben Zehn Tage nach Ablauf der Abgabefrist sind bei den Finanzämtern in Baden-Württemberg knapp eine halbe Million weitere Grundsteuererklärungen eingegangen. Dies bestätigte das Finanzministerium dem SWR. Nach Ablauf der Frist am 31. Januar waren 68 Prozent der Grundsteuererklärungen eingegangen, inzwischen sind es 79 Prozent, so ein Sprecher des baden-württembergischen Finanzministeriums. Damit sind allein in den vergangenen Tagen weitere 410.000 Erklärungen abgegeben worden. Eine Fristverlängerung wie in Bayern gibt es in Baden-Württemberg nicht. Mehr zu den Grundsteuererklärungen berichtet Knut Bauer im Audio: Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 10. September 2023 um 6:00 Uhr

6:36 Uhr Schweres Erdbeben in BW unwahrscheinlich Vier Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mehr als 20.000 gestiegen. Auch Menschen in Baden-Württemberg fragen sich, ob eine solche Erdbeben-Katastrophe auch bei uns im Land möglich sein könnte. Laut Experten des Landeserdbebendienst (LED) am Regierungspräsidium Freiburg ist das kaum vorstellbar. Zwar bebt auch hier immer wieder mal die Erde, gerade am Oberrhein, in der Zollernalb- und auch in der Bodenseeregion. Die Wahrscheinlichkeit eines starken Erdbebens in Baden-Württemberg ist aber gering. Denn hier treffen - im Gegensatz zur Türkei und Syrien - keine Erdplatten aufeinander. Baden-Württemberg Landeserdbebendienst in Freiburg Experten: Sehr starke Erdbeben sind in BW unwahrscheinlich Oberrheingraben, Zollernalb- und Bodenseeregion sind zwar seismisch aktive Gebiete in BW. Erdbeben wie in der Türkei und Syrien seien aber unwahrscheinlich, so der Landeserdbebendienst. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 9. Februar 2023 um 6 Uhr.

6:27 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Sonne im Süden - Wolken im Norden Es ist Zeit für einen Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg: Ganz so sonnig wie in den letzten Tagen geht es leider nicht überall weiter. In der Nacht sind von Norden her Wolken ins Land gezogen. Heute Vormittag ist es daher im Süden und in der Mitte des Landes weiterhin sonnig, im Norden gibt es dagegen viele Wolken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 4 bis 8 Grad. In höheren Lagen wie auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald werden es 2 Grad. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

6:03 Uhr Aufräumarbeiten nach Gefahrgutunfall auf A6 Auf der A6 sind gestern Abend zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall) zwei Lkw aus einem US-Militärkonvoi zusammengestoßen. Die Fahrzeuge hatten tonnenweise Sprengstoff und Raketen geladen - einer der Laster fing Feuer. Die A6 bei Crailsheim in Richtung Nürnberg ist derzeit noch gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn konnte laut Polizei bereits gegen 4 Uhr am Morgen wieder geöffnet werden. Alle Infos über den Gefahrgutunfall haben wir hier zusammengefasst: Crailsheim Autobahn nach mehreren Unfällen wieder frei Gefahrgutunfall auf A6: Mann stirbt bei Folgeunfall Nach einem Gefahrgutunfall der US-Armee und einem Folgeunfall ist die A6 wieder frei. Bei dem Folgeunfall kam ein Mann ums Leben. 12:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Mittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 10. Februar 2023 um 5:30 Uhr.