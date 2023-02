Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:33 Uhr Der Wetterbericht für Baden-Württemberg: die Sonne bleibt erst mal Das klingt doch gut: Nach einer kalten Nacht werden wir heute wieder mit viel Sonne belohnt. Der Himmel ist weitgehend wolkenlos. Nachmittags steigen die Temperaturen häufig in den Plus-Bereich. So werden im Markgräflerland 7 Grad erreicht - auf der Alb bleibt es mit Höchstwerten um die null Grad dagegen frisch.

Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (7,3 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Regierungspräsidium Tübingen informiert heute über das Risiko heftiger Erdbeben in Baden-Württemberg . Denn Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Vor allem am Oberrheingraben, auf der Zollernalb und in der Bodenseeregion bebt immer mal wieder die Erde.

. Denn Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Vor allem am Oberrheingraben, auf der Zollernalb und in der Bodenseeregion bebt immer mal wieder die Erde. "Schuldneratlas" in der Region Stuttgart : Im Zuge des sogenannten Schuldneratlas wird die Überschuldung von Verbraucherinnen und Verbrauchern erfasst. Heute stellt die Unternehmensgruppe Creditreform vor, wie sich die Überschuldung in der Region Stuttgart im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat. Außerdem soll ein Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für 2023 gewagt werden.

: Im Zuge des sogenannten Schuldneratlas wird die Überschuldung von Verbraucherinnen und Verbrauchern erfasst. Heute stellt die Unternehmensgruppe Creditreform vor, wie sich die Überschuldung in der Region Stuttgart im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat. Außerdem soll ein Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für 2023 gewagt werden. Das Stockacher Narrengericht tagt heute Abend auswärts - nämlich in Berlin. Thema ist der Umgang mit Schwaben in der Hauptstadt. Bei der außerordentlichen Sitzung soll es um Schwaben-Schelte gehen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verhandeln das Streitthema in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird erwartet. Die außerordentliche Sitzung in Berlin findet unabhängig vom traditionellen "Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken" statt, das eine mehr als 600-jährige Tradition hat und immer am "Schmotzingen Dunschtig" stattfindet.