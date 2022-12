Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc -Julien Heinsch.

9:31 Uhr Gemischte Gefühle - VfB-Fans zur Labbadia-Rückkehr Er soll den Abstieg aus der ersten Bundesliga verhindern, der desaströse Folgen für den Verein hätte: Bruno Labbadia ist zurück als Cheftrainer der Fußball-Männer des VfB Stuttgart. Am Rande seiner zweiten ersten Trainingseinheit als Stuttgart-Chefcoach haben meine Kollegen von SWR Sport ein Stimmungsbild bei Fans eingeholt:

9:15 Uhr Öhringer Gemeinderat stimmt zum dritten Mal über Hallenbadöffnung ab Und gleich noch eine umstrittene Gemeinderatsentscheidung hinterher. Zweimal wurde darüber beraten und beide Male entschieden, dass die Gemeinde Öhringen (Hohenlohekreis) ihr städtisches Hallenbad wegen der Energiekrise nicht öffnen wird. Heute heißt es: Aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich wohl zumindest die Fraktion der Freien Wähler. Ihr Sprecher Otto Weidmann argumentiert gegenüber Öhringes Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos), die Situation auf dem Energiemarkt habe sich verbessert. Also wird ein weiteres Mal über die Hallenbadöffnung abgestimmt. Wobei - streng genommen geht es dieses Mal nur um die Öffnung des 26 Grad warmen Schwimmbeckens. Die Sauna solle zu bleiben, versichert der OB.

9:08 Uhr Mannheimer Gemeinderat will Vermehrung von Katzen einschränken Das dürfte umstritten sein: Im Mannheimer Gemeinderat soll heute über die sogenannte Katzenschutzverordnung abgestimmt werden. In der Beschlussvorlage für die Gemeinderäte heißt es, die Verordnung diene "dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden". Um den "Kreislauf aus wilder Vermehrung und der Ausbreitung von Krankheiten" zu unterbrechen, sollen Katzenhalter ihre Tiere ab Mitte 2023 kennzeichnen und per Chip oder Ohrtätowierung registrieren lassen.

8:36 Uhr Social Media: Panne auf Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sorgt für Spott Unsere Userinnen und User bei Facebook beschreiben die Panne als typisch Bahn. Fahrgäste steckten längere Zeit in einem Tunnel fest, Züge wurden auf die alte Strecke umgeleitet und es kam zu erheblichen Verspätungen. Auch finden sie, das Projekt sei Geldverschwendung gewesen, wenn ohnehin nix funktioniere. So schreibt einer: "Hätte mich auch gewundert, wenn bei DB mal was klappen würde". Ein anderer User zeigt Verständnis für Probleme auf neuen Strecken, nutzt seinen Kommentar aber für eine Generalkritik an der Bahn: "Schlimmer finde ich die ständigen Streiks im Nahverkehr. Ich bin gerne Bahn gefahren, auch viel Fernverkehr. Keine Verbindung meiner letzten längeren Fahrten hat ansatzweise geklappt. Dafür ist mir die Bahn trotz BahnCard mittlerweile zu teuer und im Winter zu kalt, um auf den Bahnhöfen zu frieren. Bin leider wieder auf's Auto umgestiegen." Auch das Verhältnis der Kosten für das Neubauprojekt Wendlingen-Ulm zur gesparten Zeit für Fahrgäste stellen Userinnen und User in Frage.

7:47 Uhr Winterwetter: Neuschnee und Unwetter in BW möglich Wie angekündigt: Es bleibt winterlich im Land. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es heute gegen Abend Schneefall vom Süden Baden-Württembergs her. Heute Nacht sind dann Regen mit überfrierender Nässe, Glatteis und gebietsweise Unwetter möglich. Auf den hohen Gipfeln des Südschwarzwalds könnten Böen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Das Wetter im SWR Sendegebiet

7:19 Uhr Halle-Attentäter nach Geiselnahme im Gefängnis überwältigt Erneut sorgt der Halle-Attentäter für Schlagzeilen: In seinem Gefängnis nahe Magdeburg konnte er kurzzeitig zwei Bedienstete als Geiseln nehmen - er wurde aber überwältigt und dabei verletzt. Der Halle-Attentäter war am 21. Dezember 2020 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er sitzt seine Strafe im Gefängnis in Burg ab. Es ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis Sachsen-Anhalts. Die Hintergründe der Geißelnahme sind noch unklar. Mehr lest ihr bei den Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau: Gefängnis nahe Magdeburg Halle-Attentäter nach Geiselnahme überwältigt Erneut sorgt der Halle-Attentäter für Schlagzeilen: In seinem Gefängnis konnte er kurzzeitig zwei Bedienstete als Geiseln nehmen - er wurde aber überwältigt und dabei verletzt. Di…

6:33 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Vorsicht auf der A6 Mannheim in Richtung Heilbronn: Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Auf der B29 in Aalen ist heute der Rombachtunnel in beide Richtungen gesperrt. Im Kreis Esslingen ist nach einem Unfall die Landesstraße zwischen Reichenbach an der Fils und Hegenlohe nicht befahrbar.

6:15 Uhr "Reichsbürger"-Razzia: Gruppe plante hunderte bewaffnete "Kompanien" Es war eines der großen Themen der vergangenen Woche. Ich persönlich bin immer noch baff über das Ausmaß an Irrsinn, das die Ermittelnden da zutage gefördert haben. Nun wurden weitere Details zu den Plänen der Gruppe von mutmaßlichen Terroristinnen und Terroristen, die den gewaltsamen Umsturz in Deutschland planten, bekannt, die in der vergangenen Woche bei Razzien aufgeflogen ist. Sie hatten in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen bereits konkrete Vorbereitungen für sogenannte "Heimatschutzkompanien" getroffen. Die sollten im Fall des Umsturzes Menschen "festnehmen und exekutieren", so Clara Bünger (Linke) nach der gestrigen Sitzung des Rechtsausschusses im Bundestag. Über 280 solcher "Kompanien" sollen in Deutschland geplant gewesen sein.

6:03 Uhr Wetter in BW: Heute teils Sonne, sonst immer dichtere Wolken Heute scheint in Nordbaden und in der Region Hohenlohe am häufigsten die Sonne. Sonst breiten sich immer dichtere Wolken aus. Gegen Abend fällt an der Grenze zur Schweiz etwas Schnee. Meist herrscht Dauerfrost zwischen minus sechs und null Grad. Nur im Raum Mannheim gibt es ein Grad Plus. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.