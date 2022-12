Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

6:16 Uhr So wird das Wetter am Dienstag in Baden-Württemberg Vor dem Weihnachtswochenende ändert sich in Baden-Württemberg spürbar das Wetter: Die eisige Kälte der vergangenen Tage weicht milder, feuchter Luft. "Auch in Baden-Württemberg und Südbayern herrscht auf jeden Fall schon Entspannung", sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Heute Morgen kann es vor allem im Süden durch gefrierende Nässe noch glatt sein. Tagsüber erwartet der DWD viele Wolken. Örtlich soll es aber immer wieder auflockern und es kann auch die Sonne durchkommen. Badenerinnen und Badener müssen am Abend mit leichtem Regen rechnen. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad an der Donau und auf bis zu 13 Grad in mittleren Höhenlagen im Schwarzwald. Das Wetter im SWR Sendegebiet Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 20. Dezember 2022 um 6 Uhr.

6:01 Uhr 900.000 Euro Schaden nach Brand in Singen In Singen (Hohentwiel) im Kreis Konstanz ist am Montagabend ein Feuer in einer Garage ausgebrochen und hat auf ein Einfamilienhaus und ein Gästehaus übergegriffen. Laut Polizei Konstanz gab es keine Verletzten. Während der Löscharbeiten mit rund 90 Einsatzkräften musste in dem Wohngebiet der Strom für mehrere Stunden abgeschaltet werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 20. Dezember 2022 um 6 Uhr.

6:00 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Situation an den Kliniken in Baden-Württemberg ist angespannt. Heute will die Krankenhausgesellschaft um 10 Uhr bei einer Pressekonferenz über die Lage in den Krankenhäusern im Land informieren. Zuletzt hatten sich Ärztinnen und Ärzte von Kinderkliniken in einem offenen Brief, der dem SWR vorliegt, an die Landesregierung gewandt.

