BW-Newsticker am Morgen: Drei Jahre Corona, Brand in Schorndorf, Holocaust-Gedenken, Wetter und Blitzeis

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

6:25 Uhr Streik bei der Post Leider, leider dürften auch heute wieder zahlreiche Briefe und Pakete in Baden-Württemberg liegen bleiben. Die Post hat eine Fortsetzung des Warnstreiks angekündigt. Betroffen ist beispielsweise Südbaden. In Freiburg und Emmendingen wird in den Zustellungen gestreikt. Die Post rechnet mit mehr als 50 Prozent Ausfällen in der Paket- und Briefzustellung. In der vergangenen Nacht wurde der Streik im Paketzentrum Lahr beendet. Die Gewerkschaft ver.di fordert weiter eine Lohnerhöhung von 15 Prozent. Wir bleiben an dem Thema dran und informieren euch, wenn es Neues gibt. Über dieses Thema berichtet SWR1 BW am 27. Januar 2023 um 7 Uhr.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Am 27. Januar 2020 wurde die erste Corona-Ansteckung in Deutschland bestätigt. Drei Jahre später hat sich die Lage beruhigt. Am Internationalen Tag des Gedenkens der Opfer des Holocausts wird mit verschiedenen Veranstaltungen der Ermordeten gedacht. Am Oberlandesgericht Stuttgart wir der Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" wegen versuchten Mordes fortgesetzt. Der Angeklagte soll im vergangenen Februar im Kreis Lörrach bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben. Der VfB Stuttgart muss am Abend in der Fußball-Bundesliga in Leipzig ran. Eine schwere Aufgabe im Kampf gegen den Abstieg.

6:05 Uhr Zwölf Verletzte bei Wohnhausbrand in Schorndorf Wir beginnen den Tag mit einer schlechten Nachricht, aber leider gehört auch das dazu. Gestern Abend gab es einen Großeinsatz der Polizei und von Rettungskräften. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) wurden zwölf Bewohner verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus. Hier einige Bilder:

6:03 Uhr So ist die Verkehrslage in Baden-Württemberg - Warnung vor Blitzeis Aufgepasst am Morgen - vor allem in Richtung Schwarzwald. Dort kann es wegen überfrierender Nässe zu glatten Straßen und hoher Unfallgefahr kommen. Auch im Hohenlohekreis droht Blitzeis, es wird gewarnt. In Sachen Staus ist es Stand jetzt überschaubar. Also, passt auf, wenns rutschig wird und fahrt langsam und vorausschauend. Kommt gut ins Wochenende!