9:47 Uhr Uni Hohenheim: Wahlprogramm oft unverständlich Eine aktuelle Untersuchung von Sprachwissenschaftlern der Universität Hohenheim kommt zu dem Schluss, dass Wahlprogramme von Parteien schwer zu verstehen sind. Gründe sind demnach vor allem komplizierte Fremdwörter und überlange Sätze. Grundlage der Untersuchung waren die Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Die Parteien müssten ihre Position klar und verständlich darstellen, sodass die Wählerinnen und Wähler auch eine begründete Wahlentscheidung treffen könnten, so die Kommunikationswissenschaftler. Als Negativbeispiele nannten sie Wörter wie Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung oder Nachhaltigkeitsrechenschaftsbericht. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 20. September 2023 um 9:30 Uhr.

9:36 Uhr Postadresse für Bürgergeld nötig? Das Bundessozialgericht in Kassel verhandelt ab heute über die Pflichten von Obdachlosen. Es geht um die Frage, ob sie eine Postadresse brauchen, um Bürgergeld zu bekommen. Geklagt hatte ein Obdachloser aus Baden-Württemberg. Das Jobcenter Stuttgart hat von ihm eine Postadresse verlangt, sonst gebe es kein Geld. Seine Post könne er nicht mehr direkt bei der Behörde abholen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 20. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:16 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen vor einem "Frieden ohne Freiheit" in der Ukraine gewarnt. Es sei richtig, dass die Welt nach Frieden suche, es dürfe aber keine Schein-Lösung sein, so Scholz. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York gesprochen. Er hat dabei keine weitere Waffen gefordert, sondern die anderen Länder dazu aufgerufen, einen Friedensgipfel zu organisieren. In der Kaukasus-Region Bergkarabach sind bei einem aserbaidschanischen Militäreinsatz mindestens 27 Menschen getötet worden. Mehr als 200 wurden verletzt. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan, dort leben aber hauptsächlich Armenier. Deshalb streiten sich beide Länder seit vielen Jahren um die Region. Die Unesco will mehr Umweltschutz für das Wattenmeer. Sie warnt daher davor, weiter Öl und Gas im Wattenmeer zu fördern. Die UN-Kulturorganisation hat Deutschland und die Niederlande dazu aufgefordert, neue Förderprojekte zu stoppen. Außerdem sollte laut Unesco im Wattenmeer kein Salz mehr gewonnen werden und Kabel zu Offshore- Windparks müssten umweltschonend verlegt werden. Über diese Themen berichteten SWR3 und DASDING am 20. September 2023 um 6:30 Uhr.

8:03 Uhr Kritik an Werbevideo der Uniklinik Tübingen Ein Werbevideo der Uniklinik Tübingen sorgt für Kritik. Darin wird auf selbstironische Weise um Personal geworben. Es spritzt Blut, im OP macht ein Arzt Selfies und mittendrin singt Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn. Die Uniklinik will so Personal finden, denn klassische Stellenanzeigen hätten seit längerer Zeit ausgedient, so eine Sprecherin. Innerhalb von zwei Wochen hat das Video auf YouTube über 100.000 Aufrufe generiert und deutlich mehr Leute als sonst haben die Webseite des Krankenhauses besucht. Doch nicht alle Mitarbeitenden sehen das Video positiv. Viele kritisieren die Machart des Videos. Es sei respektlos gegenüber den Beschäftigten und nehme ihre Arbeit nicht ernst. In dem Film ist außerdem zu sehen, wie ein Arzt einem anderen einen Klaps auf den Hintern gibt. Das verharmlose Fälle von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 20. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:22 Uhr Immer mehr Probleme an Schulen Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland stellen in der Schule immer häufiger auffälliges Verhalten bei den Kindern fest. Das zeigt die vorhin schon erwähnte bundesweite Befragung der Robert Bosch Stiftung, das sogenannte Schulbarometer. Viele Kinder hätten Probleme im Unterricht - das wiederum sorge für Probleme in der Klasse. Außerdem seien die Ängste der Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. Bei vielen bemerkten Lehrkräfte auch Sorgen um die finanzielle Situation ihrer Familie. Kinderarmut spiegelt sich demnach zunehmend auch im Klassenzimmer wider. Jede dritte Lehrkraft stellt bei ihren Schülern fehlendes oder unzureichendes Schulmaterial wie Hefte oder Bücher fest. Häufiger als früher kommen Schülerinnen und Schüler auch ohne Frühstück in die Schule. Die Ergebnisse des Schulbarometers zum Nachhören im Audio:

7:02 Uhr Auch Städtetag fordert mehr Geld für Kliniken Noch einmal zum heutigen Protesttag der Kliniken: Auch der Deutsche Städtetag fordert von Bund und Ländern einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser. Um ihre Existenz zu sichern, seien Sofortmaßnahmen und Finanzhilfen erforderlich, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 20. September 2023 um 4 Uhr.

Schauen wir aufs Wetter: Heute Morgen gibt es hier und da noch ein paar Nebelfelder. Wenn die sich aufgelöst haben, wird es sommerlich warm. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 26 bis 28 Grad. Ab morgen Mittag wird es deutlich kühler. Ein Tief bringt dann auch Regen nach Baden-Württemberg.

6:38 Uhr Nagelsmann wird wohl Bundestrainer: Das sagt die Community Wir haben schon gestern darüber berichtet: Julian Nagelsmann soll wohl die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 führen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Verhandlungen mit Nagelsmann bestätigt. Die Community auf unserem Instagram-Kanal hat ganz unterschiedlich auf die Nachricht reagiert. Einige befürworten Nagelsmann als Bundestrainer. Ein User schreibt: "Die aktuell wohl beste Option. Julian ist ein sehr guter Trainer, das hat er schon mehrfach bewiesen. Ich traue es ihm durchaus zu." Eine andere Userin kann den Schritt jedoch nicht nachvollziehen. "Es müsste ein erfahrener Trainer her". Ein anderer kommentiert, dass es keinen neuen Trainer, sondern eine komplett neue Nationalelf brauche, bei der das Team zusammenpasse. "So wie z.B. die Basketballer."

6:05 Uhr Protesttag der Kliniken für mehr Geld Mit einem Protesttag wollen Krankenhäuser in ganz Deutschland für mehr Geld vom Bund kämpfen. Die Beschäftigten von Krankenhäusern in Baden-Württemberg machen in Stuttgart auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken aufmerksam. Mindestens 5.000 Teilnehmende erwartet die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) zu einer zentralen Kundgebung auf dem Schlossplatz. Außerdem soll es in Hannover, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Mainz und Saarbrücken Kundgebungen geben. Die Krankenhäuser im Land klagen seit Monaten über eine schlechte Finanzlage. Viele Kliniken leiden unter den Nachwirkungen der Pandemie, der Inflation und den besonders hohen Lohnkosten. Sie fordern einen Inflationsausgleich und die vollständige Finanzierung von tariflichen Lohnkostensteigerungen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 20. September 2023 um 5:30 Uhr.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Stuttgart findet heute eine Demonstration der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft statt. Damit soll auf die schlechte Finanzlage der Krankenhäuser aufmerksam gemacht werden. Rund 5.000 Klinikbeschäftigte werden auf dem Schlossplatz erwartet. Der Deutsche Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung wird veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe berichten Lehrkräfte unter anderem von einem sichtbaren Anstieg der Kinderarmut und von Ängsten und Sorgen, die sie bei ihren Schülerinnen und Schülern beobachten. Am Freitag beginnt in Stuttgart das 176. Cannstatter Volksfest. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sowie Schausteller und die Polizei informieren heute bei einer Pressekonferenz über das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.