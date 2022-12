Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

7:22 Uhr Obdachlose brauchen Hilfe Während die Kälte viele von uns nur vor kleinere Herausforderungen stellt, wird sie für Obdachlose zur richtigen Gefahr. Vielen von ihnen fehle es jetzt noch an warmen Pullis und Isomatten, meint Daniel Knaus, Redakteur der Straßenzeitung Trott-war: "Die Menschen sind in deutlich schlechterer Verfassung, teils kognitiv verlangsamt durch die Kälte. Körperliche Merkmale deuten darauf hin, dass es den Menschen wirklich nicht gut geht, dass sie gefährdet sind." Doch wir können den Menschen, die bei diesen Temperaturen auf der Straße leben, ganz einfach helfen. Also geht auf sie zu, fragt sie, was sie brauchen und besorgt es ihnen im Optimalfall. Baden-Württemberg Kältebusse und Kleiderspenden Obdachlose im Winter: Einfache Taten können Leben retten Vielerorts sind Ehrenamtliche im Einsatz, damit die klirrende Kälte für Obdachlose nicht zur tödlichen Gefahr wird. Dabei kann jeder helfen, etwa mit Kleiderspenden. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Dezember 2022 um 12 Uhr.

7:03 Uhr Voting: Schneeballschlacht oder doch lieber Schlitten fahren? So, jetzt aber mal zu den schönen Seiten des Schnees und der Kälte. Ich persönlich mag den Winter eigentlich sehr gerne, natürlich besonders wenn es schneit. Denn man kann nun einen Schneemann bauen, Schlitten fahren oder einen Winterspaziergang machen - und nicht zuletzt: die gute alte Schneeballschlacht. Dank des Schnees ist das nun fast überall in Baden-Württemberg möglich. Daher will ich von euch wissen, was ihr am liebsten macht. Also stimmt bei unserem Voting bis 9:40 Uhr ab und sagt uns, woran ihr am meisten Freude habt: Schnee-Voting: Woran habt ihr die meiste Freude?

6:48 Uhr Verkehr: Unfälle, Stau und Glätte auf den Straßen in BW Schnee und Eis wirken sich natürlich auch auf den Verkehr an diesem Morgen aus. Unfälle hat es unter anderem bereits auf der A81 bei Singen in Richtung Schaffhausen, auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg und auf der B31 in Richtung Freiburg zwischen Himmelreich und Kirchzarten gegeben. Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Riegel und Teningen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Es gibt fünf Kilometer Stau vor der Ausleitung. Auf der A8 zwischen Mühlhausen und Kirchheim Teck-Ost liegt in beiden Richtungen Schnee auf der Fahrbahn, es besteht Glättegefahr. Und im Kreis Esslingen ist die Straße zwischen Ruit und Pliensauvorstadt in beiden Richtungen nach einem Erdrutsch gesperrt. Ihr merkt, es ist extrem viel los auf den Straßen in Baden-Württemberg. Das war leider nur ein Teil der Verkehrsmeldungen. Daher fahrt weiter vorsichtig oder lasst das Auto, wenn möglich, stehen. Was sonst noch los ist auf den Straßen, lest ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 15. Dezember 2022 um 5 Uhr.

6:35 Uhr Das Wetter in BW: Immer noch Glättegefahr Natürlich ist heute der Blick auf die Wettervorhersage besonders interessant. Aktuell ist es noch sehr kalt. Fast überall im Land haben wir noch Minusgrade. Nur im Bodenseekreis und in Oberschwaben zeigen die Thermometer in Friedrichshafen und Ravensburg bereits 2 Grad und 1 Grad an. Wirklich warm wird es heute aber nicht. Die Temperaturen im Land steigen maximal auf 4 Grad. Am Vormittag herrscht noch immer Glättegefahr. Vom Schwarzwald bis zum Allgäu kann es Schneeregen, Regen und zum Teil auch gefrierenden Regen geben. Sonst ist es trocken, aber oft trüb mit Wolken oder Nebel. Im Tagesverlauf kommt am ehesten in der Kurpfalz, im Odenwald und in der Main-Tauber-Region mal die Sonne durch. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Claudia Kleinert aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Landtag von Baden-Württemberg setzt heute seine Beratungen über den Finanzhaushalt für 2023 und 2024 fort.

In Mannheim versammeln sich Beschäftigte des Uniklinikums zu einer öffentlichen Betriebsversammlung. Gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di fordern sie eine Übernahme des Klinikums durch das Land Baden-Württemberg und schnelle Investition, alles vor dem Hintergrund der geplanten Fusionierung mit der Uniklinik in Heidelberg.

Heute soll der Bundestag drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wählen. Unter anderem soll Rhona Fetzer aus Reutlingen, die aktuell Richterin am Bundesgerichtshof ist, berufen werden.

Und natürlich werden uns heute auch weiterhin der Winter und seine Auswirkungen beschäftigen. Daher haben wir einen eigenen Live-Ticker zum Wetter-Chaos in BW angelegt.

6:01 Uhr Viele Unfälle in BW wegen Glatteis Bei extremer Kälte, Schnee und Glatteis hat es in Baden-Württemberg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Das erklärte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Auf der A5 bei Eichelberg blieb ein Lastwagen liegen, auf der A8 kippte ein anderer LKW im Bereich der Anschlussstelle Ulm auf die Seite. In den frühen Morgenstunden kamen einige Autos von den Straßen ab und stießen gegen Leitplanken, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg. Auch in Stuttgart und Freiburg gab es in der Nacht mehrere Unfälle.