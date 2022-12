Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:47 Uhr Große Panne auf Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm Es ist halt die Deutsche Bahn... entsprechend ist es für viele Pendler wenig verwunderlich, was jetzt kommt. Denn nur einen Tag nach dem Auftakt auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist es zu einer Riesenpanne gekommen. Züge Richtung Stuttgart mussten zurück nach Ulm geführt und über die alte, langsamere Strecke über die Alb geleitet werden. Züge hatten mitunter mehr als eine Stunde Verspätung. Fahrgäste, die lange Zeit in einem Tunnel feststeckten, bekamen als Entschädigung ein Heißgetränk. Auch am Eröffnungstag klappte nicht alles reibungslos: Video herunterladen (9,4 MB | MP4)

9:38 Uhr Zahl der Arztbesuche deutlich gestiegen Die vollen Wartezimmer in Arztpraxen kennen wir doch alle, aber so krass wie es derzeit ist, habe ich es schon länger nicht mehr erlebt. Bestätigt wird mein (genereller) Eindruck in diesem Jahr vom Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), dessen Ergebnisse heute bekannt wurden. Demnach sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder deutlich häufiger in eine Arztpraxis gegangen. So sorgten zahlreiche Arztbesuche über alle medizinischen Fachgruppen hinweg im ersten Quartal 2022 für einen Anstieg der Fallzahlen von 4,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019. Im zweiten Quartal 2022 lag das Plus bei 0,3 Prozent. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 12. Dezember 2022 um 5:30 Uhr.

9:14 Uhr Bürgermeister von Illerkirchberg: Gemeinde sucht noch den richtigen Weg Vor einer Woche hat die schreckliche Tat in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) uns alle erschüttert. Seitdem ist viel im und über den Ort gesprochen worden. Aus Sicht von Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) ist es der Gemeinde noch nicht gelungen, den richtigen Umgang mit der Tat und ihren Folgen zu finden. Es habe ein erstes Treffen in der Kirche gegeben, um sich in einem geschützten Rahmen austauschen zu können. "Das ist ja das Wichtige, dass man einfach darüber spricht und dass es eben nicht instrumentalisiert wird. Dass einfach ein sachlicher, stiller Austausch möglich ist", so der Bürgermeister in der "Schwäbischen Post". Die Folgen für die Kommune seien aber weiter immens: "Die Gemeinde steht nach wie vor unter Schock", sagte Häußler. "Das öffentliche Leben steht still." Die überwiegende Zahl der Menschen in Illerkirchberg sei gegen Generalverdacht und Gewalt, sagte Häußler zudem. "Es war der Täter und dieser Täter muss mit aller Konsequenz bestraft werden."

9:01 Uhr Älteste Bewohnerin Reutlingens feiert 107. Geburtstag Den Kuchen mit den 107 Kerzen bitte hier abstellen, ist für Emma Ott aus Reutlingen. Ja, ihr habt richtig gehört: 107 Jahre alt ist die Frau aus Reutlingen am Wochenende geworden - damit ist sie die älteste Einwoherin der Stadt. Neben ihrer Familie stattete auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) dem Geburtstagskind einen Besuch ab. Und apropos Kuchen, den gab es selbstverständlich auch. Und weil die 107-Jährige nicht gerne Süßes ist, wurde ein Krautkuchen kredenzt. Alles Gute (nachträglich) zum Geburtstag und weiterhin viel Gesundheit. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 12. Dezember 2022 um 8 Uhr.

8:34 Uhr Bruno Labbadia ist zurück! Nach mehr als neun Jahren feiert Bruno Labbadia heute sein Comeback als Trainer beim VfB Stuttgart. Bevor es Mitte Januar in der Bundesliga weiter geht, bittet er heute zum Trainingsauftakt nach der WM-Pause. Labbadia... Labbadia... Labbadia... da war doch was, oder? Wisst ihr die Antwort? Mit ihm stieg der VfB Stuttgart wieder in die Bundesliga auf Unter Labbadia gelang dem VfB der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte Mit ihm als Trainer erreichte der VfB letztmalig das Finale im DFB-Pokal in Berlin irrelevant: Mit ihm stieg der VfB Stuttgart wieder in die Bundesliga auf

richtige Antwort: Mit ihm als Trainer erreichte der VfB letztmalig das Finale im DFB-Pokal in Berlin Die gegebene Antwort ist 2013 stand der VfB Stuttgart mit Labbadia als Trainer im DFB-Pokalfinale in Berlin. Damals unterlagen die Schwaben dem FC Bayern München mit 2:3, der sich damit das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sicherte.

