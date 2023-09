In Stetten im Remstal (Rems-Murr-Kreis) hat gestern Abend ein Auto gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Mehr als 20 Autos haben in den vergangenen Wochen in der Gegend bereits gebrannt. Auch diesmal geht die Spurensicherung davon aus, dass es wieder Brandstiftung war. Allerdings gäbe es keinen passenden Täter dazu, sagte die Polizei dem SWR.

Die Gewalt am Rand einer Veranstaltung von Eritrea-Vereinen in Stuttgart sorgt für Diskussionen in Baden-Württemberg. Was sind die Hintergründe? Wir haben nachgefragt.

Die Aufarbeitung der Eritrea-Ausschreitungen am vergangenen Wochenende in Stuttgart ist längst nicht vorbei. Gestern gab es eine Pressekonferenz mit BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er kündigte an, für die Ermittlungen gegen 228 Tatverdächtige eng mit Ausländerbehörden zusammenzuarbeiten. Es drohten Strafen von bis zu zehn Jahren Haft. Heute will Strobl das Kabinett über die Geschehnisse informieren. Diskutiert wird auch, ob eine weitere Veranstaltung von eritreischen Vereinen am kommenden Samstag in Stuttgart verboten werden soll . Dazu wird eine Aussage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet.

6:03 Uhr

Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg

Die Eritrea-Ausschreitungen am Wochenende werden Thema in der Landespolitik. So will Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Kabinett über die Geschehnisse informieren. Auch bei der Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden die Krawalle eines der Themen sein, über die gesprochen werden soll. Unterdessen geht die Debatte um ein mögliches Verbot einer fürs kommende Wochenende geplanten zweiten Veranstaltung weiter.

Der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn will um 10 Uhr sein Gutachten zum "Gäubahn-Faktencheck" vorstellen. Dieses wurde im Nachgang des "Gäubahn Faktenchecks", der im November 2022 veröffentlicht wurde, in Auftrag gegeben. Die unabhängigen Experten wollen ihre Ergebnisse nun in Horb am Neckar präsentieren. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Frage, ob die aktuelle Planung der Deutschen Bahn geändert werden sollte und die Gäubahn besser an die Stuttgarter Innenstadt angebunden werden kann.

Zu Beginn des neuen Schuljahres wollen Kultusministerin Theresa Schopper, Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Vormittag gemeinsam für mehr Sicherheit und Aktivität auf dem Schulweg werben. In der Ameisenbergschule in Stuttgart geht es um die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler, ihre tägliche Bewegungszeit sowie ihre Mobilität im Alltag.