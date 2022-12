Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:22 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bei der Volkswagen AG findet heute eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Dabei soll es um den vollzogenen Teilbörsengang der Porsche AG gehen. Der VW-Konzern hatte vorgeschlagen, an die Aktionärinnen und Aktionäre im Fall einer erfolgreichen Umsetzung eine Sonderdividende von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien der Sportwagentochter auszuschütten.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verkündet heute sein Urteil zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland . Der Käufer hatte sich 1994 verpflichtet, auf dem Grundstück binnen acht Jahren ein Wohnhaus zu bauen, war dem aber nicht nachgekommen. 2014 wollte die betroffene Gemeinde in Niederbayern deshalb vom vereinbarten Rückübertragungsrecht Gebrauch machen. Die Frage ist, ob das nach so langer Zeit zulässig ist.

Im Landtag von Baden-Württemberg wird die Debatte über den Finanzhaushalt für 2023 und 2024 fortgesetzt.

fortgesetzt. In Ludwigsburg findet heute Abend ein Festvortrag mit anschließender Diskussion zum Thema "Die deutsch-französischen Beziehungen vor dem 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags" statt. Unter anderem wird dort der französische Botschafter in Deutschland, François Delattre, erwartet.

Neben der weiter geltenden Warnung vor winterlichen Verhältnissen: Auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Bretzfeld und Öhringen gibt es nach einem Unfall fünf Kilometer Stau. Ebenso so viel Stau auf der A7 bei Würzburg Richtung Ulm: Zwischen Rothenburg ob der Tauber und Wörnitz gab es einen Unfall an einer Baustelle. Hier ist eine Umleitung eingerichtet.

6:08 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Das wichtigste: Der Deutsche Wetterdienst hat in der Nacht die Unwetterwarnung vor Glatteis aufgehoben. Betroffen waren die Regionen Freiburg und Tübingen. Dennoch ist die Gefahr nicht ganz gebannt: Gefrierender Regen hat entlang von Hochrhein und Bodensee in der Nacht erneut für Glatteisgefahr gesorgt. Im Norden bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen bei minus vier bis ein Grad. Im Laufe des Tages entspannt sich die Glättesituation im Süden etwas, da auch hier der Regen in Schnee übergeht. Gegen Nachmittag setzt sich in Teilen des Landes sogar die Sonne durch. Den aktuellen Stand zu den Folgen des Wintereinbruchs in BW lest ihr im Artikel und in unserem Kälte-Ticker.