8:13 Uhr Diözese prüft Verbindung von Internatsleiter zum rechtsextremen Flügel der AfD Bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es Streit um einen Internatsleiter und dessen Nähe zum rechtsextremen Flügel der AfD. Recherchen von SWR und dem "Hohenloher Tagblatt" hatten ergeben, dass der Internatsleiter nicht nur eine Veranstaltung des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke besucht, sondern bereits im Dezember 2021 an einer Demonstration "gegen die Impfdiktatur" der AfD teilgenommen hatte. Es gebe "für Christen gute Gründe, sich für die AfD zu entscheiden", so der Internatsleiter. Die Diözese teilte mit, die Vorwürfe ernst zu nehmen, in dieser Woche soll es ein Personalgespräch geben. Bad Mergentheim Nach Parteiveranstaltung in Assamstadt Diözese prüft Verbindung von Internatsleiter zum rechtsextremen Flügel der AfD Nach Recherchen von SWR und dem "Hohenloher Tagblatt" prüft die Diözese Rottenburg-Stuttgart die Nähe eines Internatsleiters in Bad Mergentheim zum rechtsextremen Flügel der AfD. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:52 Uhr Ehrenamtliche helfen in der Notaufnahme in Lörrach mit Schlimm genug, wenn man wegen einem Zwischenfall in die Notaufnahme muss. Aber dann dort noch gefühlte Ewigkeiten warten müssen? Dass das ein ziemliches Ärgernis für Patientinnen und Patienten, aber auch die Beschäftigten ist, haben die Verantwortlichen des Kreiskrankenhauses in Lörrach erkannt und starten eine neue Initiative. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sollen die Wartenden betreuen, zu Untersuchungen begleiten und den Kontakt zu Angehörigen herstellen. Die ersten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien bereits geschult worden und könnten nun ihre Arbeit aufnehmen, so die Krankenhausverwaltung. Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 12.12.2022 um 16 Uhr.

7:20 Uhr "Reichsbürger"-Razzia Thema im Bundestag In der vergangenen Woche war es eines der Top-Themen: Die deutschlandweite Razzia gegen sogenannte "Reichsbürger". Auch in Baden-Württemberg hatte es Durchsuchungen gegeben, insgesamt wurden 25 Menschen, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, festgenommen. Heute und in den kommenden Tagen wird die Razzia auch Thema im Bundestag. CDU und CSU wollen unter anderem wissen, ob Beschuldigte womöglich vorgewarnt waren, sodass sie vor der Razzia eventuell Waffen und andere Beweismittel wegschaffen konnten. Die Tatsache, dass ein Schwerpunkt der bundesweiten Razzia in BW lag, kommt nicht von ungefähr. Speziell bei uns hat sich die "Reichsbürger"-Szene über Jahre hinweg ausgeprägt entwickelt: Video herunterladen (11,4 MB | MP4)

7:11 Uhr Winterwonderland auch bei euch? Für Schneefans war das dritte Adventswochenende ein Traum, denn in vielen Teilen Baden-Württembergs hat es den ersten richtigen Schnee gegeben. Wie ist die Lage bei euch? Wenn ihr das ein oder andere coole Bild habt, freuen wir uns über eure Motive. Schickt uns eure Fotos, indem ihr hier klickt. Herrlich, oder? So sah es gestern in Eriskirch (Bodenseekreis) aus. SWR Marlene Fuchs

6:46 Uhr Fahrplanwechsel bei der Bahn Seit gestern gilt bei der Deutschen Bahn der neue Fahrplan. Auch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist seitdem in Betrieb. Was viele vielleicht aber nicht wissen: Bei der Neugestaltung von Fahrplänen werden auch Kundenwünsche berücksichtigt. Wir haben dazu ein Gespräch mit Thorsten Haas, dem Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, geführt.

6:27 Uhr Wetterbericht: Nach Wolken zunehmend sonnig Tagsüber ist es vor allem im Süden Baden-Württembergs sonnig, in Richtung Norden lockern die Wolken mehr und mehr auf. Die Höchstwerte liegen bei minus 6 Grad auf der Ostalb bis Null Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

6:08 Uhr Die weltbesten Skisprinngerinnen und Skispringer zu Gast im Schwarzwald Skispringen ohne Schnee? Das gab es in dieser Saison bereits. Aber die Bilder, die am Wochenende beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) entstanden sind, lassen bei Wintersport-Fans, wie ich es einer bin, die Herzen höher schlagen. Winterwonderland im Schwarzwald - und dazu noch der Sieg der aktuell besten deutschen Skispringerin, Katharina Althaus: Sportler-Herz, was willst du mehr?!?! Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

6:04 Uhr Mieten in BW nehmen weniger stark zu als im Rest Deutschlands Eine neue Analyse kommt zu einem Ergebnis, welches viele vielleicht auf den ersten Blick überraschen wird: Die Angebotsmieten sind in Baden-Württemberg zwischen Juli und September weniger stark gestiegen als im Bundesschnitt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterten sie um 4,4 Prozent, so Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft. Der Bundesschnitt lag bei plus 5,8 Prozent. Aus den Zahlen geht aber auch hervor, dass die Mietpreise wieder stärken ansteigen als etwa noch zu Jahresbeginn.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Untersuchungsausschuss im Landtag zur sogenannten Polizei-Affäre geht am Vormittag in die nächste Runde. Heute sollen mehrere Staatssekretäre als Zeugen aussagen. Der Untersuchungsausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU).

