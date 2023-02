Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:47 Uhr Wie der Ukraine-Krieg Familien in BW belastet Die Menschen in Baden-Württemberg müssen viele Herausforderungen meistern. Eine SWR-Befragung sollte herausfinden, was die Familien im Land beschäftigt und wie sie mit den Krisen umgehen. Gestern haben wir in unserem Newsticker bereits darüber berichtet, dass viele Familien besonders das Thema Inflation und Preissteigerungen belastet. Heute nehmen wir stärker den Krieg in der Ukraine in den Blick. Denn die Befragung hat zwar ergeben, dass der Krieg den Alltag der Familien im Land kaum beeinflusst. Fast alle Befragten gaben aber auch an, dass sie Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg haben. Was das konkret bedeuten kann, erzählt die Familie Schoch aus Dunningen (Kreis Rottweil):

9:41 Uhr Göttin lässt sich in Stuttgart herab Einmal mit Profis arbeiten. Das könnte man sich denken, wenn man heute auf dem Stuttgarter Schlossplatz die Concordia-Statue durch die Luft fliegen sieht. Denn die Göttin aus Bronze ließ sich im Jahr 2014 schon einmal herab, als ihr Sockel restauriert wurde. Genau das geschieht jetzt noch einmal. Seinerzeit wurden Schrauben verwendet, die nun bereits Korrosionsschäden haben. Also wird die "Göttin der Eintracht" die kommenden Monate nicht über Stuttgart wachen. Ab Frühsommer soll sie ihren Dienst dann aber wieder aufnehmen. Stuttgart Verrostete Schrauben nach Sanierung Concordia von Jubiläumssäule in Stuttgart gehoben Über dem Schlossplatz in Stuttgart thront normalerweise die Concordia. Da aber bei einer Sanierung falsche Schrauben benutzt wurden, musste die Statue herunter - wieder einmal.

9:20 Uhr 6,3 Millionen Euro Spenden für die Herzenssache Nach solchen bedrückenden Nachrichten nun lieber wieder etwas Positives! Man könnte meinen, angesichts der hohen Inflation würde den Menschen in Sachen Spenden das Geld nicht mehr so locker in der Tasche sitzen. Weit gefehlt. Dem Verein Herzenssache e.V. wurden im vergangenen Jahr fast 6,3 Millionen Euro gespendet. Ich finde, ein tolles Ergebnis! Jeder Euro dieser Spenden kommt Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zugute. Allein für Kinder aus der Ukraine, die mit ihren Familien in den Südwesten geflüchtet sind, kamen 1,7 Millionen Euro zusammen. Auch wir von SWR Aktuell danken allen Spenderinnen und Spendern für das große Vertrauen in die Kinderhilfsaktion! Herzenssache-Spendenbilanz 2022 Danke für rund 6,3 Mio. Euro! Rund 6,3 Mio. Euro hat Herzenssache e.V. im Jahr 2022 insgesamt an Spenden eingenommen.

8:46 Uhr Mann überfällt Supermarkt in Pfinztal Was ist denn gerade im sonst so beschaulichen Pfinztal (Kreis Karlsruhe) los? Erst vorhin habe ich euch von dem Einbruch mit dem 400-Kilogramm-Tresor berichtet und nun das: Gestern Abend hat ein Mann einen Supermarkt in Pfinztal-Berghausen überfallen. Er verletzte einen Kunden mit Reizgas und raubte danach noch einen Taxifahrer aus. Aber hört selbst:

7:55 Uhr SWR-Community diskutiert über Wölfin in BW Tiere gehen immer! Nein, von mir werdet ihr nie Katzenvideos gezeigt bekommen. Aber unsere SWR-Communitiy beschäftigt gerade die Wölfin, die in Baden-Württemberg entdeckt wurde. Denn bisher konnten nur zwei männliche Wölfe im Land nachgewiesen werden. Mit der sogenannten Fähe, also der Wölfin, besteht nun die Möglichkeit, dass sich hier ein Rudel bildet. Das ist doch eigentlich großartig! Aber natürlich werden direkt wieder Rufe laut, dass man die Tiere abschießen müsse. Für mich wäre das auf jeden Fall der falsche Weg. Wie es auch gehen kann, zeigt unser Nachbarland Schweiz.

7:23 Uhr Diebe stehlen Schmuck, aber scheitern am Tresor Da konnte wohl jemand den Hals wieder nicht voll genug bekommen. Erst stahlen Diebe Schmuck im Wert von 20.000 Euro aus einem Wohnhaus im Pfinztal (Kreis Karlsruhe). Und dann wollten sie auch noch einen 400 Kilogramm schweren Tresor mitnehmen. Doch ganz offensichtlich war dieser zu schwer beziehungsweise einfach nicht zu knacken. Die Polizei fand den Safe 150 Meter vom Haus entfernt.

