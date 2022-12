BW-Newsticker am Morgen: Warnung vor Glatteis, Reichsbürgertreffen in Kupferzell

In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.

Alle die schon da draußen unterwegs sein müssen: Passt auf, in einigen Regionen in Baden-Württemberg kommt es zu plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen. Dazu hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung heraus gegeben. Fahrt und lauft vorsichtig!

6:00 Uhr

Nach Razzia: "Reichsbürger"-Treffen in Kupferzell

Von den Festnahmen anscheinend unbeeindruckt: Neun Tage nach der bundesweiten "Reichsbürger"-Razzia fand ein Treffen in Kupferzell im Hohenlohekreis statt. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ nahmen am Freitagabend 26 Menschen an dem Vortrag eines mutmaßlichen Beschuldigten der Razzia teil.