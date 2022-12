6:03 Uhr

Das Wetter in BW: verbreitet Schnee, teils Regen mit Glatteisgefahr

In Baden-Württemberg fällt im Laufe des Tages immer häufiger Schnee. Von Südbaden bis in die Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu geht der Schneefall in Regen über. Das bedeutet Glatteis- und Eisbruchgefahr. Die Höchstwerte liegen heute zwischen minus drei Grad im Odenwald und plus vier Grad am Bodensee. Der Wind weht schwach, in der milderen Luft aus Südwest, sonst aus Nord.