6:57 Uhr Verkehrslage: Einige Gefahrenstellen in BW Um kurz vor 7 Uhr wird es mal Zeit für einen Blick auf die Straßen. Bisher gibt es erfreulicherweise kaum Staus. Aufpassen müsst ihr gerade vor allem auf der A7 Füssen in Richtung Ulm im Dreieck Hittistetten. Auf der Überleitung zur B28 wird gerade ein Unfall aufgenommen. Vorsicht geboten ist auch auf der A5 Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Neueburg und Efringen-Kirchen. Hier steht ein defekter LKW auf der rechten Spur und dem Standstreifen. Das gleiche Problem gibt es auf der A6 Heilbronn in Richtung Mannheim. Zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg steht ebenfalls ein defekter LKW auf dem Standstreifen. Die Polizei hat die rechte Spur gesperrt. Eure Strecke war nicht dabei? Alle Verkehrsmeldungen gibt es hier im Überblick: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:31 Uhr Wetterbericht: Es wird überall sonnig Ganz gute Nachrichten gibt es vom Wetter: Heute wird es überall sonnig, oft sogar wolkenlos. Das haben wir dem "Hoch Elisabeth" zu verdanken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, in manchen Teilen Baden-Württembergs teils kräftiger und böiger Ost- bis Nordostwind. So richtig wärmen kann die Sonne aber noch nicht: Es soll höchstens minus 2 Grad auf der Albhochfläche und im Allgäu geben, in der Kurpfalz immerhin bis plus 5 Grad. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (5,1 MB | MP4)

6:14 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag wieder zu Warnstreiks bei der Deutschen Post aufgerufen. Befristete Arbeitsniederlegungen gab es gestern unter anderem in den Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal, Mannheim, Rhein-Neckar und Stuttgart. "Am Dienstag werden die Warnstreiks im Land deutlich ausgeweitet", hatte die Gewerkschaft am Montagmorgen angekündigt. Der Schwerpunkt liege an beiden Tagen in der Zustellung. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) erhält heute in Rust (Ortenaukreis) die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird dabei die Laudatio auf seinen bayerischen Amtskollegen halten. VSAN-Präsident Roland Wehrle wird die Vergabe der Narrenschelle an Markus Söder begründen. Mit dem weltweiten "Safer Internet Day" wollen EU, Bundesregierung, Verbände und Web-Akteure Gefahren im Netz verdeutlichen und Wege zu mehr Online-Sicherheit aufzeigen. Jährlich am Dienstag der zweiten Februarwoche - diesmal am heutigen 7. Februar - geht es besonders mit Blick auf Kinder, Jugendliche und Eltern darum, Medienkompetenz zu fördern. In diesem Jahr lautet das Motto "#OnlineAmLimit". In Sozialen Netzwerken sind dazu unter diesem Hashtag Inhalte und Diskussionen zu finden.

6:02 Uhr Tübinger Gemeinderat stimmt für kürzere Kita-Öffnungszeiten Das dürfte vielen Eltern in Tübingen nicht gefallen: Wegen des Fachkräftemangels in den Kitas hat der Gemeinderat gestern Abend beschlossen, die Öffnungszeiten einiger Einrichtungen ab September zu reduzieren. Der Gemeinderat und Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Mitgliedschaft ruht derzeit) wollen so spontane Schließungen vermeiden. In der Universitätsstadt wird es dann nur noch eine Einrichtung geben, die Kinder bis 17:30 Uhr betreut. Der Gesamtelternbeirat der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen kritisiert die Kürzungen - und vor der Entscheidung im Gemeinderat protestierten einige Eltern erneut vor dem Rathaus. Tübingen Universität und Uniklinik "in großer Sorge" Gemeinderat Tübingen stimmt für kürzere Kita-Öffnungszeiten In Tübinger Kitas fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Die Uniklinik zeigt sich besorgt darüber.

6:01 Uhr Großbrand in Allmendingen: vier Feuerwehrleute verletzt Ein Brand bei einem Automobilzulieferer in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) hat am späten Montagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. Das Feuer war laut Polizei gegen 21 Uhr ausgebrochen und zerstörte mehrere Firmengebäude, es gab auch Explosionen. Vier Feuerwehrleute wurden verletzt, einer von ihnen musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über die Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.