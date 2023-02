BW-Newsticker am Morgen: Millionenschaden durch Corona-Masken, Hilfe für Erdbebenopfer, immer mehr Schockanrufe

per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

6:52 Uhr Wetterbericht: Es gibt wieder viel Sonnenschein Gestern war es ja schon herrlich sonnig, wenn auch recht kühl. Und dieses Wetter bleibt uns auch heute erhalten: pausenloser Sonnenschein ist vorhergesagt. Dazu gibt es aber einen unangenehm böigen, schneidend kalten Ostwind. Die Temperaturen werden zwischen minus 2 Grad auf der Alb und plus 5 Grad in der Kurpfalz liegen. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,8 MB | MP4)

6:46 Uhr Theaterstück gegen "Enkeltrick" Nun zurück zum Thema "Schockanrufe und Enkeltrick": Um Seniorinnen und Senioren vor dem Betrug zu warnen, gibt es in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein passendes Theaterstück. So wollen Stadt und der Kreisseniorenrat Böblingen in Sachen Sensibilisierung neue Wege gehen.

6:38 Uhr BW will grenzübergreifende Katastrophenübung Als erstes Bundesland plant Baden-Württemberg eine grenzübergreifende Katastrophenschutzübung. "Da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, das kostet natürlich Geld und Manpower", sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Er habe dazu bereits in Brüssel ein Gespräch mit dem EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, geführt. Nach Angaben des Innenministeriums will sich Baden-Württemberg im Rahmen des Programms "UCPM Full-scale exercise / EU Civil Protection Mechanism" um die Ausrichtung einer grenzüberschreitenden Vollübung bewerben. Die Europäische Union würde das Vorhaben unterstützen, die Übung soll im Jahr 2024 stattfinden.

6:31 Uhr Immer mehr Schockanrufe in BW In den vergangenen fünf Jahren sind Betrugsversuche mit sogenannten Schockanrufen bei vornehmlich älteren Menschen immer häufiger geworden. Innerhalb von nur fünf Jahren sei die Zahl von 17 gemeldeten Anrufen im Jahr 2017 auf zunächst 319 Fälle im Jahr 2020 und sogar 2.157 Fälle im Jahr darauf angestiegen. "Für das Jahr 2022 zeichnet sich bislang ein deutlicher Anstieg der betrügerischen Anrufstraftaten ab", teilte nun das Innenministerium mit. Genaue Zahlen sollen erst mit der Polizeilichen Kriminalstatistik im Frühjahr bekannt werden. Außerdem ist die Dunkelziffer Expertinnen und Experten zufolge hoch, weil sich viele Opfer schämen und keine Anzeige erstatten.

6:22 Uhr Hilfe aus BW für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien Nach dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist die Soforthilfe für die Menschen dort angelaufen. Unter anderem ist auch Caritas International mit Sitz in Freiburg vor Ort, um die Überlebenden zu versorgen. "Wichtig ist, dass man Erfahrung vor Ort hat", sagte Caritas-Leiter Oliver Müller im SWR. Mit den Partnern in Nordwest-Syrien und in der Türkei habe man die nächsten Schritte besprochen. Es müssen Notunterkünfte eingerichtet werden, außerdem werden laut Caritas Kleidung, Bettzeug und Matratzen für die Menschen im Katastrophengebiet benötigt. Video herunterladen (16,4 MB | MP4)

6:19 Uhr Firmensitz in Allmendingen komplett zerstört In der Nacht auf Dienstag war bei einem Automobilzulieferer in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis ein Großbrand ausgebrochen. Gestern wurde im Lauf des Tages deutlich: Der Firmensitz wurde komplett zerstört und fünf Feuerwehrleute verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis gestern Nachmittag. Hinweise auf Brandstiftung liegen laut den Ermittlern nicht vor. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200 Millionen Euro. Video herunterladen (6 MB | MP4)

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Prozess gegen eine 31-jährige Deutsche, die zusammen mit ihrem irakischen Partner die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) unterstützt haben soll, wird am Vormittag in Stuttgart das Urteil erwartet. Beide sollen "IS"-Mitglieder gewesen sein und gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Der angeklagte Mann soll zudem eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.

6:02 Uhr SC Freiburg siegt im DFB-Pokal gegen Sandhausen Für die Fans des SC Freiburg war gestern ein schöner Abend. Denn die Mannschaft von Christian Streich steht nach einem Sieg beim SV Sandhausen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das weckt doch Erinnerungen an die vergangene Saison, als dem SCF sogar der Einzug ins Finale gelang. Der Zweitligist aus der Kurpfalz wehrte sich tapfer - musste sich am Ende aber doch durch zwei späte Gegentore geschlagen geben.

6:00 Uhr Millionenschaden durch abgelaufene Masken Zu Beginn der Corona-Pandemie waren Masken hierzulande ein knappes Gut und sehr begehrt. Wer hätte gedacht, dass man unbenutzte Masken wenig später wie Müll entsorgen würde? Genau das ist bei uns im Land passiert - wie das Gesundheitsministerium dem SWR bestätigte. Demnach hat Baden-Württemberg Schutzmasken und Schutzkittel verbrennen lassen, weil sie das Verfallsdatum überschritten hatten. Darunter waren sechs Millionen OP-Masken. Die Kosten für Anschaffung und Entsorgung betragen nach SWR-Informationen 2,1 Millionen Euro. Bei der Opposition kommt das gar nicht gut an: Das Land habe buchstäblich Steuergelder verbrannt, so der SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl.