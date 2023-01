BW-Newsticker am Morgen: Zugverkehr nach Paris eingeschränkt, Streik am Flughafen BER, Handballer im Viertelfinale

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Susanne Veil.

6:18 Uhr Wie wird das Wetter heute? Es bleibt trüb in Baden-Württemberg. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus sechs Grad. In den höheren Lagen des Schwarzwalds und in Alpennähe kann im Lauf des Tages auch die Sonne rauskommen. In Teilen Baden-Württembergs ist mit überfrierendem Nieselregen und Schneegriesel zu rechnen. Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:05 Uhr Am BER fallen wegen eines Streiks alle Flüge aus Reisen ist heute ein schwierigeres Unterfangen als sonst: Neben den Zugausfällen von und nach Paris gibt es auch im Flugverkehr Probleme. Am Hauptstadtflughafen BER starten und landen heute keine Passagierflüge. Der Grund dafür ist ein ganztägiger Streik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Alle 300 Flüge wurden gestrichen oder auf morgen verschoben. Rund 35.000 Passagiere sind betroffen. Sie können je nach Airline umbuchen oder auf die Bahn umsteigen. Wer heute fliegen wollte: unbedingt bei der eigenen Airline informieren.

6:03 Uhr Auch heute massive Probleme auf Zugstrecke von Paris nach Stuttgart Nach dem Brand am Pariser Bahnhof Gare de l'Est werden auch heute viele Zugverbindungen von der französischen Hauptstadt nach Deutschland - zum Beispiel nach Stuttgart - ausfallen. Nur jeder dritte Schnellzug TGV könne auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und deutschen Bahnhöfen eingesetzt werden, so die französische Bahngesellschaft SNCF. Sie empfiehlt, Reisen wenn möglich zu verschieben. Einige Züge würden statt den Gare de l'Est den nahe gelegenen Gare du Nord anfahren. In der Nacht zum Dienstag hatte ein Brand in einem Kabelschacht eine massive Signalstörung ausgelöst. Der komplette Bahnverkehr am Gare de l'Est, einem der sechs großen Pariser Bahnhöfe, war lahmgelegt. Nach Angaben der Polizei hatten Brandstifter das Feuer in dem Kabelschacht gelegt. Die SNCF spricht von einem Sabotageakt. Stuttgart Nach Brandstiftung Zugverkehr nach Paris auch am Mittwoch eingeschränkt Nach einem Feuer am Pariser Gare de l'Est fallen weiter Verbindungen zwischen BW und Frankreich aus. Lediglich ein Drittel der Züge wird am Mittwoch fahren, einige zum Gare du Nord. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Heute findet im baden-württembergischen Landtag eine Plenarsitzung statt. Die Landtagsabgeordneten werden sich auf Antrag der CDU noch einmal mit dem Thema Schutz von Einsatzkräften beschäftigen. Anlass sind die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht.

Englische Wochen in der Deutschen Fußball-Bundesliga: Heute stehen sich der SC Freiburg und die Eintracht Frankfurt gegenüber. Das Topspiel zwischen den aktuell viertplatzierten Breisgauern und den zweitplatzierten Frankfurtern beginnt um 20 Uhr.

Und bei der Handball-WM spielt Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich. Das deutsche Team von Trainer Alfred Gislason gilt als Außenseiter in der Partie. "Das ist der schwerstmögliche Gegner. Wir müssen ein überragendes Spiel machen", sagte Gislason am Dienstag. Anpfiff ist um 20:30 Uhr im polnischen Danzig.